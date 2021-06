Coronafrust in Kreuzlingen «Genug geredet, jetzt müssen Taten folgen»: Gemeinderätin schickt betreffend Littering im Seeburgpark einen Hilfeschrei an Regierungsrätin Carmen Haag Am Wochenende fand im Seeburgpark wieder eine illegale Party mit 550 bis 600 Jugendlichen statt. Nun fordert SVP-Gemeinderätin Judith Ricklin Hilfe vom Kanton. Die Stadt will derweil weiterhin auf Prävention und Deeskalation statt Restriktion setzen. Rahel Haag 15.06.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zahlreiche Jugendliche versammeln sich am Samstagabend zu einer illegalen Party beim Turm im Seeburgpark. Bild: Facebook

«Feiern ja, aber nicht so.» Michael Maier, Chef der City Watch Security, ist sauer. Am Samstagabend habe im Kreuzlinger Seeburgpark, wo sein Unternehmen für die Sicherheit besorgt ist, wieder eine illegale Party stattgefunden. In diesem Zusammenhang sei es auch wieder zu Vandalismus und Littering gekommen. Seinem Frust macht Maier auf Facebook Luft.

SVP-Gemeinderätin Judith Ricklin hat den Post zum Anlass genommen, Regierungsrätin Carmen Haag zu kontaktieren. In einem E-Mail schreibt sie betreffend Littering im Seeburgpark:

«Es geht hier nicht um Zigarettenstummel oder ein paar ‹Zückerlipapierli› ‒ es geht um Littering im grossen Stil!»

Judith Ricklin, Kreuzlinger SVP-Gemeinderätin. Bild: Andrea Stalder

Weiter schreibt Ricklin, in ihren Augen sei das ein Problem, das die Gemeinde Kreuzlingen mit den bestehenden Möglichkeiten nicht alleine lösen könne. Auf Anfrage sagt sie: «Das Problem besteht schon seit Wochen, wenn nicht gar Monaten.» Und es eskaliere immer mehr, statt dass es besser werde. Deshalb habe sie sich auch mit einem «Hilfeschrei» an Carmen Haag gewandt. Ricklins Kritik:

«Die City Watch Security hat fast keine Handhabe, um gegen die Verfehlungen vorzugehen.»

Die Jugendlichen wüssten genau, dass die Mitarbeitenden der Sicherheitsfirma weder Personalien aufnehmen, noch Bussen ausstellen dürften. «Und das reizen sie bis aufs Letzte aus», ist sie überzeugt. Bisher hat die Stadt vor allem auf Deeskalation gesetzt und mit den Jugendlichen das Gespräch gesucht. Dazu sagt Ricklin: «Genug geredet, jetzt müssen Taten folgen.» Sie habe Angst, dass die Situation sonst eskaliere, dass es zu Gewalt komme.

Am Samstagabend ist es im Kreuzlinger Seeburgpark wieder zu einer illegalen Party und damit verbunden zu Littering gekommen. Bild: Facebook

Jugendliche waren über Monate stark eingeschränkt

«Es ist eine schwierige Situation», sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger, «und wir beobachten die Entwicklung mit Sorge.» Gleichzeitig habe er ein gewisses Verständnis für die Jugendlichen. Mit seinen Söhnen habe er selber drei Teenager im Alter von 18, 16 und 14 Jahren daheim. Aufgrund der Pandemie seien die Jugendlichen seit Monaten stark eingeschränkt.

«Sie suchen nach Orten, wo sie sich treffen und feiern können.»

Thomas Niederberger, Stadtpräsident Kreuzlingen. Bild: PD

Gleichzeitig sei völlig klar, dass das Littering keinesfalls akzeptiert werden könne. Dennoch: Die Stadt will weiterhin auf Deeskalation und Prävention setzen statt auf Restriktion. Die Jugendlichen zu vertreiben, ist in Niederbergers Augen auch keine Lösung. Der Grund:

«Dann gehen sie irgendwo anders hin. Im Seeburgpark haben wir sie wenigstens im Blick.»

Die Stadt versuche, die Situation einigermassen in den Griff zu bekommen. Unter anderem, indem sie mit sogenannten Anti-Littering-Botschaftern auf das Problem aufmerksam mache.

Anti-Littering-Botschafter In diesem Sommer werden in Kreuzlingen wieder die Umwelt-Botschafter der Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU) unterwegs sein. «Die Teams der IGSU ziehen in verschiedenen Schweizer Städten mit ihren weissen Recyclingmobilen umher, sensibilisieren Passantinnen und Passanten auf freundliche, humorvolle Art für das Littering-Problem und sind auf der Hut, dass keine Zigarettenstummel, Take-away- und Getränke-Verpackungen liegen bleiben», heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Bereits vor fünf Jahren engagierte die Stadt Kreuzlingen die IGSU-Botschafter-Teams mit dem Ziel, eine Verhaltensänderung zu erzielen. Die IGSU-Botschafter sind vom 22. bis 24. Juni; am 2. und 3. sowie 6. und 7. Juli sowie am 6. und 7. August in Kreuzlingen an den lokalen Littering Hotspots im Einsatz. (red)

Doch es sei eben nicht ganz so einfach. Unterdessen kämen die Jugendlichen aufgrund von Aufrufen in den sozialen Medien, wie beispielsweise Facebook, in den Seeburgpark. «Am vergangenen Samstag standen plötzlich zwischen 550 und 600 Personen beim Turm», sagt Niederberger. In so einer Situation sei es schwierig, Herr der Lage zu werden.

Die Kompetenzen der Sicherheitsfirmen zu erhöhen, wie Judith Ricklin es fordert, fände auch Niederberger positiv. «Allerdings lässt sich das nicht von heute auf morgen ändern.» So würden sie weiterhin auf deeskalierende Massnahmen setzen.

Langfristig eine gute Lösung finden

Ricklin wiederum findet: «Die Stadt dürfte sich in dieser Sache ruhig auf die Hinterbeine stellen.» Der Einsatz von Anti-Littering-Botschaftern hält sie für wenig wirksam. Diese Massnahme sei vielleicht im normalen Alltag hilfreich, doch normaler Alltag sei das, was man aktuell in Kreuzlingen erlebe, schon lange nicht mehr. Dennoch: Ricklin will niemandem einen Vorwurf machen.

«Die City Watch Security und die Stadt machen einen super Job.»

Mit ihrem «Hilfeschrei» habe sie lediglich auf die Situation in Kreuzlingen aufmerksam machen wollen – in der Hoffnung, dass langfristig eine gute Lösung gefunden werden kann.