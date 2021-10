Coronatests «Wir testen bis zu 600 Personen pro Tag und hören auch Beschimpfungen» – Apothekerin erzählt vom Alltag mit dem Testhäuschen Die Apotheke Dr. Hörmann in Weinfelden testet seit eineinhalb Jahren Menschen auf das Coronavirus. Nun hat sich die Nachfrage verdoppelt und für die Zukunft stehen Impfungen in Sicht. Johanna Lichtensteiger Jetzt kommentieren 04.10.2021, 18.00 Uhr

Ursula Hörmann steht in ihrer Apotheke in Weinfelden. Bild: Tobias Garcia

Als sie im Januar des Jahres 2020 in den Medien von dem Coronavirus gehört hat, dachte Ursula Hörmann, Inhaberin der gleichnamigen Apotheke, nicht, dass sie deswegen eineinhalb Jahre später einen neuen Geschäftszweig eröffnen würde. «Ich war immer optimistisch und dachte, alles sei nur von kurzer Dauer.»

Seit dem vergangenen Dezember kann man sich in dem Geschäft in Weinfelden auf Corona testen lassen. Hörmann sagt dazu: «Es hat sich einiges geändert seit dann. Zuerst rechneten wir 30 Minuten pro Test, heute machen wir teilweise zwei Tests in fünf Minuten.» Inzwischen habe sie externes Personal einstellen müssen, welches sich nur auf die Tests konzentriert. Dieses absolvierte dafür eine spezielle Ausbildung.

Ein eingespieltes Team

Mit diesem zusätzlichen Personal wolle sie eine Abgliederung vom Tagesgeschäft der Apotheke erzielen. «Der herkömmliche Verkauf leidet nicht durch die Tests, auch aus finanzieller Sicht sind die Tests für uns positiv, wir verdienen gut damit», sagt Hörmann. Zu Beginn habe das Telefon durch die ständigen Anmeldungen für Tests vermutlich dafür gesorgt, dass ein Teil der Kundschaft untergegangen sei. Sie sagt: «Da man sich nun nicht mehr für die Tests anmelden muss, hat sich dies verbessert.»

Nun können die zu testenden Personen auch direkt beim Testhäuschen anstehen und sich dort anmelden. «Es arbeiten zwei oder drei Personen an den Tests. So kann sich jemand um die administrativen Aufgaben kümmern, also die Personalien aufnehmen und den Fragenkatalog durcharbeiten. Jemand testet und bei drei kann die letzte Person den Test auswerten und das Zertifikat ausstellen», sagt Hörmann.

Teilweise müsse man das Zertifikat auch in der Apotheke abholen, was zu einer langen Schlange führen kann. Hörmann sagt: «Einige Kunden sind deshalb verwirrt und denken, alle stehen für den Laden an. Das ist aber nicht so, es sind diejenigen, die auf ihr Zertifikat warten.»

Einige der Personen holen ihre Rezepte ab, andere warten vor der Apotheke Hörmann auf ihre Zertifikate. Bild: Tobias Garcia

Längeres Testen war nicht gefragt

Gleichgeblieben ist das Testhäuschen auf dem Parkplatz der Apotheke und der Raiffeisenbank. «Eigentlich war es provisorisch gedacht, für einige Monate. Deshalb ist es auch nicht isoliert», sagt Hörmann. Man sei jedoch auf der Suche nach einer alternativen Möglichkeit, da das Testen noch eine Weile andauern werde.

«Momentan werden pro Tag zwischen 350 und 600 Personen getestet.»

Ursula Hörmann sagt dazu: «Der Freitag ist ein sehr heisser Tag. Alle, die in den Ausgang wollen, kommen dann noch vorbei.» Das sorge dafür, dass die Wartezeiten von 15 Minuten bis zu zwei Stunden variieren.

«Ich warte noch ab, wie sich die Lage entwickelt und was die neuen Entscheidungen des Bundesrats sind, aber ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann beginnen, zweispurig zu testen», sagt die Apothekerin. Dies auch aus dem Grund, da sich die Tests seit der Zertifikatspflicht mindestens verdoppelt hätten. Bezüglich der bald anfallenden Kosten sagt sie: «Sobald die Tests nicht mehr kostenlos sind, werden wir 54 Franken für die Schnelltests und 50 Franken für die PCR-Tests verlangen.»

Initiiert vom Besitzer des Lokals Jack’s Café, hätten sie in einem Pilotprojekt kurzzeitig bis 20 Uhr getestet. Die Restaurants sollten ihre Kundschaft für Tests vorbeischicken können, doch das Angebot habe keinen Anklang gefunden. «Also sind wir wieder bei den normalen Zeiten oder wenn jemand vom Personal sagt, es sei zeitlich auch länger in Ordnung, testen wir auch am Abend», sagt Hörmann.

Vermehrt kämen nun Vereine und Firmen auf sie zu, um an Anlässen zu testen. «Wir nehmen solche Aufträge gerne an. So konnten wir während der Berufsmesse in Weinfelden unser Testhäuschen entlasten und gleich vor Ort sein», sagt Hörmann.

Eine Person wird im Häuschen getestet. Bild: Tobias Garcia

Planung macht's möglich

«Wir helfen gerne und wollen die Leute nicht hängen lassen», sagt Ursula Hörmann. Gerade in den Sommerferien habe man gemerkt, wie viele Angst um den Urlaub hatten. Auch jetzt gebe es immer wieder spezielle Fälle von Leuten, die dringend einen Test brauchen. So sei vor kurzem ein Kunde gekommen, der einen Test brauchte, um bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein.

«Wir merken, wie dankbar die Leute sind, dass wir ihnen dieses Angebot bieten», sagt Hörmann. So bekommen sie regelmässig einen Znüni geschenkt oder in der Sommerhitze eine Glace. Sie sagt weiter:

«Jedoch mussten wir uns schon einige böse Wörter und Beschimpfungen anhören.»

Dies von Personen, die unzufrieden seien mit den Tests und dem Warten. Das Positive überwiege aber mit 99 Prozent.

Im Allgemeinen sei die Zeit seit den Tests für das Personal sehr belastend und bringe viel Hürden mit, doch das Team halte gut zusammen und passe sich an, sagt die Apothekerin. «Mit guter Organisation konnten wir viele Probleme lösen und es ist schliesslich wichtig, dass jemand testet. Es ist eine Extremsituation und so können wir mithelfen, sie zu entschärfen.»

Mit guter Planung wolle sie auch die nächste, mögliche Hürde angehen. Sie sagt: «Wir bieten zurzeit keine Impfungen an, da das Impfzentrum in Weinfelden ist. Es machte deshalb keinen Sinn und das Aufgleisen des Testens hat bereits viel Zeit gebraucht.» Doch sobald das Impfzentrum abgebaut sei, plane sie, in der Apotheke Hörmann Corona-Impfungen anzubieten. Ursula Hörmann sagt: «Ich mache mir keine Sorgen wegen übrig bleibender Dosen, mit Terminen und Organisation wird auch das klappen.»

Personen stehen vor dem Testhäuschen an. Bild: Mario Testa