Als erste Gemeinde in der Region führte Sulgen eine Gemeindeversammlung während der Coronakrise durch

Gemeindepräsident Andreas Opprecht gab einen Überblick über Bauprojekte in Sulgen. Das Recyclingwerk der Schnider AG soll Anfang August eröffnet werden. Die Fertigstellung der Moschee an der Romanshornstrasse ist für Herbst geplant. Unmittelbar bevor steht die Aufrichte des Kühlschrankwerks der V-Zug Kühltechnik; bis zur Inbetriebnahme wird es aber noch bis Januar 2022 dauern. Die Firma Sidag erweitert ihre Produktionsstätte und die Thurgauer Kantonalbank will ihre Filiale umbauen. Mit der Burgmer Geflügelzucht lässt sich an der Auholzstrasse ein neues Unternehmen in Sulgen nieder. Die Landi Mittelthurgau wird ihre Tankstelle mit Shop beim Kreisel Ende 2020 eröffnen. Der Baubeginn für das Bahndienstzentrum der SBB verzögert sich wegen der Coronakrise um rund ein Jahr. (st)