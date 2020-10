Interview «Da geht alle Energie rein»: Margrit Proske macht in Arbon Figurentheater für Kinder

Am Sonntag führt die Puppenspielerin in der Musikschule ihr Stück «Freunde fürs Leben» auf. Sie erzählt, was sie am Spiel mit den Tieren fasziniert und wie sie es durch die Krise schafft.

Alessa Sprinz 23.10.2020, 17.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Margrit Proske übt das Stück, das sie am Sonntag aufführt. Bild: Reto Martin

Margrit Proske, wie lange betreiben Sie hier schon das Chora-Theater?

Margrit Proske: Ich spiele seit diesem Jahr in Arbon. Man muss dazu wissen: Ich habe hier eine Vorgängerin, die 2016 mit ihrem Puppentheater aufgehört hat. Sie hat mich auf die Idee gebracht, Fördermittel zu beantragen. Jetzt habe ich einen Basisbetrag und kann damit selber Aufführungen veranstalten.

Von Chemie zum Theater Margrit Proske lebt seit 2017 in Arbon, wohnt aber schon seit 2004 in der Schweiz. Sie hat Kirchenmusik, Chemie, Biologie sowie Theaterwissenschaft studiert. Sie war in der Kommunalpolitik tätig und startete 1998 ihre Ausbildung als Puppenspielerin. 2002 gründete sie das Chora-Theater. Kinder hat sie nicht. (als)

Warum Arbon?

Das hat persönliche Gründe. Ich habe vorher im Rheintal gewohnt. Da gibt es Berge. Geboren bin ich aber an der Ostsee, am Wasser. Darum habe ich mich eher zum Bodensee hingezogen gefühlt. Arbon gefällt mir, weil es ein Zentrum und Geschichte hat. Hier ist mal etwas gewesen, hier ist jetzt etwas und hier wird immer etwas sein.

Was fasziniert Sie am Figurentheater?

Ich habe das mit 13 das erste Mal gesehen und habe einfach gewusst, dass das mein Medium ist. Das spürt man, da gibt’s gar keine Begründung. Es hat mich völlig fasziniert. Das Tolle an den Geschichten ist, dass man damit allgemeingültige Dinge ausdrücken kann. Jedes Kind nimmt sich dann seinen Teil.

Im Stück «Freunde fürs Leben» geht es um Savannentiere.

Reto Martin

Welche Themen nehmen Sie in Ihren Stücken auf?

In einem Stück friert ein Eisbär. Auf der seelischen Ebene fehlt ihm etwas. Er geht dann selber los und kümmert sich darum, dass es besser wird. Dieses Stück habe ich schon 300 Mal aufgeführt. In einem anderen Stück geht es um Freundschaft und worauf sie basiert: Vertrauen. Eins meiner Stücke ist eigentlich ein Migrationsstück, wird aber nicht immer so angesehen.

Leben Sie vom Figurenspiel?

Ja. Das war eine Grundsatzentscheidung, als ich angefangen habe. Wenn man Figurenspiel macht, geht alle Energie da rein.

Schreiben Sie alle Ihre Stücke selbst?

Ja, das ist mir wichtig. Die Inspiration kommt immer aus dem eigenen Leben. Ein Teil in mir kennt die Situationen, sonst könnte ich sie nicht schreiben.

Gibt es bei Ihnen am Schluss des Stücks eine «Moral der Geschichte»?

Nein. In der Aufführung am Sonntag zeige ich, wie friedliches Zusammenleben funktionieren kann. Aber ich sage den Kindern nicht, was sie denken sollen.

«Es wäre mir zu einseitig, wenn ich sagen würde «Sei so hilfsbereit und einfallsreich wie die Gazelle.»

Wenn der Elefant spricht, bewegt Margrit Proske seine Ohren.

Reto Martin

Wie behalten Sie die Aufmerksamkeit der Kinder?

Als erstes sorge ich dafür, dass ich ruhig und fokussiert bin. Wenn ich in Schulen auftrete, bitte ich immer die Lehrperson, dass sie mit den Kindern leise reinkommt. Das Theaterlicht habe ich immer schon an. Die Kinder kommen also in eine Atmosphäre, und tauchen darin ein. Ich achte sehr auf die Bedingungen drum rum. Das hilft enorm.

Ist ihr Medium aus der Zeit gefallen?

Nein. Als ich studiert habe, da war es vollkommen normal, jeden Abend ins Theater zu gehen. Jetzt ist das nicht mehr das Hauptmedium. Aber die Möglichkeit, live in einem Raum eine menschliche Begegnung auf einer tieferen Ebene zu haben, das wird immer überleben. Das ist ein ganz tiefes Bedürfnis.

Wie kommen Sie in der Krise zurecht?

Ehrlichgesagt hatte ich schon schwierigere Jahre. Als mich noch niemand kannte zum Beispiel. Diesen Sommer habe ich dafür genutzt, eine neue Fassung für ein altes Stück zu erarbeiten. Einige Schulen haben mir das Geld für die versäumten Auftritte trotzdem überwiesen und ich habe die Vorstellungen nachgeholt. Es gibt wenig neue Buchungen, aber die, bei denen ich regelmässig spiele, versuchen die Aufführungen auf Biegen und Brechen möglich zu machen.