Coronasommer kosten Stadt Kreuzlingen 230'000 Franken mehr

Coronabilanz Mehrkosten für Partysommer im Kreuzlinger Seeburgpark belaufen sich auf insgesamt 230'000 Franken Der Stadtrat hat die schriftliche Anfrage von SVP-Gemeinderätin Judith Ricklin zum Coronasommer 2021 beantwortet. Gegen das Littering will er Massnahmen ergreifen – unter anderem wird er zusätzliche Abfallbehälter aufstellen. Rahel Haag 21.03.2022, 05.15 Uhr

Im Coronasommer 2021 strömten zahlreiche Jugendliche in den Kreuzlinger Seeburgpark, um zu feiern. Bild: Facebook

Der Frühling kündigt sich an, die Temperaturen klettern in die Höhe. Hochkommen dürften bei manchen in diesen Tagen aber auch Erinnerungen an den Coronasommer 2021. Damals wurde der Kreuzlinger Seeburgpark über Wochen zum Party-Hotspot Hunderter Jugendlicher. Unter anderem pilgerten junge Erwachsene von ennet der Grenze nach Kreuzlingen, um hier auf ihr bestandenes Abitur anzustossen. Zurück blieben am Morgen danach jeweils Abfallberge und zahlreiche leere Glasflaschen.