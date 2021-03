CORONAFONDS Kreuzlingen will eine halbe Million Franken für durch Corona in Not geratene Betriebe und Vereine bereitstellen Die Stadt will einen Coronafonds bereitstellen. Profitieren sollen Unternehmen, die bei Bund und Kanton durch den Raster fallen. Gefördert werden sollen aber auch Projekte. Etwa solche gegen den Mitgliederschwund bei Clubs. Ob Anträge kommen werden, und welcher Art sie sein werden, weiss der Stadtrat heute noch nicht. Urs Brüschweiler 04.03.2021, 16.40 Uhr

Der FC Kreuzlingen war 2020 einer von drei Sportvereinen der Stadt, welcher auf Antrag bereits ein städtisches Darlehen von 20'000 Franken erhalten hatte. (Bild: Mario Gaccioli – 31.8.2019)

Ausgelöst haben das Ganze zwei Meinungsführer aus dem Gemeinderat. Christian Brändli (FDP) und Andreas Hebeisen (SP) schrieben vor Weihnachten einen offenen Brief. Darin forderten sie den Stadtrat auf, Massnahmen zur Milderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Coronakrise zu prüfen und schnellstmöglich umzusetzen.

Die Pandemie hat tiefe Spuren hinterlassen

Gesagt, getan: Am 13. Januar fand ein Runder Tisch mit diversen Kreuzlinger Verbänden und Organisationen statt. «Um den Puls zu fühlen», wie es Stadtpräsident Thomas Niederberger beschreibt. Dieser war offenbar so schwach, dass die Stadtregierung nun per Dringlichkeitsantrag an den Gemeinderat einen Coronafonds aus dem Boden stampfen will. Gefüllt werden soll er per Nachtragskredit mit 500'000 Franken. Am 11. März entscheidet das Stadtparlament über den Antrag.

Zinslose Darlehen oder A-fonds-perdu-Beiträge

Wer aus dem Topf etwas erhalten will – entweder ein zinsloses Darlehen oder einen A-fonds-perdu-Beitrag – muss ein schriftliches Gesuch an den Stadtrat richten. In Frage kommen einerseits Gewerbebetriebe und andererseits Vereine, Institutionen und Organisationen, jeweils mit Sitz in Kreuzlingen. Der Stadtpräsident betont jedoch, dass man bei den Unternehmen nur den «absoluten Härtefällen» finanzielle Hilfe zukommen lassen will.

Thomas Niederberger

Stadtpräsident Kreuzlingen. (Bild: Andrea Stalder)

«Mit den Hilfen von Bund und Kanton ist das Gewerbe eigentlich sehr gut abgedeckt. Aber falls es doch Betriebe gibt, die durch alle Raster fallen, ist ein Beitrag der Stadt möglich.»

Wohl häufiger sein werden Gesuche von Vereinen aus Gesellschaft, Kultur oder Sport. Sie unterstütze man nicht nur in finanziellen Schwierigkeiten mit zinslosen Darlehen – wie es 2020 bei drei Sportklubs bereits der Fall war –, sondern auch und besonders durch die Förderung von Projekten. Der Stadtpräsident sagt:

«Viele Vereine haben derzeit Angst, Mitglieder zu verlieren. Weil durch die lange Zeit ohne Aktivitäten die Motivation verloren gehen kann.»

Also unterstützt die Stadt über den Coronafonds innovative und nachhaltige Projekte und Aktivitäten zur Sicherung und Förderung des Nachwuchses beziehungsweise des Mitgliederbestandes oder auch zur Stärkung der Vereinskassen.

«Wie viele Gesuche wir erhalten werden, können wir heute schlicht nicht abschätzen.»

Thomas Niederberger betont, dass der Stadtrat zuerst die nötigen Erfahrungen sammeln müsse. Entsprechend wolle man für den Fonds Richtlinien erlassen und nicht ein eigenes Reglement schaffen. Der Unterschied ist, dass Richtlinien vom Stadtrat kurzfristig angepasst werden können. «So können wir schnell reagieren, wenn Anpassungsbedarf besteht.»