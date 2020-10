«Buure» mit Herz, Hand und Ross: Wie zwei Weinfelder ohne Traktor ihren Bauernhof bewirtschaften Priska und Marcel Preiss bewirtschaften seit zwei Jahren einen Bauernhof am Ottenberg. Die Kauffrau und der Zimmermann wagen nach Aufgabe ihrer ersten Berufe den Schritt ins Unbekannte. Mario Testa 09.10.2020, 16.55 Uhr

Priska und Marcel Preiss mit ihren beiden Pferden Anatol und Aragon. Bild: Mario Testa

Anatol ist der Chef, Aragon muss spuren. Erst wenn der ältere Wallach gegessen hat, gibt’s auch für den jüngeren einen Apfel – sonst wird Anatol ungemütlich. Die beiden Kaltblüter sind die «Hafermotoren» auf dem Hof von Priska und Marcel Preiss. «Wir wollen den Hof ganz ohne Diesel und Motoren bewirtschaften», sagt Marcel Preiss, der vor zwei Jahren seine Zimmerei an zwei Mitarbeiter abtrat und seither mit seiner Frau auf dem «Träumlihof buuret». Sie bewirtschaften rund fünf Hektaren Land mit 180 Obst- und Nussbäumen.

Priska Preiss hat 2017 die Ausbildung zur Bäuerin abgeschlossen, zuvor erledigte sie die Büroarbeit in der Zimmerei. «KV war nie mein Traumjob, aber ich hab’s gemacht und es war gut so. Aber als unsere Kinder selbständig wurden, wollte ich etwas wagen. Man lebt ja nur einmal und kann doch nicht immer dasselbe machen», sagt sie. «Ich bin Bauerntochter und wollte schon immer einen Hof mit Tieren bewirtschaften.»

Zweite Wohnung in uraltem Bauernhaus

Im Gespräch mit den Geschwistern Höltschi, die den Hof zuvor bewirtschaftet hatten, wurden sie sich einig. Preisses übernehmen den Hölzihof, wie er damals hiess, bauen das Haupthaus um und schaffen zwei Wohnungen darin, damit auch Höltschis bleiben können. «Von 2015 bis 2018 haben wir dann umgebaut. Der Hof ist sehr alt, die Balken sind etwa aus dem Jahr 1630», sagt Marcel Preiss.

«Dank der Denkmalpflege, die es begrüsste, das alte Gehöft zu erhalten, hat’s dann auch mit der Baubewilligung geklappt.»

Im Haus hat es einige Kachelöfen und auch in der Küche steht ein Herd mit Holzfeuerung. «Im Winter machen wir bereits viel mit Holz, aber im Sommer greife ich gern noch auf den Elektroherd zurück», sagt Priska Preiss. «Die Familie Höltschi heizt und kocht schon immer nur mit Holz, das ist schon beeindruckend.»

Viele Tiere laufen frei herum

Auf dem Träumlihof laufen die Hühner frei herum. Bild: Mario Testa

Auf ihrem Hof halten Preisses viele Tiere. Nebst Hofhund Benuk und den beiden Pferden, sind es Hühner, Schafe, Ziegen und Gänse – alles seltene oder alte Rassen. Den Umgang mit ihren beiden Pferden als Arbeitstiere haben Preisses in einem Kurs am Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg im Aargau gelernt. «Sonst gibt es nirgends mehr solche Kurse», sagt Priska Preiss.

«Da sind wir auch zur Überzeugung gelangt, dass es geht, allein mit Pferden einen Hof zu bewirtschaften.»

An Stelle von Haflingern haben sie sich zwei Kaltblüter zugelegt. Diese hätten weniger Fluchttrieb, seien ruhiger und enorm stark. «Sie werden bis zu einer Tonne schwer und können auch einen Anhänger mit einer Tonne Ladung alleine den Hang hinauf ziehen.»

Im ersten Sommer 2019 führte Priska Preiss Anatol noch an der Leine durchs Feld. Heute kann sie das Pferd mit den Zügeln vom Sitz des Gefährts aus lenken. Bild: Mario Testa

Ans Arbeiten im Gespann müssen sich die beiden Pferde noch gewöhnen, ebenso haben sich Preisses auch noch nicht an die Königsdisziplin, das Pflügen gewagt. «Bis jetzt konnten wir aber gut Gras mähen, zetten und mädlen sowie den Anhänger ziehen mit den Pferden», sagt Marcel Preiss. «Beim Heuballen pressen haben wir Hilfe vom Nachbarbauern und dessen Traktor bekommen.»

Heute Selbstversorger, morgen Wirtschaftsbetrieb

Der «Träumlihof »ist bio- und demeterzertrifiziert. «Wir geben diese Zertifikate aber wieder ab Ende Jahr», sagt Priska Preiss und ihr Mann ergänzt: «Nur um die Label-Kette aufrechtzuerhalten, werden lange Fahrten mit Tieren und Obst gerechtfertigt, anstatt auf kurze Wege zu setzen. Wir passen da einfach nicht rein.» Ihr Ziel sei es, zu bauern wie vor 100 Jahren «und wie in 100 Jahren wieder. Mit Händen und Tieren, statt mit Maschinen und Motoren.» Leben können Preisses von ihrem Hof nicht. Noch nicht, wie Priska Preiss sagt:

«Für uns zwei würde es dank Selbstversorgung und dem Verkauf von Eiern, Fleisch, Most und Nüssen im Hofladen grad so reichen. Aber mit zwei Kindern geht es noch nicht.»

«Das geht momentan nur dank der Mieteinnahmen von unseren Häusern in Weinfelden. Aber unser Ziel ist es, irgendwann alleine vom Hof mit vielen kleinen Standbeinen leben zu können.» Schön an ihrer neuen Situation sei, dass sie nun den ganzen Tag zusammen verbringen können, einen Sinn in ihrem Tun sehen und abends müde ins Bett fallen können. «Es ist schon strenger, als wir es uns vorgestellt haben. Wir sind ein wenig ernüchtert, aber sehr glücklich in unserem Paradies.»

Auch ein grosser Schwimmteich gehört zum Hof der Familie Preiss. Bild: Mario Testa