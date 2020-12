corona und Kinder Petition gegen die Maskentragepflicht an Thurgauer Schulen: Der Arboner Alfio Carria erhält viel Unterstützung Viele Unterstützer der Petition pflichten dem Arboner bei seiner Sorge um die Gesundheit der Kinder bei. In den Kommentarspalten zeigen sie sich besorgt über die Langzeitfolgen der Massnahme – den psychischen und die physischen. Um das Ziel zu erreichen, liegt aber noch ein weiter Weg vor ihnen. Eva Wenaweser 04.12.2020, 05.00 Uhr

Die Jugendlichen müssen auch während des Unterrichts eine Maske tragen. Symbolbild: Anthony Anex/Keystone

«Unsere Kinder sind keine Langzeitstudie.» Diesen Kommentar schreibt ein anonymer Unterstützer der Unterschriftensammlung von Alfio Carria. Der Arboner hat am 21. November eine Petition auf der Website openpetition.eu lanciert. Er möchte damit erreichen, dass die Kinder und Jugendlichen im Kanton Thurgau während des Unterrichts keine Masken mehr tragen müssen.

Aktiv geworden ist Carria, weil sein 15-jähriger Sohn auch im Sportunterricht eine Maske tragen muss. Zwar nur in der Halle und wenn die Abstände nicht eingehalten werden können. Die Massnahme ist für den Arboner Gastronom trotzdem inakzeptabel. Er schreibt in seiner Petition: «Es besteht keine Verhältnismässigkeit. Aktuell darf man beispielsweise mit 4 Leuten im Restaurant ohne Maske am Tisch sitzen. Das heisst in einem mittelgrossen Restaurant dürfen an 5 Tischen 20 Leute ohne Maske sitzen. Bei Schülern mit zwei bis vier Leuten am Tisch ist es dann auf einmal zu gefährlich?»

Für seine Bittschrift wurden Carria von den Verantwortlichen der Website ein Quorum von 2200 Unterstützerinnen und Unterstützern aus dem Kanton Thurgau zum Ziel gesetzt. Dabei handelt es sich um eine regionale Relevanzschwelle für Stellungnahmen von openpetition.eu. Bis am Donnerstag waren es gesamthaft 562 Unterstützer, davon 427 aus dem Thurgau. Damit hat er erst 19 Prozent seines Ziels erreicht. Doch Carria hat noch Zeit: Die Petition läuft bis Mitte Januar.

Besorgt um das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen

In der Kommentarfunktion der Petition pflichten ihm viele bei, bislang sind es 198 an der Zahl. Eine Pflegerin schreibt etwa, dass Kinder etwas Normalität haben sollten und das Tragen einer Maske gehöre nicht dazu. Das wisse sie aus eigener Erfahrung. Eine andere Unterstützerin begründet ihre Unterschrift so:

«Weil ich auch in der Schule tätig bin und erlebe, dass das Maskentragen sich auf verschiedenen Ebenen negativ auf das Wohlbefinden der Schüler auswirkt.»

Generell ist der Tenor der Kommentare derselbe: Die Masken seien schädlich, überflüssig und unverhältnismässig. Viele merken auch an, dass diese Massnahme entpersonalisierend ist und die Kinder sich dagegen nicht wehren können.

Die Masken würden ausserdem nicht verlässlich vor der Virenübertragung schützen. Zudem haben viele Angst vor den Langzeitfolgen – den psychischen und den physischen. Symptome wie Müdigkeit und Atemnot wollen viele der Unterstützer jetzt schon bei ihren Kindern bemerken. Laut einer Lehrperson, die anonym bleiben möchte, hat auch die Konzentration der Schüler abgenommen.

Lehrer haben Angst, ihren Job zu verlieren

Alfio Carria. Bild: PD

Carria erhält auch persönlich viele positive Rückmeldungen wegen seines Engagements. Seit der Lancierung seiner Petition seien zahlreiche Anrufe bei ihm eingegangen. Einige der Leute würden sogar bei ihm im Restaurant vorbeikommen und ihm beipflichten. Gemäss Carria sind einige davon auch Lehrpersonen aus Arbon.

«Sie wollen aber alle anonym bleiben. Sie haben Angst davor, ihren Job zu verlieren, wenn sie sich öffentlich dazu äussern.»

Er ist jedoch der Meinung, dass selbst wenn es nicht für das Ziel der Petition reicht, sie etwas bewirkt haben: «Wir setzen uns für das ein, was uns stört und haben den Menschen somit einen Denkanstoss gegeben.»