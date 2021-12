Christbäume aus der Region: Grosse Tannen sind gefragt

Christbaum Die Käufer kommen früher und verlangen nach grossen Tannen – dabei liegen auch Miettannen im Trend Für die Christbaumverkäufer sind die Tage vor Weihnachten am strengsten, bringen aber auch den grössten Umsatz. Von einer Baumknappheit ist im Thurgau aber nichts zu spüren. Mario Testa Jetzt kommentieren 23.12.2021, 04.15 Uhr

Julia und Markus Schättin suchen sich auf dem Hof Jöhr in Weinfelden ihren Christbaum aus. Bild: Mario Testa

«Es ist immer die Frau, die entscheidet», sagt Markus Schättin und lacht. Er hat mit seiner Frau Julia am Dienstag auf dem Hof Jöhr in Weinfelden einen Christbaum gekauft. Viele Bäume gehen durch ihre Hände, bis Julia Schättin jenen gefunden hat, der ihr gefällt. «Dass ein Baum mir gefällt muss er gleichförmig gewachsen sein und einfach gut aussehen», sagt die Schönholzerswilerin. «Wir kommen schon viele Jahre zu Harald Jöhr, um unsere Christbäume zu kaufen. Der Service ist toll und er hat eine grosse Auswahl an Bäumen.»

Harald Jöhr aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

Auf Harald Jöhrs Plantage stehen mehrere Tausend Tannen. Von ganz klein bis zu mehreren Metern hoch. In den letzten Tagen vor Weihnachten hat er alle Hände voll zu tun mit der Ernte und dem Verkauf der Tannen. «Neun von zehn Bäumen, die ich verkaufe, sind Nordmanntannen», sagt Jöhr. «Da hat sich nichts geändert. Aber dieses Jahr kamen doch einige Leute deutlich früher, um einen Christbaum zu kaufen.»

Er rechnet mit einem guten Verkaufsjahr. «Ich habe auch einige neue Kunden dieses Jahr.» Von einer Baumknappheit sei auf seinem Hof aber nichts zu spüren, sagt Harald Jöhr.

«Wir haben genug Bäume. Aber in der Innerschweiz wird es wohl schon eher knapp, die hatten Hagelschläge, von welchen wir glücklicherweise verschont blieben.»

Ein Christbaum zum Mieten

Beat Kressibucher-Senn pflanzt seine Tannen in Ast bei Berg an. Er verkauft auf seinem Hof, und an den beiden Verkaufsorten in Kreuzlingen und Weinfelden zwischen 1000 und 2000 Tannen pro Jahr. Auch bei ihm sind die Nordmanntannen der Verkaufsschlager, dazu kommen ein paar wenige Blau- und Rottannen. Kressibucher vermietet aber auch Christbäume im Topf.

Beat Kressibucher aus Ast bei Berg mit einer seiner Miettannen. Bild: Reto Martin

«Miettannen liegen bei mir im Trend. Das bieten auch nicht viele an, es ist ein Nischenprodukt»

Wichtig sei bei dieser Art der Tannenvergabe, dass die Mieterinnen und Mieter gut informiert werden. «Die meisten Bäume kommen dann auch in gutem Zustand zurück und ich setze sie wieder ein. Aber es kommen schon auch solche retour, die wir aufgrund falscher Pflege wegwerfen müssen.»

Thomas Brändle aus Mettendorf verkauft seine Christbäume in Frauenfeld, Märstetten und Wigoltingen. «Bei uns ist die Blaufichte wieder etwas häufiger gefragt als auch schon», stellt er fest. «Was mir zudem auffällt, die Leute kaufen dieses Jahr eher grössere Tannen, und sie kommen auch deutlich früher vorbei. Schon Anfangs Advent habe ich einige Christbäume verkauft.»

Dünger, Mondkalender und Schafe

Bei der Aufzucht der Tannen haben die drei Baumschulisten unterschiedliche Methoden. Thomas Brändle arbeitet ökologisch, verzichtet auf Pflanzenschutzmittel und lässt lieber seine Schafe in die Plantage um das Gras zu fressen. «Der Rest ist Handarbeit», sagt er.

Harald Jöhr lässt seinen Sohn eine Tanne für sein Gotti in der Plantage abschneiden. Zum Einsatz kommt dazu eine motorisierte Baumschäre. Bild: Mario Testa

Harald Jöhr düngt seine Tannen, verzichtet aber wenn immer möglich auf Pflanzenschutzmittel. Dafür achtet er bei der Ernte auf die Mondphasen. «Da gibt es sogenannte Blütentage, Blatttage, Fruchttage und Wurzeltage. Am besten schneidet man die Bäume an Blütentagen, dann halten die Nadeln länger.» Am 10. Dezember sei ein solcher Blütentag gewesen und ebenso an diesem Dienstag.

«Das bringt zweifelsfrei etwas. Wir haben mal vor der Wega einen Baum an einem Blütentag geschnitten und der war im Januar noch grün.»

Auch Thomas Brändle hat schon nach dem Mondkalender gearbeitet. «Aber die Daten sind manchmal schwierig. Oft liegen sie recht früh und bräuchte Mut, dann alle Tannen zu ernten.» Deshalb achte er vorwiegend auf die Frische seiner Bäume, gehe jeden Morgen aufs neue in die Plantage um Bäume zu ernten. «Mit der Frische kann man sich schon deutlich von den Import-Tannen abheben.»

Grosse Skepsis am Mondkalender Markus Oettli verkauft auf seinem Hof in Amriswil, in Arbon und Appenzell Christbäume. «Wir brauchen tendenziell viele grosse Bäume, die Verkaufszahlen sind ansonsten im üblichen Rahmen», stellt auch er fest. Seine Bäume müssten primär frisch sein. «Wir achten nicht auf den Mondkalender. In meinen Augen ist das reiner Aberglaube.»

