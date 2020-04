Chrischona Weinfelden stellt ihre Büros für Homeoffice zur Verfügung Im Gebäude der freien Kirchgemeinde stehen diverse Räume leer. Diese bietet die Chrischona nun gratis zur Benützung an für Menschen, die zu Hause keine Möglichkeit für Büroarbeiten haben oder mehr Ruhe suchen. Mario Testa 06.04.2020, 11.30 Uhr

Thomas Scherrer und Roger Baumann, leitender Pastor der Chrischona Weinfelden, in einem der Homeoffice-Räume der Kirchgemeinde. (Bild: Mario Testa)

Gottesdienste finden derzeit keine statt. Auch nicht in der Kirche der Chrischona Weinfelden. «Was machen wir mit all unseren Räumen, die nun leer stehen? Diese Frage haben wir uns im Leitungsteam gestellt», sagt der leitende Pastor Roger Baumann.

«Wir sind zum Schluss gekommen, unsere Räume als Homeoffice-Büros gratis anzubieten.»

Wo normalerweise Kinder die Sonntagsschule besuchen oder Jugendliche sich austauschen, darf nun also Homeoffice betrieben werden. «Das Angebot gilt auch für Personen, die unserer Gemeinde nicht zugehörig sind», sagt Baumann. «Wir können Internet über das WLAN und einen Kopierer bieten, dazu gibt's auch eine Kaffeemaschine.» Anmeldungen sollen über die Telefonnummer 071 622 50 07 erfolgen.

Ausweg aus dem Heim-Koller

Das Angebot der Chrischona richtet sich an Menschen, die zu Hause keine Möglichkeit für Homeoffice haben, da ihnen eine Internetverbindung fehlt, oder die zu Hause die nötige Ruhe für die Arbeit nicht finden. «Auch Leute, denen langsam die Decke auf den Kopf fällt, dürfen sich gerne melden», sagt Thomas Scherrer, der sich in seiner Gemeinde für in der Kommunikation einsetzt.

«Es ist auch immer eine Betreuungsperson hier, wenn sich Leute also austauschen oder über Gott sprechen wollen, sind wir da. Auch per Telefon.»

sagt Pastor Roger Baumann. Er hat im grossen Gotteshaus einen Rundgang eingerichtet, getreu dem Leitbild der Chrischona: «Menschen erleben Gottes Ruhe und seinen Frieden.»

Interaktive Predigt auf Youtube

Für die etwa 300 Zugehörigen der freien Kirchgemeinde aber auch alle anderen Interessierten veranstaltet die Chrischona Weinfelden seit zwei Wochen Internet-Gottesdienste. Im Keller der Kirche haben Roger Baumann und sein Team dazu ein TV-Studio eingerichtet. Immer Sonntags um 10.30 Uhr wird der Gottesdienst live auf Youtube übertragen.

«Diese Übertragungen helfen uns, die Gemeinschaft auch in dieser Zeit der räumlichen Distanz zu erhalten.»

Das Angebot stosse auch auf Anklang. Über 100 Personen hätten den ganzen Gottesdienst vor einer Woche mitverfolgt. Liveschaltungen, Musik und Predigten sind möglich.