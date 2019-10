Der ehemalige «Stern»-Korrespondent für Asien und heutige Bestsellerautor Jan-Philipp Sendker las in Kradolf aus seinem neuen Buch «Das Gedächtnis des Herzens». Heute Dienstagabend liest er zudem in der Buchhandlung Bodan in Kreuzlingen.

Der ehemalige «Stern»-Korrespondent für Asien und heutige Bestsellerautor Jan-Philipp Sendker las in Kradolf aus seinem neuen Buch «Das Gedächtnis des Herzens». Heute Dienstagabend liest er zudem in der Buchhandlung Bodan in Kreuzlingen.

Bestsellerautor Jan-Philipp Sendker: «Danke, dass ich hierher in den Oberthurgau heimkommen durfte» Der ehemalige «Stern»-Korrespondent für Asien und heutige Bestsellerautor Jan-Philipp Sendker las in Kradolf aus seinem neuen Buch «Das Gedächtnis des Herzens». Heute Dienstagabend liest er zudem in der Buchhandlung Bodan in Kreuzlingen. Manuel Nagel

Weit über hundert Besucherinnen und Besucher kamen zur Lesung von Jan-Philipp Sendker ins Kirchenzentrum Steinacker. (Bild: Manuel Nagel)

Schon vor Beginn der Veranstaltung durfte Jan-Philipp Sendker viele Hände schütteln und in bekannte Gesichter blicken. Ruth Müller Leiterin der Bibliothek Sulgen schaute derweil zufrieden in die Kasse. Weit mehr als hundert Besucherinnen und Besucher konnte sie an diesem Montagabend verbuchen.

Ganz so überraschend war der grosse Zulauf dann doch nicht. Zu gross ist die Fangemeinde Sendkers im Oberthurgau, sodass auch am Dienstagabend in Kreuzlingen nochmals rund 200 Leute zur zweiten Lesung in zwei Tagen kamen.

Jan-Philipp Sendker liest aus seinem Roman «Das Gedächtnis des Herzens» im Kradolfer Kirchenzentrum Steinacker. (Bild: Manuel Nagel)

Meist kennt er das Ende seiner Romane nicht

«Danke, dass ich hierher heimkommen durfte», sagte Sendker gleich zu Beginn zu den Anwesenden im Kirchzentrum Steinacker und machte damit klar, dass er zu seinen vor allem Leserinnen in der Bodenseeregion eine besondere Beziehung hat.

Sendker las zwar auch Stellen aus seinem dritten Roman über Burma, «Das Gedächtnis des Herzens», doch er erzählte interessante Anekdoten aus dem für viele unbekannten Land und er gewährte ausserdem intime Einblicke in seinen Schreibprozess. «Kein Buch hat mich so viel Kraft gekostet wie dieses, an dem ich zweieinhalb Jahre geschrieben habe», sagte Sendker.

Er verriet, dass seine Frau Anna jedes Kapitel lese. Wenn sie es gut finde, schreibe er weiter, «und wenn nicht, dann habe ich ein Problem», sagte der Autor und brachte das Publikum nicht zum letzten Mal an diesem Abend zum Schmunzeln.

Ehrlich gestand er, dass er meist nicht im Voraus wisse, wie denn seine Bücher enden. Eines Morgens habe ihn seine Frau am Frühstückstisch gefragt, ob er denn heute Lust habe weiterzuschreiben. «Ja klar, ich will doch wissen, wie es weitergeht», war die ernst gemeinte Antwort Sendkers an seine Frau.

Selbstzweifel trotz vier Millionen verkaufter Bücher

Jan-Philipp Sendker erzählte nicht nur Amüsantes an seiner Lesung am Montagabend. (Bild: Manuel Nagel)

Doch der gebürtige Hamburger, der einst für den «Stern» als Asienkorrespondent tätig war, erzählte nicht nur Amüsantes. Trotz über vier Millionen verkaufter Bücher, die in 35 Sprachen übersetzt wurden, werde er selbst jetzt noch hin und wieder von Selbstzweifeln geplagt.

Auch die Schilderungen aus Burma, wo er seine vielen Bekannten von dort regelmässig treffe, fesselten die Zuhörer. Als Sendker von jungen Minensuchern erzählte, die von der Militärdiktatur dazu gezwungen wurden und kaum eine Überlebenschance hatten, da schluckten die meisten Besucherinnen und Besucher leer. Für sie war es – nicht nur aufgrund dieser Erzählungen – ein unvergesslicher Abend.