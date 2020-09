Contact-Tracing mit Badge und Strichcode: Zwei Weinfelder bieten innovative Lösungen Dank Informationstechnologie wird die Nachverfolgung von Infektionsketten einfacher. Zwei Systeme kommen aus dem Mittelthurgau. Eines hilft Bars und Restaurants weiter, das andere ermöglicht auch Grossanlässe. Mario Testa 11.09.2020, 18.30 Uhr

Yves Zbinden hat mit xCheckin ein System entwickelt, basierend auf Strichcodes, das vor allem von Restaurants und Bars in der Region eingesetzt wird. Bild: Mario Testa

(Weinfelden, 10. September 2020)

Vergangene Woche hatte auch das zum Jack’s Café gehörende Duffy’s Pub in Weinfelden seinen ersten Coronafall. Ein infizierter Mann war am Samstagabend dort zu Gast. Sämtliche Gäste, die sich zur selben Zeit im Pub, dem zugehörigen Café oder der Bar aufhielten, bekamen am Mittwoch ein E-Mail und ein SMS mit der Aufforderung, bei allfälligen Symptomen einen Arzt zu kontaktieren. In Quarantäne musste jedoch niemand, auch nicht das Personal.

Geholfen hat bei der Nachverfolgung das Einlasssystem. Das Thurgauer Contact-Tracing-Team wusste auf die Minute genau, wann der Gast das Pub betrat und wann er wieder gegangen ist. Möglich machte diese exakte Zeitzuordnung das Eingangssystem xCheckin, entwickelt vom Weinfelder PC-Supporter Yves Zbinden.

xCheckin Strichcode für die Gäste Yves Zbindens System funktioniert mittels Strichcode. Alle Gäste, die erstmals in einen teilnehmenden Gastrobetrieb gehen, müssen ihren Namen und den Wohnort angeben, die ID vorweisen sowie eine Telefonnummer nennen. Deren Richtigkeit wird mittels Prüf-SMS verifiziert. «Danach sind die Gäste im System und müssen nur noch den zugeschickten Strichcode vorzeigen beim Eingang – und wenn sie das Pub wieder verlassen.» So kann genau definiert werden, wer wann da war.

«Wir haben das System bereits kurz nach dem Lockdown installiert», sagt Zbinden. «Zuvor wurden die Gäste im Pub mittels handschriftlicher Tabelle erfasst. Das war aufwendig und nicht sehr genau.»

Am 14. August stieg die Nachfrage schlagartig

Sein Einlasssystem hat Yves Zbinden ursprünglich exklusiv für das Jack’s Café entwickelt. «Als dann aber der Thurgauer Regierungsrat für den 14. August beschlossen hatte, die Ausweispflicht in Restaurants und Bars einzuführen, klingelte mein Telefon fast ununterbrochen.» Mittlerweile haben über ein Dutzend Bars und Restaurants in der Region das xCheckin-System eingeführt.

«Die Miete der Software kostet 50 Franken im Monat, auch die Hardware wie Laptop oder Scanner kann man bei mir mieten oder kaufen. Insgesamt ist es sicher ein günstiges System angesichts des Nutzens», sagt Zbinden.

«Ich habe auch eine App programmiert, damit reicht ein Smartphone für den ganzen Ein- und Auscheck-Vorgang.»

Das kommt vor allem kleinen Beizen zugute, die sich kein Zusatzpersonal für die Zugangskontrolle leisten können.» Zudem müssen Gäste, die bei einem Restaurant mit xCheckin registriert sind, sich bei allen anderen nicht mehr registrieren. Strichcode zeigen und gut ist’s. «Wir haben schon über 6000 Member im System. Die Gäste können auch entscheiden, ob sie als Tagesgast nach zwei Wochen wieder aus der Liste gestrichen werden, oder darin verbleiben möchten, um weiterhin das System nützen zu können.»

Welche Möglichkeiten und welche Vorteile bietet euch das System xCheckin?

Andy Eugster, Geschäftsführer Jack's Café Weinfelden. Bild: Mario Testa

Andy Eugster: Es bringt uns eine grosse Zeitersparnis, wir müssen nur noch die Strichcodes scannen und nicht wie zu Beginn alles handschriftlich notieren. Es ist für uns und für unsere Gäste eine Erleichterung.

Hat sich das System bewährt, nun da ihr auch einen ersten Coronafall im Duffy’s hattet?

Ja absolut. Es war sehr einfach alle betroffenen Gäste schnell zu informieren. Dank der genauen Zeiterfassung mussten wir nicht alle, sondern nur jene Gäste informieren, die zur gleichen Zeit im «Jack’s», «Duffy’s» und der «Nachbar» waren.

