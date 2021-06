Coronafrust: In Kreuzlingen feiern Hunderte deutsche Jugendliche

Coronafrust in Kreuzlingen «Wir müssen aufpassen, dass es nicht so weit kommt wie in St.Gallen»: Im Seeburgpark treffen sich Hunderte deutsche Jugendliche zu Abipartys Weil in Konstanz strengere Coronabeschränkungen gelten, feiern deutsche Schülerinnen und Schüler ihr Abitur im Kreuzlinger Seeburgpark. Zeitweise halten sich dort bis zu 400 Jugendliche gleichzeitig auf. Das führt auch zu einem Litteringproblem. Rahel Haag 03.06.2021, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Folge der Partys sind Berge von Abfall. Bild: PD

Im Kreuzlinger Seeburgpark steht mitten auf der Wiese ein hellblaues Sofa. Weitherum verteilt liegen leere Bier- und Plastikflaschen, Aludosen, Kartonbecher. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Chrüzlinge wenn...» schreibt ein Nutzer:

«Als hätte eine Bombe eingeschlagen!»

Es sind die Hinterlassenschaften von Konstanzer Schülerinnen und Schüler, die im Seeburgpark ihr Abitur gefeiert haben. Seit zwei Wochen strömen sie immer wieder über die Grenze, da in Konstanz aufgrund der Coronapandemie strengere Beschränkungen gelten. So dürfen sich unter anderem im privaten oder öffentlichen Raum maximal zehn Personen aus bis zu drei Haushalten treffen.

Sogar ein Sofa haben die Jugendlichen in den Seeburgpark geschleppt. Bild: PD

«Wir sind davon überrascht worden.» Das sagt Michael Maier, Chef des Sicherheitsunternehmens City Watch Security. Es ist von der Stadt beauftragt, für die Sicherheit im Seeburgpark zu sorgen. Das sei ein Phänomen der Pandemie, ist Maier überzeugt.

«Die Jugendlichen haben Nachholbedarf, sie haben harte Zeiten hinter sich.»

Michael Maier, Chef der City Watch Security. Bild: PD

Gleichzeitig müsse man ihnen klarmachen, dass Littering nicht in Ordnung sei. «Das tun wir, indem wir das Gespräch mit ihnen suchen», sagt Maier. Auf Facebook werden die Jugendlichen teilweise massiv beschimpft. Von «hirnamputierten Schweinen» und «Idioten» liest man dort. Das geht für Maier zu weit. «Sie sind anständig und umgänglich.»

Zusätzliche sowie grössere Abfallkübel im Park

Gleichzeitig wird auf Facebook gefordert, die Stadt müsse etwas gegen das Littering tun. Stadtrat Thomas Beringer, verantwortlich für das Departement Dienste und damit für die Ordnung im Seeburgpark, sagt, die Stadt habe bereits mehrere Massnahmen ergriffen. So seien zusätzliche sowie grössere Abfallkübel aufgestellt worden und der Werkhof leere sie mit einer wesentlich höheren Kadenz.

«Zudem verteilt die City Watch Security den Jugendlichen Abfallsäcke.»

Thomas Beringer, Stadtrat. Bild: Mario Testa

Weiter betont auch Beringer, dass das Gespräch gesucht und die Jugendlichen darauf aufmerksam gemacht würden, dass sie ihren «Güsel» wieder mitnehmen sollten. Er fügt hinzu, dass Littering überall ein Problem sei. Doch er versichert: «Wir tun alles, um das Problem in den Griff zu bekommen.»

300 bis 400 Jugendliche im Seeburgpark

Zeitweise pilgerten zwischen 300 und 400 Jugendliche in den Seeburgpark an die sogenannten Abipartys. Ist das in Zeiten von Corona nicht problematisch? Nein, sagt Beringer.

«Der Seeburgpark ist gross und die Jugendlichen verteilen sich.»

Der Abfallberg wächst stetig. Bild: PD

Dennoch würden grössere Gruppen selbstverständlich auf die geltenden Coronabestimmungen aufmerksam gemacht. Aktuell sind in der Schweiz im Freien Ansammlungen mit bis zu 50 Personen erlaubt. Auch Beringer zeigt Verständnis für die Jugendlichen: «Die Clubs sind schon seit Monaten geschlossen, da Sucht man eben Alternativen.»

Das oberste Gebot der Stadt und damit auch von City Watch Security sei, deeskalierend auf die Jugendlichen zuzugehen. In den Nachtstunden sei dies vor allem Aufgabe der Kantonspolizei. Dann sei vor allem auch Ruhestörung ein Problem. Maier sagt betreffend Deeskalation:

«Wir müssen aufpassen, dass es nicht so weit kommt wie in St.Gallen.»

Beim Bahnhofplatz zünden Chaoten Petarden an und skandieren gegen die Polizei. Bild: Michel Canonica Jugendliche rennen vor den Einsatzkräften davon. Bild: Michel Canonica Polizisten nehmen eine Person in der Multergasse fest. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Auf dem Roten Platz versammelten sich mehrere hundert Personen. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Stadtpräsidentin Maria Pappa ist vor Ort und sucht das Gespräch mit den Jugendlichen. Bild: Michel Canonica Chaoten werfen auf der St.Leonhard-Strasse Gegenstände umher. Bild: Michel Canonica Auf der St.Leonhard-Strasse setzt die Polizei Tränengas ein. Bild: Michel Canonica Auf der St.Leonhard-Strasse zünden die Chaoten einen Container an. Bild: Michel Canonica Polizistinnen und Polizisten liefen in schwerer Montur auf. Bild: Michel Canonica Jugendliche posieren vor den Kameras der Journalisten. Bild: Michel Canonica Die Einsatzkräfte beobachten die Situation. Bild: Michel Canonica Einsatzkräfte halten sich bereit. Bild: Michel Canonica Jugendliche ziehen sich in Ecken und Gassen zurück. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Einsatzkräfte kontrollieren ihre Ausrüstung. Bild: Michel Canonica Die Polizei verhaftete im Laufe des Abends mehrere Personen. Bild: Michel Canonica Einsatzkräfte pferchen die Jugendlichen zusammen. Bild: Michel Canonica Die Polizei riegelt den Zugang zum Roten Platz ab. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Einsatzfahrzeuge mit Gitter versperren Gassen. Bild: Michel Canonica Insgesamt sind 19 Personen zwecks Abklärung von Straftatbeständen verhaftet worden. Bild: Michel Canonica Polizisten führen eine Person beim Neumarkt ab. Bild: Michel Canonica Beim Broderbrunnen setzt die Polizei ebenfalls Personen fest. Bild: Michel Canonica Absperrungen der Baustelle bei der Teufener Strasse landen schliesslich in der Kornhausstrasse. Bild: Michel Canonica Taxis können sich durch die Menschenmassen bahnen. Bild: Michel Canonica Einsatzkräfte treiben die Jugendlichen zum Bahnhofplatz. Bild: Michel Canonica Die Polizei greift zu Tränengas. Bild: Michel Canonica Vandalen bewerfen beim Bahnhofplatz Polizisten mit Gegenständen. Bild: Michel Canonica Polizisten beobachten, wie Chaoten Petarden zünden. Bild: Michel Canonica

Von Ausschreitungen sei man in Kreuzlingen glücklicherweise weit entfernt. Maier und Beringer sind sich einig, dass dies auch dem regen Austausch und der guten Zusammenarbeit zwischen Stadt, City Watch Security, Kantonspolizei und Grenzwacht geschuldet sei. Zum Schluss des Gesprächs sagt Maier:

«So, ich geh jetzt mal Abfallsäcke kaufen.»