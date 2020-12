Comeback Für sechs Wochen aus der Bahn geschleudert: Wie sich HC-Thurgau-Stürmer Patrick Brändli aufs Eis zurückkämpfte Im Heimspiel von heute Mittwoch um 20 Uhr gegen die GCK Lions wird Patrick Brändli wieder in der Aufstellung des HC Thurgau stehen. Er litt unter einer Verletzung, die zunächst gar nicht als solche erkannt wurde. Matthias Hafen 02.12.2020, 10.00 Uhr

Nach sechs Wochen Zwangspause wieder zurück: Patrick Brändli. Mario Gaccioli (18. September 2020)

Nur zwei Spiele lange lief es Patrick Brändli rund in dieser Saison. Dann kam der Filmriss. Am 9. Oktober gegen die EVZ Academy (2:0) lief der Stürmer in einen Check eines Zuger Gegenspielers und trug Schäden davon, die zunächst unbemerkt blieben. Brändli kam auch zwei Tage später in Winterthur (5:3) noch zum Einsatz, erzielte in der Folgewoche gegen Visp den 3:2-Siegtreffer und machte am 17. Oktober bei der 2:5-Auswärtsniederlage gegen die Ticino Rockets sein bislang letztes Spiel. Seither absolvierte Brändli vor allem neurologische Tests.