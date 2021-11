Trotz Impfdurchbruch: Romanshorner Budgetgemeinde findet statt

«Alle Stadträte haben sich testen lassen»: Nach Impfdurchbruch bei Regierungsrat Urs Martin, der an einer Pflanzaktion mit der Romanshorner Behörde teilnahm - Budgetgemeinde findet voraussichtlich statt

Trotz vollständiger Impfung ist der Thurgauer Regierungsrat Urs Martin an Covid erkrankt. Als noch niemand etwas ahnte, nahm er an einer Pflanzaktion in der Hafenstadt teil: Mit der Behörde und der Bevölkerung vergrub er auf der Schlosswiese Narzissen-Setzlinge. Kann die Budgetgemeinde vom Montag unter diesen Umständen stattfinden?