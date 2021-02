Coronakrise Mehr Arbeit, weniger Ehrenamtliche: Der Mahlzeitendienst in Romanshorn ist gefordert - seit Beginn der Pandemie muss er viel mehr Essen ausliefern Die Leiterin des Mahlzeitendienstes Anita Amherd hat seit letztem Jahr mehr zu tun denn je: Vor Ausbruch des Virus hat der Dienst täglich dreissig Menüs ausgeliefert, mittlerweile sind es rund fünfzig. Das Schwierigste am Ganzen: Zeitweise fiel die Hälfte aller Lieferanten und Lieferantinnen aus. Saskia Ellinger 21.02.2021, 17.10 Uhr

Anita Amherd beim Ausliefern eines Menüs. Bild: PD

«Sie leben ja auch noch, Frau Amherd», sagt eine 99-Jährige Romanshornerin, während sie die Tür öffnet, um ihr Mittagessen in Empfang zu nehmen. «Das Gleiche kann ich über Sie sagen, Sie schauen gut aus», entgegnet Anita Amherd. Die 55-Jährige liefert an diesem Tag 15 Menüs aus, eines davon bekommt die betagte Dame.

Jeden Tag bringen ehrenamtliche Helfer und Helferinnen in der Hafenstadt den Leuten Mahlzeiten ins Haus, die sie sich alters- oder krankheitsbedingt selbst nicht mehr zubereiten können. Gekocht und vorbereitet wird das Essen im Pflegeheim Romanshorn. Vor Corona wären es dreissig Mahlzeiten täglich gewesen, mittlerweile seien es rund fünfzig, sagt Amherd.

Anita Amherd, ehrenamtliche Leitung des Mahlzeitendienst Romanshorn. Bild: PD

«Viele Restaurants haben geschlossen, teilweise haben die Leute auch Angst rauszugehen.»

Seit über vierzig Jahren gibt es den Mahlzeitendienst. Seit acht Jahren ist Amherd ehrenamtlich tätig und bringt die Gerichte an Mann und Frau. Damit alle rechtzeitig zu Mittag das Essen auf dem Tisch haben, werden die Menüs in drei Touren ausgefahren. Jede Tour hat eine ausliefernde Person, die rund 16 Mahlzeiten in der Hafenstadt verteilen muss.

Die Hälfte der Fahrer und Fahrerinnen ist ausgefallen

Corona brachte nicht nur mehr Essensbestellungen, sondern auch weniger Ehrenamtliche: «Im März letzten Jahres durften alle Fahrer und Fahrerinnen über 65 Jahren nicht mehr liefern.» Dadurch seien rund die Hälfte der Helfenden weggefallen. Man musste sich reorganisieren und kurzfristig neue Freiwillige anwerben. «Das hat Gott sei Dank gut funktioniert, einige sind sogar geblieben.»

Bei jeder Lieferung sieht das Vorgehen gleich aus: Neue Box hinstellen, alte Box mitnehmen. Die Schachteln mit den Mahlzeiten sind viel wert: 180 Franken kostet ein Geschirrset und die Styroporkiste. Bild: PD

Rund 43 Personen fahren momentan für den Mahlzeitendienst das Essen aus. Einige sind pensionierte Herren, die meisten sind jedoch Frauen wie Anita Amherd. Als junge Erwachsene habe sie eine Ausbildung zur Hauspflegerin gemacht, mit 25 Jahren kam das erste Kind. «Ich habe gemerkt, dass ich meinen Job nun zu Hause habe, da hab’ ich nicht mehr arbeiten gehen müssen.» Mit dem Alter der Kinder kam auch mehr Freizeit für die vierfache Mutter, weswegen sie sich entschied, diese für ehrenamtliche Tätigkeiten zu nutzen.

Von Anfang an in der Leitungsposition

Von Anfang an hat sie dabei gemeinsam mit Sibylle Buff die Leitungsposition inne. Was das bedeutet? «Hauptsächlich das Handy hüten», sagt Amherd. Sie sei am Telefon für die Annahme von An- und Abmeldungen oder Änderungen der Bestellungen zuständig. Aber auch bei Fragen der Ausliefernden stehe zur Verfügung: «Manchmal finden Sie ein Haus nicht, oder wissen nicht, wo sie eine Box abstellen sollen.»

Ein bis dreimal im Monat fährt jeder Helfer und jede Helferin das Essen aus. Ortskenntnisse seien dabei durchaus von Vorteil, so die gebürtige Romanshornerin.

«Ich lerne die Stadt durch diese Arbeit erst richtig kennen. Ich habe schon in Strassen geliefert, von denen ich zuvor noch nie gehört hatte.»

Zwischen all den Boxen muss Anita Amherd den Überblick behalten. Bild: PD

Auch ein gewisser Sinn für Struktur ist bei der Arbeit von Bedeutung. Schon beim Einladen der Mahlzeiten muss die Route bedacht und die Boxen müssen sortiert sein. Zudem müssen die Ehrenamtlichen die leeren Behälter wieder mitnehmen, was zu Schwierigkeiten führen kann. Schmunzelnd sagt Amherd:

«Anfangs ist es mir passiert, dass ich jemandem eine leere Box vor die Tür gestellt habe.»

Seelsorgerin, Ratgeberin und Hilfskraft in technischen Angelegenheiten

Insgesamt beziehen sechzig Personen regelmässig ihr Essen vom Mahlzeitendienst. «Oftmals sind wir die einzigen Kontakte der Personen.» Bei manchen Leuten sei es ihr wichtig diese zu sehen, um sicherzustellen, dass es den Personen gut gehe. Die 56-Jährige ist in solchen Momenten mehr als eine Essenslieferantin: Sie ist Seelsorgerin, Ratgeberin oder Hilfskraft in technischen Angelegenheiten.

«Es kommen oft schöne Gespräche zustande, bei denen es mir schwerfällt wieder weiterzufahren.»

Auf der anderen Seite gebe es Bezieher und Bezieherinnen, die Amherd von Beginn weg beliefert, jedoch noch nie gesehen hat. Und manchmal komme es zu Situationen, bei denen sie «nöd gwisst ha wia». Beispielsweise habe es einen Mann gegeben, der im Keller seines abgebrannten Hauses gelebt habe. Bis auf diverse Abklärungen mit der Gemeinde habe sie nichts an seiner Situation ändern können.

«Ich komme zufrieden nach Hause»

Für Amherd ist das Ehrenamt beim Mahlzeitendienst nicht nur eine sinnvolle Leistung für die Gesellschaft, sondern auch für sich selbst: «Ich komme zufrieden nach Hause. Die Arbeit gibt mir viel. Hoffentlich auch Pluspunkte für mein Alter.» Jeder, der sich beim Mahlzeitendienst engagieren möchte, wird mit offenen Armen empfangen. Schliesslich steht und fällt das Ganze mit dem Engagement der Freiwilligen.