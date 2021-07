Kreuzlingen: Am Christopher-Street-Day ist der Umzug gewohnt bunt

Christopher-Street-Day Queer durch die Grenzstädte: «Wir wollen keine Sonderrechte, sondern gleiche Rechte» lautet die Forderung Beim Christopher-Street-Day Konstanz-Kreuzlingen stand am Samstag die Ehe für alle im Zentrum. Judith Schuck 11.07.2021, 17.10 Uhr

Der Christopher-Street-Day in Kreuzlingen und Konstanz war auch diesmal sehr bunt. Bild: Andrea Stalder

Nicht nur die Veranstalter des CSD Konstanz-Kreuzlingen, sondern auch die samstäglichen Einkäufer in der Konstanzer Innenstadt waren «geflasht» von der bunten Horde. Obwohl in wesentlich kleinerem Rahmen als ursprünglich geplant, fanden sich doch um die 400 Menschen zusammen, die mit Regenbogenfahnen, Plakaten und guter Laune vom Bodanplatz durch die Fussgängerzone zum Stadtgarten zogen, um unter dem Motto «Vielfalt kennt keine Grenzen» für Akzeptanz und Toleranz zu demonstrieren. Mit Aufschriften wie «Love is a terrible thing to hate» oder «People of quality fight for equality» wollten vor allem junge Leute ein Zeichen setzen, dass die Gesellschaft sich der Vielfältigkeit der in ihr lebenden Menschen stellen muss. Richard Seidl aus dem Vorstand des Vereins CSD Konstanz-Kreuzlingen machte sich in seiner Ansprache im Konstanzer Stadtgarten dafür stark, dass sich gerade die LGBTQI*-Community auch für Menschen mit Behinderungen einsetzen müsse. Der Begriff der Inklusion werde noch nicht überall in der Gesellschaft gelebt.

In Deutschland möglich, in der Schweiz nicht selbstverständlich

Für die Ehe für alle plädierte Salome Zimmermann, ehemalige Präsidentin des Vereins «Ehe für Alle Schweiz». Was in Deutschland bereits möglich, das sei in der Schweiz noch nicht selbstverständlich. Während gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten können und damit den gleichen Status hätten wie heterosexuelle Ehepartner, gibt es in der Schweiz nur die Möglichkeit, seine Partnerschaft eintragen zu lassen.

«Das ist nicht das Gleiche.»

Das sagt Zimmermann, die ihre Frau, eine Deutsche, in Stuttgart geheiratet hat und paradoxerweise, wegen ihres Schweizer Wohnsitzes, diese Heirat in der Schweiz nicht anerkannt bekommt. «Wir sind ein Paar mit unterschiedlichen Zivilständen», fasst sie zusammen. «Am 26. September wird abgestimmt, und wir werden diese Abstimmung gewinnen!» ruft sie unter begeistertem Jubel in die Menge. Dass die Ehe für alle bisher in der Schweiz nicht durchgesetzt werden konnte, stehe symbolisch dafür, dass Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung als der konventionellen immer noch nicht als gleichwertig anerkannt seien.