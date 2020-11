Bussnang Wegen eines Todesfalls verliert Familie Ausderau die Pacht und bangt nun um die Existenz ihres Hofs Familie Ausderau bangt um ihren Hof und die Mutterkuhhaltung. Denn die Pacht in Bussnang wurde gekündigt. Nun hat sie zu wenig Land für tiergerechte Haltung. Der Tochter wurde die Pacht verwehrt, weil sie nicht mehr in der Gemeinde wohnt. Sabrina Bächi 29.11.2020, 20.23 Uhr

Die Familie Ausderau auf ihrem Hof vor dem Mutterkuhstall: Grosseltern Rosmarie und Willy Ausderau, Mutter Ursi Ausderau und Monika, Alina und Christian Kern. Bild: Donato Caspari (Bussnang, 23. November, 2020)

Fast sechs Jahre ist es her, dass Peter Ausderau starb. In Bussnang war er bekannt als fröhlicher Pöstler und leidenschaftlicher Bauer. Als Gründer des Dorfvereins und als begeisterter Turner und Mitbegründer der Männerriege. Der Grund, warum diese Geschichte mit einem Todesfall beginnt? Er liegt darin, dass die Familie Ausderau nicht nur mit der Trauer, sondern plötzlich auch um die Existenz seines Bauernhofes kämpfen muss.

Denn mit dem Tod von Landwirt Peter Ausderau wurde die Pacht von rund 10,5 Hektaren aufgelöst. Vor allem aber das «Poolefäld» zwischen dem Hof und der Thur braucht die Familie, um ihr Weidevieh tiergerecht zu halten.

Nur eine Übergangslösung

«Als mein Mann überraschend starb, sprang der Schwiegersohn für ihn ein und hielt den Betrieb am Laufen», sagt Ursi Ausderau. Schwiegersohn und Landwirt Christian Kern übernahm die Pacht, allerdings wurde von der Gemeinde Bussnang von Anfang an kommuniziert, dass es eine Übergangslösung sei. Bis Ende Dezember 2021 läuft der Pachtvertrag noch.

«Wir haben uns natürlich um die Verlängerung der Pacht bemüht, aber die Chancen standen von Anfang an schlecht», sagt Christian Kern. Denn als Bedingung für eine Pachtberechtigung gilt der Wohnsitz. Christian Kern und seine Frau, Monika Kern-Ausderau, wohnen jedoch in der Gemeinde Amlikon-Bissegg. Sie haben aber den Hof in Bussnang gepachtet.

Um bessere Chancen zu haben, bewarb sich Monika Kern um die Pacht. Monika Kern sagt:

Monika Kern-Ausderau, Apfelkönigin 2014/15 Bild: Donato Caspari

«Als Apfelkönigin galt ich immer als Bussnangerin, obwohl ich bereits seit einem Jahr in Märstetten wohnte.»

Das habe damals der Bussnanger Gemeindepräsident mehrfach betont. Doch in diesem Falle zählten die Bussnanger Wurzeln nicht. Die Pacht wurde unter ortsansässigen Bauern aufgeteilt. Das Pachtland der Ausderaus ist weg.

Negative Entscheid zerstört Existenz

Ursi Ausderau, bangt um die Existenz des Hofs, auf dem sie wohnt. Bild: Donato Caspari

Ursi Ausderau ist verzweifelt:

«Wir können ja nichts für die Umstände, wir haben es uns nicht ausgesucht.»

Der negative Entscheid zerstöre nun die Zukunft des Betriebes, den die Familie für spätere Generationen erhalten wollte. Gut möglich, dass die Mutterkuhhaltung nun aufgegeben werden muss.

Gemeindepräsident Ruedi Zbinden sagt, dass bei der Vergabe alles rechtens gelaufen ist. «Wir haben von Anfang an klar und transparent kommuniziert, dass die Pachtvergabe an Christian Kern nur eine Übergangslösung ist und dass man ortsansässig sein muss», sagt Zbinden.

Andere Bauern hatten Interesse am Land

Ruedi Zbinden, Gemeindepräsident Bussnang. Bild: PD

Es gebe halt einige Bauern in Bussnang, die Interesse an Pachtland hätten. Da es sich bei der Pacht von Ausderaus um Land der Gemeinde wie auch des Alterszentrums Bussnang (AZB) handelte, mussten beide Gremien der Neuverpachtung zustimmen. Es sei ein Mehrheitsentscheid gewesen. Man habe alle Seiten und Interessierten angehört und entsprechend der Vorgaben entschieden.

Dass er nicht nur der politischen Gemeinde, sondern auch dem Stiftungsrat des AZB vorstehe, sei in diesem Zusammenhang Zufall und habe nichts mit der Entscheidung zu tun.

Für die Ausderaus hingegen sind es nicht nur Fakten, die zählen. Es ist ein emotionales Thema und man hätte sich einen Kompromiss gewünscht. «Wir sind Bürger der Kirchgemeinde Bussnang-Leutmerken, zu der das Alterszentrum gehört. Wir hofften, dass wir wenigsten Anspruch auf das Land des AZBs hätten und dann mit dem Land hier direkt beim Hof hätten umlegen können», sagt Christian Kern. «Es ist sehr schade, dass das Engagement fürs Dorf von meinen Grosseltern und Eltern nicht berücksichtigt werden kann. Viele im Dorf können diesen Entscheid nicht nachvollziehen», sagt Monika Kern.