Corona bei Kindern und Jugendlichen «Das ist schade»: Der Arboner Alfio Carria hat das Ziel seiner Petition gegen eine Maskenpflicht im Thurgauer Unterricht nicht erreicht und ist trotzdem sehr zufrieden Der Wirt und Vater findet die Maskenpflicht an Schulen inakzeptabel und unverhältnismässig. Besonders im Sportunterricht. In der Bevölkerung findet er aber weniger Unterstützung als erhofft. Schuld seien die schwierigen Umstände. Ans Aufgeben denkt er aber nicht. Tanja von Arx und Markus Schoch 02.02.2021, 04.10 Uhr

Auch Jugendliche müssen in der Schule Masken tragen. Symbolbild: Keystone/Anthony Anex

Der Arboner Alfio Carria will die politischen Verantwortungsträger dazu bewegen, die Coronamassnahmen zu lockern. Konkret sollen Kinder und Jugendliche kantonsweit während des Unterrichts keine Masken mehr tragen müssen. Dazu hat er im November eine Petition lanciert, die sich zwischenzeitlich ein Stück weit erledigt hat.

Erstaunlicherweise war das effektive Feedback jedoch nicht überwältigend. Die Verantwortlichen der betreffenden Website openpetition.eu hatten dem Pizzeria-Betreiber eine regionale Relevanzschwelle von 2'200 Unterschriften zum Ziel gesetzt. Signiert haben bis zum Ablauf der Sammelaktion Mitte Januar jedoch lediglich 763 Personen, 515 davon aus dem Thurgau.

Positives Feedback auch aus Deutschland und Österreich

«Schade», sagt Carria. Der Lockdown habe ihnen bei der Sammlung einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. 90 Prozent der Unterschriften habe er davor im Restaurant bekommen. Als er es zumachen musste, lief nicht mehr viel. Auf sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Co. sei er nicht besonders aktiv gewesen, sagt Carria. Er setzte lieber auf das persönliche Gespräch, das er dann aber nicht mehr führen könnte, weil ihm der Bundesrat eine berufliche Zwangspause verordnete. Carria ist überzeugt:

«Andernfalls hätten wir die 2'200 Unterschriften problemlos zusammen gebracht.»

Aber auch so habe er vieles bewirken können. Er habe mit seiner Bittschrift andere motivieren können, selber Petitionen zu lancieren, um die Politiker zur Vernunft zu bringen, sagt Carria. Insofern sei die Mühe nicht vergeblich gewesen. Er habe sogar Rückmeldungen aus Deutschland und Österreich erhalten.

Das Hauptziel erreicht

Und sowieso: «Das Hauptziel war, im Sport keine Maske mehr tragen zu müssen. Und dieses Ziel haben wir erreicht», sagt Alfio Carria mit Blick auf die neu geltenden Verordnungen. So könne sein Sohn, der die Sek besucht, jetzt wieder bedenkenlos teilnehmen. Seinetwegen war Carria im November aktiv geworden. Er sagt:

«Wir setzten uns gegen das ein, was uns stört, und haben den Menschen einen Denkanstoss gegeben und sie aus der Lethargie geweckt».

Seine Forderung ist zwar erfüllt. Die Petition will Carria trotzdem noch diese Woche einreichen. «Es ist noch lange nicht fertig,» sagt Carria. Widerstand sei weiter nötig, beispielsweise gegen die Maskenpflicht für Viertklässler, die in gewissen Kantonen bereits gilt. Auch damit würden die Verantwortlichen weit übers Ziel hinausschiessen. «Lasst die Kinder in Ruhe», fordert Carria. Er jedenfalls wird so schnell keine Ruhe geben.