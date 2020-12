Coronakrise «The View Contemporary Art Space» in Salenstein schliesst Die Galerie für moderne Kunst geht nach über zehn Jahren pandemiebedingt zu. Margrith Pfister-Kübler 04.12.2020, 16.40 Uhr

Antoinette Airoldi hat die Galerie zusammen mit Dierk Maas betreut. Bild: Margrith

«Es ist nicht verantwortbar, in diesen Pandemie-Zeiten hier weiter Ausstellungen zu machen. Wir machen zu», sagt Antoinette Airoldi, die zusammen mit Professor Dierk Maas im Jahr 2009 die Initiative ergriff, in Salenstein die Galerie «The View Contemporay Art Space» ins Leben zu rufen. Nun haben sie sich durchgerungen, wegen der mangelnden Planungssicherheit durch Corona, die Reissleine zu ziehen und ein über zehn Jahre dauerndes Kunsterlebnis zu stoppen.

Die Ausstellungsorte sind einzigartig gewesen: die von der 2018 verstorbenen Unternehmerin Beatrice Werhahn gemietete Scheune, eine ehemalige Schreinerei in Salenstein, der gemietete Bunker der 1980er Jahre von der Gemeinde Salenstein, das Wasserreservoir oberhalb Berlingen – ein unterirdischer stilvoll umgebauter Ausstellungsraum, und der militärische Unterstand ohne Tageslicht, alle geradezu nach multimedialen Raumkonzepten rufend.

Grosse Namen und junge Künstler

Alles spezielle Räumlichkeiten, so als würden sie der heutigen Zeit vorauslaufen, um aber auch rückwärts starke Augenblicke zuzulassen. In der riesigen Scheune mit Park und in den drei unterirdischen Ausstellungsorten haben arrivierte Künstler mit grossen Namen ebenso die Möglichkeit bekommen ihre Werke zu zeigen, wie unbekannte junge förderungswürdige Künstlerinnen und Künstler. «The View Contemporary Art Space» hat unzählige Menschen angezogen, weit über die Landesgrenzen hinaus. Kunstschaffende wie Besucher haben die fachkundigen Inszenierungen der Kunstschaffenden durch Airoldi geschätzt.

Die Kunstwerke werden weitergegeben

«The View» sei ein Treffpunkt für Menschen, die auch Auseinandersetzung und Vertiefung mit Kunstschaffenden wünschten gewesen. Im Zentrum ist aber immer Dierk Maass mit seiner fotografischen Arbeit gestanden. Obwohl die Schliessung dem Ideal, etablierte Kunst zu vermitteln und jungen Künstlern auf die Beine zu verhelfen, den «The View»- Initianten widerstrebt, sagt Antoinette Airoldi:

«Vernünftig sein wegen Corona ist tatsächlich auch richtig.»

Die Zusammenarbeit mit internationalen Galerien, Kunstorten und Messen werde weiterhin gepflegt. Aus der Sammlung «The View» gehen Leihgaben an das Schloss Plüschow sowie an das Staatliche Museum in Schwerin. «Wir haben versucht, uns und unsere Künstler regional, national und auch international zu positionieren», betont Airoldi.

Auf die Frage, ob es sich auch finanziell gelohnt habe sagt sie: «Mit der Kunst ist es wie mit Pferden. Man kann ein kleines Vermögen machen, wenn man vorher ein grosses hatte», erklärt Antoinette Airoldi. Das Reservoir oberhalb Berlingen bleibe weiterhin angemietet: «Vielleicht gibt es dort nach Corona dann mal kleine Konzerte», überlegt Airoldi.