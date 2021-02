Coronakrise «Das hat uns vor Schlimmerem bewahrt»: Kreuzlinger Alterszentrum testet seit Dezember alle Bewohner und Mitarbeiter durch Die Impfung ist das eine, doch Massentests sind im Moment noch ebenso wichtig, findet die Leitung des Heims. Martina Eggenberger Lenz 11.02.2021, 11.05 Uhr

Der Bereichsleiter Hotellerie, René Wohnlich, am Mittwoch beim Schnelltest. Bild: Donato Caspari

Anna Jäger sagt: «Wir sind bis jetzt mit einem blauen Auge davongekommen.» Die Leiterin des Alterszentrums Kreuzlingen hat zusammen mit ihren Mitarbeitern intensive Monate hinter sich. Die Coronakrise verlangt allen Beteiligten viel ab. 15 Todesfälle von positiv getesteten Bewohnern musste das AZK bislang beklagen. Alle mit der zweiten Welle diesen Winter. Dafür, dass die Infektionszahlen tief bleiben, hat das Heim auch einiges getan.

Seit Anfang Dezember werden sämtliche Bewohner alle fünf Tage auf Covid-19 getestet. Die Mitarbeiter müssen wöchentlich zum Rachenabstrich. Die Geschäftsleitung hat sich auf eigene Initiative für diese Taktik der Seuchenbekämpfung entschieden, um die 220 Bewohner und das Personal zu schützen. Dies, obwohl die Finanzierung der Testerei bis heute nicht abschliessend geklärt ist.

Geschäftsleiterin Anna Jäger mit Genossenschaftspräsident Urs Haubensack. Bild: Donato Caspari (22. Oktober 2008)

Mehrere asymptomatische Fälle im Testnetz gelandet

Aus Sicht von Geschäftsleiterin Anna Jäger lohnen sich die Massentests auf jeden Fall. «Wir haben schon einige asymptomatische Fälle rausfiltern können, sowohl bei den Bewohnern wie auch den Mitarbeitern.» Bei einer Testreihe hätten zum Beispiel fünf Bewohner aus drei Wohnbereichen positiv angezeigt. Dank der sofortigen Isolation der Betroffenen habe man grössere Ausbrüche verhindern können.

«Es ist so einfach, zu testen»,

propagiert Jäger die Massentests, die nun im Thurgau auch offiziell als Pilotversuch angelaufen sind, etwa im Frauenfelder Alterszentrum Park. Sie sei froh, dass sich nun auch auf kantonaler Ebene viel bewege und neue, noch einfachere Testverfahren zur Anwendung kommen. Die Akzeptanz bei den Mitarbeitern sei gross. «Sie sehen das als Zeichen der Wertschätzung.»

Noch nicht Zeit für Lockerung der Besuchsbeschränkung

Das AZK hat Ende Januar den ersten Impftermin erfolgreich bewältigt. Rund 80 Prozent der Bewohner und 35 Prozent der Mitarbeiter hätten den Moderna-Impfstoff verabreicht bekommen. Der zweite Impftag steht Ende Februar an. «Wir wollen diesen unter keinen Umständen gefährden», sagt Jäger. Das heisst: Das Heim lockert bis auf weiteres die Teststrategie nicht und auch die Besuchseinschränkung bleibt bestehen. Vorerst bleibt es also dabei, dass die Bewohner nur von einer Person Besuch bekommen dürfen. «Aber die Bewohner dürfen ja raus. Und wenn das Wetter wärmer wird, vereinfacht das die Kontaktpflege auch wieder», betont Ursi Rieder, die Bereichsleiterin Pflege.

Rieder sagt: «Aus epidemiologischer Sicht wäre es natürlich begrüssenswert, wir könnten auch die Besucher in die Massentests einschliessen.» Aber eben, solange nicht geklärt ist, wer die hohen Kosten übernimmt, ist das kein Thema. Die Geschäftsleitung hofft, dass sich in den nächsten Wochen zudem klärt, welche Lockerungen mit der zweiten Impfung möglich werden. «Wir erwarten dazu auch neue Empfehlungen des BAG», sagt Anna Jäger. Die Geschäftsführerin des AZK weiss:

«Zu 70 Prozent verdanken wir es der Professionalität, dass es uns nicht schlimmer getroffen hat. 30 Prozent Glück sind aber auch dabei.»

Ein grosses Lob gibt es von den beiden Leiterinnen an die Mitarbeiter. «Diese sind hochachtsam in ihrem privaten Umfeld, um Ansteckungen zu vermeiden», betont Ursi Rieder. Deshalb mache es sie auch wütend, wenn sie sehe, wie viele Mitbürger sich nicht an die Schutzmassnahmen halten. Das würden nur jene tun, die nicht erkennen, wie schlimm es Menschen mit Covid-19 treffen könne.