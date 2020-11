Corona färbt Zahlen im Budget von Kradolf-Schönenberg um

Die bevorstehende Gemeindeversammlung hat über die aktuelle Jahresrechnung zu befinden. Sie schliesst mit einem Gewinn von 603 594 Franken ab. Budgetiert war ein Verlust von 226 000 Franken. Des Weiteren figurieren auf der Traktandenliste der Versammlung folgende Kreditbegehren: 525 000 Franken für die Sanierung der Weitenaustrasse mit Gehweg und Brückensanierung in Schönenberg, 255 000 Franken für die Sanierung und Netzverstärkung der Wasserversorgung Weitenaustrasse, 213 000 Franken für die Sanierung der Elektrizitätsversorgung Weitenaustrasse, und 482 000 Franken für die Erschliessung des Wohnparks Rigiblick durch den Neubau einer Trafostation an der Oberdorfstrasse in Schönenberg. (st)