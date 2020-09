Corona verhindert schwarze Null: Statt im Plus zu landen erwartet die Stadt Romanshorn für 2021 ein Defizit

(shi) Die Romanshorner haben es in der Hand: Bei der Abstimmung vom 27. September entscheiden sie, ob die städtische Pensionskasse an jene des Kantons angeschlossen wird oder nicht.

Beide Varianten haben Auswirkungen auf das Eigenkapital, welches Anfang 2020 rund 7,3 Millionen betrug: Bei einem Nein bildet die Stadt Rückstellungen von 8,4 Millionen, weitere könnten in den Folgejahren dazukommen. Bei einem Ja zahlt die Stadt einmalig zwischen sieben und zehn Millionen Franken aus dem Eigenkapital.