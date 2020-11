Christian Schmidhauser aus Kradolf stellt seine Bilder in Bischofszell aus Der Kradolfer, der sich Self nennt, feiert mit der Ausstellung in der früheren «Tubi» sein Ausstellungsdebüt. Die Werke des 30-Jährigen zeichnen sich durch ihre Schnörkellosigkeit aus. Andrea Vieira 18.11.2020, 16.40 Uhr

Christian Schmidhauser stellt seine Werke in Bischofszell erstmals einer grösseren Öffentlichkeit vor. Bild: Andrea Vieira (Bischofszell, 14. November 2020)

Wie das Gebäude der ehemaligen Tubenfabrik an der Sulgerstrasse kommen auch die Werke Christian Schmidhausers alias Self ohne Schnörkel aus. Am 21. und 22. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr, können sich Ausstellungsbesucher ein Bild davon machen.

In einfachen Linien sind Gesichter und mit wenigen Farbtupfern ein Baum zu erkennen. «Der Baum des Lebens ist immer vor meinem geistigen Auge da, und Gesichter gehören für mich einfach dazu», sagt der 30-Jährige.

Es kann lange dauern, bis ein Bild fertig ist

Jedes Werk von Self ist sozusagen mit dem geistigen Auge und ohne Skizze, aber mit viel Gefühl und mehreren Farbschichten entstanden. Da könne es sein, dass auf einer Leinwand mehrere Bilder übereinander sind, sagt Schmidhauser.

Wie sein Gefühl ihm sagt, was er auf die Leinwand malen soll, so sagt es ihm auch, wann es Zeit ist, kreativ zu sein. Ein weiterer Pinselstrich kann dabei erst nach mehreren Monaten auf die Leinwand kommen. So wie beim Gemälde namens «iPhone». Bei diesem ausgestellten Werk dauerte es eineinhalb Jahre, bis das Gefühl dem Kunstmaler sagte: «Fertig!»

Die Phantasie des Betrachters ist gefragt

Seit fünf Jahren widmet sich Christian Schmidhauser der Malerei. Von seiner ersten Ausstellung erhoffe er sich nichts, verrät Schmidhauser. «Weil, wenn das Erhoffte nicht eintrifft, ist man danach nur enttäuscht.»

Die zwölf Werke in der aktuellen Ausstellung «Legacy» sind seine jüngsten Schöpfungen. Nicht wie der Desinfektionsmittelspender beim Eingang Covid-19 suggeriert, erzählen die Werke von Self eine ganz andere, eine nicht von der Pandemie geprägten Geschichte. «Welche das ist, soll sich jeder Besucher selbst ausmalen», sagt Schmidhauser.