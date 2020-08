Interview City-Watch-Chef Michael Maier wehrt sich gegen Anschuldigung des Kreuzlinger Minigolf-Betreibers: «Das ist Rufmord» Der Streit zwischen den Akteuren im Seeburgpark über die in einem Leserbrief geäusserte Kritik ist noch nicht zu Ende. Mario Testa 21.08.2020, 16.34 Uhr

Mitarbeiter von City Watch patrouillieren am Kreuzlinger Ufer. Bild: Andrea Stalder (4.April 2020)

In einem Leserbrief griff der Kreuzlinger Minigolf-Betreiber Richard Lüthi die City Watch Security an (unsere Zeitung berichtete). Was im Leserbrief, der auf dem Onlineportal unserer Zeitung zu lesen war, stand, sei Rufmord und geschäftsschädigend, wehrt sich nun City-Watch-Inhaber Michael Maier.