Carla Aubry verlässt die Regionalbibliothek Weinfelden wegen ihres neuen Jobs

WEINFELDEN: Erste Etage: «Gwürz» und Bücher

Die Regionalbibliothek Weinfelden zieht in ein Provisorium. Während der rund eineinhalbjährigen Sanierung des Etter-Egloff-Hauses befindet sich die Bibliothek in freistehenden Räumen der Stedy Gwürz AG an der Gaswerkstrasse 13.