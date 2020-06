Der Vokalchor Cantemus berührt am ersten Konzert nach dem Lockdown die Herzen der Besucher in Weinfelden Sie spenden den 20 Sängerinnen und Sänger am Samstag viel Applaus. Die Vorbereitung für den Auftritt in der evangelischen Kirche war für die Chormitglieder nicht einfach. Manuela Olgiati 21.06.2020, 16.54 Uhr

Nach langer Zwangspause wieder gemeinsam auf der Bühne: Die Mitglieder des Vokalchors Cantemus. Bild: Donato Caspari (20.6.2020)

Darauf mussten Konzertliebhaber lange warten. Lieder live zu hören ist emotional. Das zelebrieren die 20 Sängerinnen und Sängern des Vokalensembles Cantemus am Samstagabend in der Evangelischen Kirche Weinfelden. Sonnenstrahlen beleuchten das Innere der Kirche. Ein Lied zur Stille der Mittsommer-Nacht erklingt. Eine Zugabe folgt mit dem «Sommerpsalm» von Waldemar Åhlén. Die Chorwerke an dieser Sommerserenade sind in fünf Sprachen zu hören. Chorleiter Heinz Meyer verbindet diese mit dem Süden, dem hohen Norden wie auch mit der Renaissance und der Romantik. Es sind Werke aus der Madrigale, Partsongs und A-Capella-Chorlieder.

Rund 70 Konzertbesucher sind grosszügig verteilt anwesend. Ganz am Schluss erheben sie sich von ihren Sitzplätzen und spenden Applaus. Im Herzen berührt diese Musik.

Die Besucher sind voll des Lobes

Gemäss Meyer wollte Cantemus lieber in einem Park singen. Die Behörden haben jedoch geraten, die Konzerte - am Sonntag fand ein zweites in Bischofszell statt - in die Kirchen zu verlegen, da dort die Sicherheitsregeln besser umzusetzen sind.

Die Sängerinnen und Sänger stehen in gebührendem Abstand auf der Bühne. Bild: Donato Caspari (20.6.2.2020)

Erst seit kurzem probt der Chor wieder zusammen. «Allein zu Hause, per Videoschaltung haben die Chormitglieder davor neue Lieder einstudiert», sagt Heinz Meyer. Dieser Auftritt in Weinfelden ist etwas Besonderes. Liebeslieder sind willkommen nach einem lang ersehnten Wiedersehen. Von diesem Aufblühen vom Frühling in den Sommer erzählen auch die Verse.

Besucherin Iddamarie Felkay ist voll des Lobes. Sie selber singt im Oratorienchor Kreuzlingen, und dieser bereitet einen Konzertauftritt im Herbst vor. Felkay sagt:

«Für manche ältere Sänger ist die aktuelle Situation eine herausfordernde Zeit.»

«Es hat sich gelohnt, ans Konzert zu kommen», sagt Besucherin Rita Rusch. Eine weitere Besucherin freut sich über Melodien aus Ferienerlebnissen in Schweden.

Chorleiter Heinz Meyer hat ein abwechslungsreiches Programm einstudiert.. Bild: Donato Caspari (20.6.2020)

Das Vokalensemble Cantemus ist bekannt für anspruchsvolles Liedgut mit ambitionierten Sängern. Der Chor probt bereits auf das nächste Konzert im Herbst.