Coronakonfirmation Ein Zoom-Webinar und Chats: Was sich die Kreuzlinger Konfirmanden wegen Corona alles einfallen lassen mussten, um gemeinsam zu feiern Mit Kreativität und zahlreichen technischen Hilfsmittel versuchten die 17 jungen Menschen und Pfarrerin Angela Hochstrasser möglichst viele Angehörige an ihrem Glaubensbekenntnis teilhaben zu lassen. Enge Freunde konnten den Gottesdienst im Kirchgemeindehaus verfolgen und aus Norddeutschland gelangten elektronische Grüsse in die Stadtkirche. Judith Schuck 12.05.2021, 04.20 Uhr

An der Maskenpflicht in der Kirche führte kein Weg vorbei. Bild: PD/Joachim Trautner

Nachdem im vergangenen Jahr die Konfirmation auf den Sommer verlegt und auf vier Anlässe aufgeteilt wurde, hatten die diesjährigen Konfirmanden einen anderen Plan, wie sie trotz Corona ihr Fest der Glaubensbestätigung begehen können. Angela Hochstrasser, Pfarrerin der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen erklärt:

«Die Teilnehmerzahl für den Gottesdienst ist sehr limitiert. Pro Konfirmand sind vier Personen zugelassen.»

Die Familien halfen beim Filmen

Aber sie seien sehr kreativ gewesen, damit möglichst viele Familienmitglieder dabei sein konnten. Zunächst splitteten sie die Konfirmation auf Samstag und Sonntag auf. Ein Vater mit Erfahrung im Filmen übernahm die Funktion des Kameramanns und zwei ältere Geschwister halfen bei der Technik mit. Ausserdem wurden die Gottesdienste per Zoom-Webinar übertragen. So konnten selbst Verwandte mit langem Weg oder aus dem Ausland von zu Hause aus der Feier beiwohnen.

Chatgrüsse aus Norddeutschland

Per Chatfunktion war es möglich, Grussbotschaften zu schicken. Diese kamen beispielsweise von der norddeutschen Lüneburger Heide bis in die evangelische Stadtkirche. Des Weiteren gab es eine Übertragung ins Gemeindehaus, wo die engsten Freunde hingehen konnten.

Pfarrerin Angela Hochstrasser nahm Bezug auf jene, die dank Internet am Konfirmationsgottesdienst teilhaben konnten. Joachim Trautner

Die Konfirmanden entschieden sich für das Motto «lebensstark», denn die Pandemie verlangte ihnen viel ab.

«Im vergangenen Jahr musstet ihr Lebensstärke zeigen und ihr seid dadurch stärker geworden.»

Das sagte die Pfarrerin im Gottesdienst zu ihren Schützlingen. Neben Musik- und Sprecheinlagen zeigten diese ihre Bilder, mit denen sie das Motto visuell darstellten. Darunter ein Baum auf einem Felsen. Er steht direkt am Abgrund und droht in die Tiefe abzustürzen. Doch seine goldenen Wurzeln halten ihn fest im Boden verankert. «Bäume sind enorm lebensstark», weswegen Hochstrasser sie als das passende Symbol für das Motto sieht. Obwohl sie einzeln im Wald stünden, bildeten sie unterirdisch riesige Wurzelwerke, die sie miteinander verbänden. «Sie sind richtige Teamplayer», sagte die Pfarrerin. Vernetzte Bäume wüchsen besser und könnten Schädlinge effektiver abwehren als einzelstehende. Was für Bäume stimme, treffe ebenso für Menschen zu: «Gemeinschaft macht uns stark», predigte sie.

Ein Gemeindemitglied, das im Vorfeld videointerviewt wurde, bemerkte, dass es sich auch in der Krise lohne, mal aus dem Schneckenhaus zu kriechen und zum Telefon zu greifen. Es sei zwar wichtig, über sich selbst nachzudenken, doch dürfe man nicht immer nur bei sich bleiben.

Vieles im Vorbereitungsjahr fiel ins Wasser

Das klassische Gruppenfoto vor der Stadtkirche. Bild: PD/Joachim Trautner

Im Vorbereitungsjahr bewiesen die 17 jungen Leute neben Kreativität viel Teamgeist und entschieden sich, an beiden Konfi-Gottesdiensten gemeinsam zu feiern. Den Unterricht konnten sie zwar präsent wahrnehmen, es fielen aber viele Exkursionen aus, die sonst üblich sind. Besuche im Besmerhuus, bei der Flüchtlingshilfe, in der Psychiatrie oder die Begegnung mit den Prager Jugendlichen, die normalerweise stattgefunden hätten, fielen alle ins Wasser. Immerhin hätten ab März die Gesangsproben wieder durchgeführt werden können. «Das war für uns sehr wichtig.» Die Konfirmanden boten den Widrigkeiten ideenreich die Stirn. Oder wie Pfarrerin Angela Hochstrasser sagte:

«Vieles war nicht möglich, doch sie liessen sich nicht unterkriegen.»