Transpondersystem für grosse Anlässe

Wer war wann wo? Je genauer diese Frage im Rahmen einer Kontakt-Nachverfolgung beantwortet werden kann, umso besser für alle Beteiligten. Am Marktplatzfest von Ende September wird in Weinfelden deshalb ein Pilotprojekt mit einem anderen Tracing-System durchgeführt, dass eine noch genauere Beantwortung des «wo?» zulässt, dem System TAVI. Entwickelt hat es die Firma Race Result AG mit Hanno Maier als Verwaltungsratsvorsitzendem.

Hanno Maier hat mit seiner Firma Race Result Swiss GmbH ein System entwickelt, das dank Transponder-Badgets und Basisstationen an grösseren Veranstaltungen wie Messen oder Foren eingesetzt wird. Bild: Mario Testa

«Unser Kernbusiness ist die Zeitmessung im Sportbereich. Wir nützen dazu bereits seit etwa 15 Jahren die RFID-Technologie», sagt Maier, der seit 20 Jahren im Ortsteil Hard wohnt.

«Als der Lockdown kam, brachen uns alle Events weg. Etwa 90 Prozent der Rennen wurden abgesagt – wir hatten praktisch Stillstand.»

Also hätten sie in der Firma die Köpfe zusammen gestreckt und überlegt, wie man dieser Situation begegnen könne. «Die Beantwortung der ‹wer war wann wo?›-Frage ist im Sportbereich schon lange unsere grosse Stärke. Und dort müssen wir 100 Prozent präzis sein – man kann einen Marathonläufer ja nicht ein zweites Mal durchs Ziel laufen lassen, wenns mit der Messung nicht klappt», sagt Maier.

Mobile Boxen trotzen jedem Wetter

Also richtete sich die Firma Race Result AG darauf aus, ein Contact-Tracing-System zu entwickeln. Die Hardware bestand bereits aus dem Sportbereich, sie musste nur softwaretechnisch auf die neuen Anforderungen angepasst werden. «Wir haben uns im Bereich der RFID-Zeitmessung zum weltweiten Technologieführer gemausert, für unsere AG arbeiten bereits über 50 Leute am Hauptsitz in Karlsruhe», sagt Hanno Maier. «Unser System ist mobil, die Boxen können autonom auch ohne Stromanschluss einen halben Tag laufen. Dazu sind sie wetterfest.»

TAVI Boxen und Badgets TAVI steht für «Transponder Assisted Visitor Information». Das System benötigt einen Computer, Basisstationen (Boxen) sowie Badgets mit Transpondern für alle Gäste. Die Boxen senden in einem Radius von etwa fünf Metern Signale aus, welche von den Transpondern beantwortet werden. Je mehr Boxen auf dem Gelände verteilt sind, desto kleiner sind die Sektoren, denen Gäste zugeordnet werden können. Die Gäste können sich also frei bewegen und die Veranstalter wissen doch, wer wann wo ist.



Ein erstes Mal getestet hat Maier das TAVI-System am zweitägigen Swiss Economic Forum von Anfang September in Montreux. Dank 47 Basisstationen in 20 Räumen und einem Badge für jeden Teilnehmer wussten die Veranstalter immer, wer wo wann war oder wann die Besucherlimite für einen Raum erreicht wurde.

«Es hat hervorragend funktioniert. Dank unserem System musste trotz eines Coronafalls nur diese eine Person in Quarantäne.»

Diese Erfahrungen sollen nun auch ins Weinfelder Marktplatzfest einfliessen. «Und das Interesse an unserem System ist weltweit sehr gross. Sei es für Theaterhäuser, Sportstadien oder Messen. Unser System bietet die Chance, die Zeit zu überbrücken, bis die alte Normalität wieder zurückkommt – ohne alles schliessen und absagen zu müssen.»

Weshalb unterstützt die Stadt Weinfelden das Pilotprojekt mit dem System TAVI am Marktplatzfest?

Max Vögeli, Stadtpräsident Weinfelden. Bild: Mario Testa

Max Vögeli: Es geht uns in erster Linie darum, alles zu tun, dass in Weinfelden möglichst viele Anlässe durchgeführt werden können und keine Betriebe mehr schliessen müssen. In diesem Zusammenhang hoffen wir, mit diesem System einen wichtigen Beitrag leisten zu können.

Könnten weitere Einsätze des Systems folgen?

Wir stehen am Anfang des Pilotprojekts. Aber wir überlegen uns, mit weiteren Veranstaltern und Betrieben zusammenzuarbeiten.