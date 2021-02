Coronakrise Kreuzlinger Bibliothek ist trotz Schliessung für Bücherwürmer und Filmfreaks da Die Bücherbrugg bietet einen Abholservice und sogar einen Lieferdienst an, damit die Nutzer auch im Lockdown Medien konsumieren können. Martina Eggenberger Lenz 11.02.2021, 16.45 Uhr

So sieht die Abholstation der Bücherbrugg beim Egelsee aus. Bild: PD

Aufgrund der neuen Massnahmen und der Lage, die im Kanton Thurgau doch recht angespannt sei, bleibt die Bibliothek Bücherbrugg bis Ende Februar 2021 geschlossen. In dieser Zeit werden keine Erinnerungen und Mahnungen versandt, wie es in einer Mitteilung heisst. Bestehende Reservationen bleiben erhalten. Das E-Medien-Angebot Online steht den Nutzern weiterhin zur Verfügung.

Bis 11 Uhr bestellt, gleichentags parat zum Abholen

Zusätzlich bietet die Bücherbrugg folgenden Service an: Die Mitglieder können aus dem Online-Katalog unter www.buecherbrugg.ch Medien bestellen. Das Bibliotheksteam stellt die Auswahl dann zur Abholung bereit. Einzig für DVDs muss man ein E-Mail schreiben oder anrufen.

Der Abhol- und Lieferdienst ist von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr erreichbar und am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Bestellungen bis 11 Uhr sind abholbar von Montag bis Freitag 12 bis 17 Uhr und am Samstag von 11 bis 13 Uhr. Alle Bestellungen, die bis 11 Uhr eingehen, können am selben Tag am Haupteingang der Berufsschule in einer angeschriebenen Tasche abgeholt werden.

Die Medien müssen im angegebenen Zeitfenster abgeholt werden. Die Rückgaben dürfen während der Abholzeiten in der bereitgestellten Box deponiert werden. Falls jemand eine Bestellung nicht persönlich abholen kann, weil er zu einer Risikogruppe gehört oder nicht mobil ist, kann er das dem Bibliotheksteam mitteilen. Es liefert die Medien auch nach Hause. Es wird geraten, beim Abholen auf den Abstand zu anderen zu achten.

Aktuelle Informationen und Änderungen: www.buecherbrugg.ch