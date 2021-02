Coronakrise «Es herrscht eine allgemeine Skepsis»: In den Arboner Alters- und Pflegeheimen lassen sich unterschiedlich viele Personen gegen Corona impfen Die Impfrate der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner variiert im Städtli zwischen vierzig und achtzig Prozent. Bei den Pflegerinnen und Pflegern zwischen zehn und 34 Prozent. Am meisten Bedenken gibt es im Alters- und Pflegeheim National. Tanja von Arx 04.02.2021, 16.50 Uhr

Gemäss Impfstrategie des Bundes erhalten Ältere das Corona-Vakzin zuerst. Keystone/Cyril Zingaro

In Arbon zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Und zwar in Bezug auf die Corona-Impfungen, die vor kurzem in den Alters- und Pflegeheimen begonnen haben.