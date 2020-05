Christian Hunziker wird neuer Leiter des Kreuzlinger Seemuseums Der Schaffhauser folgt im August auf Ursula Steinhauser, die ab Mitte 2020 neue Kulturamtsleiterin des Kantons Appenzell Ausserrhoden wird. Sowohl das Seemuseum, wie auch das Museum Rosenegg öffnen Anfang Juni wieder ihre Türen.

19.05.2020, 17.13 Uhr

Christian Hunziker (Bild: PD)

Der Schaffhauser Christian Hunziker wird neuer Leiter des Seemuseums Kreuzlingen. Er folgt im August auf Ursula Steinhauser, die ab Mitte 2020 neue Kulturamtsleiterin des Kantons Appenzell Ausserrhoden wird.

Christian Hunziker überzeugte im Auswahlverfahren sowohl als starke und authentische Persönlichkeit sowie durch seine fundierten Fachkenntnisse. Der Historiker war die letzten Jahre am Deutschen Hygiene-Museum in Dresden als wissenschaftlich-kuratorischer Mitarbeiter tätig. Mit seiner Anstellung in Kreuzlingen kehrt Christian Hunziker zu seinen musealen Wurzeln zurück. Er arbeitete bis 2015 als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kurator in den Bereichen Sammlung und Ausstellungen für das Historische Museum Thurgau in Frauenfeld und kuratierte die Sonderausstellung «August Künzler. Thurgau – Tanzania».

Seemuseum und Rosenegg öffnen wieder

Das Seemuseum wird am 10. Juni seine Tore wieder für den Publikumsverkehr öffnen, das Museum Rosenegg startet am 12. Juni. Beide Häuser haben ein individuelles Schutzkonzept für ihre Gäste und Mitarbeitenden erstellt. Im Museum Rosenegg wurde eigens die derzeitige kostenlose Sonderausstellung «Vereint – Die bunte Welt der Kreuzlinger Vereine» bis zum 16. August verlängert.