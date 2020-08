Corona-Hochrisiko und politisches Chaos: Auf Volley Amriswil wartet in der Champions League ein Abenteuer In der Qualifikation für die Volleyball Champions League trifft der NLA-Klub Amriswil im Herbst auf Maaseik aus Belgien und Schachtjor Soligorsk aus Weissrussland. Offenkundig, dass die Herausforderungen nicht nur sportlicher Natur sind. Matthias Hafen 21.08.2020, 16.23 Uhr

Eine Stufe tiefer: Thomas Zass und Volley Amriswil spielten vergangene Saison im CEV-Cup gegen GFC Ajaccio.

Bild: Mario Gaccioli

Ein Schmunzeln konnten sich die Vertreter von Volley Amriswil nicht verkneifen nach der Auslosung der Champions-League-Quali. Denn viel komplizierter hätten es die Oberthurgauer nicht haben können. In ihrer Dreiergruppe befinden sich der 16-fache belgische Meister Greenyard Maaseik sowie das weissrussische Spitzenteam Schachtjor Soligorsk, das rund 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Minsk beheimatet ist.

Dass die Qualifikation zur Champions League heuer erstmals in Gruppenform ausgetragen wird, macht die Sache nicht einfacher. Denn eigentlich hätte jede Mannschaft ein kleines Heimturnier zugute, an dem jedes Team gegen jedes der gleichen Gruppe antritt. Das heisst, Volley Amriswil würde sowohl nach Belgien wie auch nach Weissrussland reisen, um dort je zwei Spiele zu absolvieren. Dafür wären auch beide Gegner einmal zu Gast im heimischen Tellenfeld.

Für die kleinen Heimturniere sind drei Termine reserviert (Mitte September, Ende September und Anfang Oktober). Coronabedingt können die Teams der gleichen Gruppe aber ausnahmsweise untereinander abmachen, wie viele solche kleinen Turniere sie austragen möchten. Dem europäischen Volleyballverband CEV würde schon ein einziges Miniturnier genügen, damit die Qualifikation auch zählt.

Weissrussland ist die wahrscheinlichste Lösung

Doch selbst wenn sich Volley Amriswil an der Telefonkonferenz von Anfang nächster Woche für ein einzelnes Miniturnier im Oberthurgau stark macht, gibt es gute Gründe dagegen. Denn weil Belgien derzeit auf der Schweizer Liste der Corona-Hochrisikoländer steht, müsste die Mannschaft aus Maaseik in der Schweiz zehn Tage in Quarantäne, bevor sie im Tellenfeld auch nur ein Spiel austragen dürfte. Das Gleiche droht Volley Amriswil nach der Rückkehr von einem allfälligen Miniturnier in Belgien.

Nüchtern betrachtet ist ein einziges Turnier in Weissrussland deshalb die einfachste Lösung für die drei Teams. Denn das Land von Machthaber Alexander Lukaschenko steht weder in der Schweiz noch in Belgien auf einer schwarzen Corona-Liste. Dafür stürzen politisches Chaos und die andauernden Proteste im Land die frühere Sowjetrepublik an den Rand des Chaos. Es hätte also definitiv bessere Zeiten gegeben für ein Auswärtsspiel in Weissrussland an diesen Herbst.

In der Champions-League-Gruppenphase wartet Friedrichshafen

Worauf sich die drei Vereine letztlich einigen, dürfte kommende Woche bekanntgegeben werden. So oder so wird die Qualifikation zur Champions League auch sportlich eine grosse Herausforderung für Volley Amriswil. Nicht nur müssten sich die Thurgauer gegen Maaseik und Soligorsk durchsetzen. In einer zweiten Qualirunde müssten sie einmal mehr als Sieger einer Dreiergruppe hervorgehen. Erst dann stünde die Teilnahme am Turnier der Besten europäischen Klubs fest.

Doch sollte Amriswil tatsächlich so weit kommen, würde in der Champions-League-Gruppenphase unter anderen der Bundesligaklub Friedrichshafen auf die Ostschweizer warten. Soviel steht schon fest. Bei einem Scheitern in der Qualfikation könnte Amriswil automatisch im europäischen CEV-Cup weiterspielen.