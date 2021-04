CANNABIS Die Ostschweiz ist zu traditionell und vorsichtig in Bezug auf CBD: Medropharm verlagert seinen Hauptsitz nach Zürich Ein «bunter Mix an Fakten» führte die Firma zu einer Verlegung des Hauptsitzes von Kradolf-Schönenberg nach Zürich. Ein Grund für den Wegzug sei, dass die kantonale Politik die Branche nicht explizit fördere, begründen die Verantwortlichen den Schritt. Der Produktionsstandort im Thurgau bleibt aber erhalten. Saskia Ellinger 12.04.2021, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sieht ein CBD-Hanffeld in Kradolf-Schönenberg in voller Blüte aus. Bild: Andrea Stalder

(2. Oktober 2018)

Die Medropharm GmbH hat vor kurzem ihren neuen Unternehmenssitz mitten im Herzen von Zürich bezogen. Zuvor hatte das Unternehmen, seinen Hauptsitz in der Gemeinde Kradolf-Schönenberg. Grund für den Wechsel des Hauptsitzes ist laut dem Mitinhaber Patrick Widmer «ein bunter Mix an Fakten».

Unterm Strich kann jedoch gesagt werden: Die Ostschweiz wird den Bedürfnissen der Firma nicht gerecht. So heisst es in einer Medienmitteilung, dass man sich in Zürich ein deutlich ansprechenderes Umfeld erwarte, «als dies in der doch traditionellen und vorsichtigen Ostschweiz der Fall ist».

Der Grund: Die Firma hat sich auf die Extraktion und die Weiterverarbeitung von Heilpflanzen spezialisiert, insbesondere die Gewinnung von Cannabinoiden – genauer gesagt dem Wirkstoff CBD der Cannabispflanze, der im Gegensatz zu THC nicht psychoaktiv wirkt. Ziel von Medropharm ist es, das CBD hochwertig zu gewinnen und Produkte beispielsweise für die Pharma- und Lebensmittelindustrie herzustellen.

Cannabis im Kanton nicht gefördert

Regional ist die Firma gut verankert. Von der Gemeinde Kradolf-Schönenberg hätten sie die volle Unterstützung erhalten, betonen die Verantwortlichen. Doch auf kantonaler Ebene ist der CBD-Hanf laut Widmer kein Thema mit hoher Priorität gewesen:

Patrick Widmer, Mitinhaber Medropharm GmbH. Bild: PD

«Wir haben im Kanton keine politische Förderung und auch keine Lobby-Arbeit, die sich dem Thema Cannabis annimmt.»

Deswegen habe sich die Firma für den Hauptsitz einen Kanton gesucht, der sich in Bezug auf Hanf moderner und offener positioniere, was in Zürich der Fall sei.

Zürich hat mehr zu bieten

Doch nicht nur politische Gründe seien für die Umsiedlung relevant gewesen. Für die globale Ausrichtung von Medropharm werden laut Widmer verschiedene Standorte benötigt, die unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden müssen und sich entsprechend spezialisieren.

So bietet Zürich beispielsweise eine Nähe zum Flughafen für ausländische Kunden. Und auch forschende, innovative Universitäten in unmittelbarer Nähe könnten dabei helfen, die hochgesteckten Ziele im Sinne einer technologisch anspruchsvollen Produktion zu erreichen. Ein weiterer Grund ist laut Widmer die Rekrutierung von geeignetem Personal:

«In der Ostschweiz ist es äusserst schwierig, hochqualifizierte Mitarbeitende zu finden, da es diese eher in die grossen Städte zieht.»

Auch der Standort in Deutschland, der sich aktuell in der Gemeinde Schwülper befindet, wird in eine Grossstadt verlegt. Ab dem Sommer 2021 regelt die Medropharm GmbH ihren EU-Vertrieb von Berlin aus.

Medropharm separiert sich

Das Jahr 2020 brachte nicht nur den Plan eines neuen Hauptsitzes für Medropharm mit sich. Das Unternehmen wurde auch strategisch neu ausgerichtet. Die Medropharm GmbH Firmengruppe setzte sich ursprünglich aus drei Unternehmen, namentlich Medropharm AG, Medrofarm Switzerland AG und The Botanicals AG zusammen. Diese trennten sich 2020 nach insgesamt sechs Jahren, und machen fortan unter eigenem Namen Geschäfte. Die Medrofarm Switzerland AG wurde zudem umfirmiert in TB Farming AG und gehört neu zu der The Botanicals AG.

Die Ausrichtungen und Ziele der Firmen sind laut Widmer zu unterschiedlich gewesen. Während The Botanicals AG sich eher auf den Freizeitkonsum und den Anbau von Cannabis Blüten für die eingeschworene Cannabis Community fokussierte, strebte die Medropharm AG stets die professionelle Handhabung von Cannabis und weiteren Heilpflanzen an, zum Beispiel für den medizinischen Bereich.

Der Indoor-Anbau in Kradolf-Schönenberg. Bild: PD

Die Firmen befinden sich noch immer im gleichen Haus, jedoch haben sie verschiedene Räumlichkeiten und Eingänge. Dies ist laut Widmer durchaus vorteilhaft:

«Die Kooperation bleibt durch die Nähe leicht erhalten. Gleichzeitig kann jedes Unternehmen ein eigenes Image mit spezieller Klientel anstreben.»

Die Zusammenarbeit sei durchaus hilfreich für Medropharm gewesen. Während der Markt laut Widmer anfangs vor allem die eingeschworenen Freizeitkonsumenten bediente und das Geld einbrachte, konnte Medropharm seine Prozesse vollends entwickeln, ohne grosse Einnahmen zu verschreiben. Mittlerweile seien die Vorbehalte gegenüber CBD durch die überwiegend positiven Medienberichte in der Bevölkerung abgebaut, die Firma könne sich nun selbst finanzieren und habe eine gute Ertragslage.

Produktionsstätte bleibt im Thurgau

Der Produktionsstandort in Kradolf-Schönenberg bleibt trotz dem Umzug des Hauptsitzes mit seinen neun Mitarbeitenden erhalten. Aber auch hier möchte sich die Firma weiterentwickeln: In den nächsten ein bis zwei Jahren werde eine Erweiterung und Wachstum angestrebt, um mit der internationalen Konkurrenz mithalten zu können.

Zudem hat die Firma das Ziel, einen substanziellen Teil der Produktion näher an hochspezialisierte, innovative und kosteneffizente Industriebetriebe zu verlegen. Ob dieser Wunsch in Kradolf-Schönenberg in Erfüllung gehen kann, steht in den Sternen. Die Gemeinde jedenfalls hat alles Interesse daran, den Produktionsstandort von Medropharm halten zu können. Gemeindepräsident Heinz Keller sagt:

Heinz Keller, Gemeindepräsident Kradolf-Schönenberg. Bild: Andrea Stalder

«Es ist wichtig, dass der Betrieb und die Arbeitsplätze bleiben, vor allem weil die Firma Jobs für hochqualifizierte Mitarbeitende anbietet.»

In Bezug auf das geplante Wachstum des Produktionsstandortes äussert sich Keller positiv. Eine Vergrösserung der Anlage sei bei Medropharm nicht mit Emissionen verbunden, da diese keinen Cannabis-Anbau in der Gemeinde hat. Der Anbau in Kradolf-Schönenberg wird nämlich von der Firma The Botanicals AG betrieben.