CEO Hannes Schwarz darf zweimal jubeln am selben Abend: Die Kreuzlinger Ifolor wird doppelt ausgezeichnet Die Kreuzlinger Fotobuchherstellerin gewinnt den Marketingpreis 2020 der Schweizer Gesellschaft für Marketing und wird mit ihrem Fotobuch «Kassensturz»-Testsiegerin. Urs Brüschweiler 28.10.2020, 18.45 Uhr

Ifolor-CEO Hannes Schwarz mit dem GFM Marketingpreis 2020.



Es läuft rund mit positiven Nachrichten vom Ifolor-Hauptsitz an der Sonnenwiesenstrasse. Gleich zwei Mal hatte CEO Hannes Schwarz am Dienstag Grund zur Freude. Doch der Reihe nach: «Diese Auszeichnung war unerwartet gekommen, aber hat mich natürlich positiv überrascht», sagt der Chef des Kreuzlinger Fotoprodukte-Unternehmens.

«Es ehrt uns, dass unsere Bestrebungen honoriert wurden und wir in die illustre Runde der Gewinner dieses Preises aufgenommen werden.»

Am frühen Abend durfte er in Zürich den «GFM Marketingpreis 2020» der Schweizer Gesellschaft für Marketing entgegennehmen. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, habe die Ifolor die Jury mit ihrer «erfolgreichen Transformation von der analogen in die digitale Welt» überzeugt. Das Kreuzlinger Unternehmen sei dafür ein Paradebeispiel.

Doch was bedeutet dies genau? Hannes Schwarz beschreibt die stete Veränderung des Angebots von der einstigen Filmentwicklung bis zum heutigen Produktkatalog, bei welchem alles online ablaufe.

«Und bei dieser Entwicklung steht immer das Bedürfnis des Kunden im Fokus. Er hat Spass an der Sache.»

Dass er gerade einen Marketingpreis erhält, freut Schwarz auch deshalb, weil seine berufliche Laufbahn im Unternehmen in diesem Bereich begonnen hat. «Unsere Familie hat eine besondere Affinität fürs Marketing.»

Beste Noten in der Konsumentensendung

Damit war der erfolgreiche Abend des Geschäftsführers aber noch nicht beendet. In der SRF-Sendung «Kassensturz» vom Dienstag erhielt das Fotobuch von Ifolor in einem Test die besten Noten. Das Kreuzlinger Produkt setzte sich gegen neun Konkurrenten aus der Schweiz, Deutschland und Belgien durch und avancierte mit 86 von 100 Punkten zum grossen Testsieger.

Für Hannes Schwarz, der seit eineinhalb Jahren die Fäden im Kreuzlinger Familienunternehmen in den Händen hält, ist auch dies eine Bestätigung der fortwährenden Bestrebungen für die Qualität der Produkte. Auf diesem Weg will der mit 35 Jahren noch junge CEO weitergehen.

«Ich muss häufig aus der Komfortzone und hart arbeiten an der Zukunftssicherung der Ifolor.»

Aber die Aufgabe mache ihm viel Spass. Corona beschäftigt auch die Ifolor mit ihren 250 Mitarbeitern, einem Jahresumsatz von über 100 Millionen Franken und einer Million Kunden. Zwar hätten diese während des Lockdowns im Frühling mehr Zeit für ihre Produkte gehabt. Seither mache sich aber bemerkbar, dass gute Fotosujets wie etwa Hochzeiten oder Urlaube ausgefallen seien. «Es wird für uns wohl kein Rekordjahr», sagt Schwarz. Entscheiden werde dies das Weihnachtsgeschäft.