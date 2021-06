Millionenerbe: Bussnanger wollen Mitsprache über die Vergabe

Bussnang Vier Stimmberechtigte fordern eine Mitsprache über das Millionenerbe für Bussnang Am 13. Juni befindet die Bussnanger Stimmbevölkerung über einen Antrag des Gemeinderats, ein Legat in der Höhe von einer Million Franken für das Alterszentrum zu verwenden. Vier Bürger fordern nun aber eine Diskussion über die Verwendung des Geldes. Sabrina Bächi 08.06.2021, 05.10 Uhr

Edgar Fehlmann, Ursula Fust und Thomas Armbruster

«Es ist ein offensichtlicher Missgriff», sagt Edgar Fehlmann. Er ist einer von vier Bussnanger Stimmbürger, die sich mit einer Rüge an den Gemeinderat gewandt haben. Das Anliegen der Gruppe: Sie wollen die Abstimmung an der Urne über die Vergabe eines Erbes verhindern. Im Januar erbte die Gemeinde eine hohe Summe. Die Exekutive hat nun entschieden, das Millionenerbe als Darlehen dem Alterszentrum (AZB) zur Verfügung stellen zu wollen (unsere Zeitung berichtete).

Dagegen würde an und für sich nichts sprechen, sagen die Kritiker. Doch sie wünschen sich eine vorgängige Diskussion darüber, was man mit dem Geld sonst noch alles machen könnte. Thomas Armbruster sagt:

Thomas Armbruster

«Das Traktandum verlangt nach einem Austausch an der Gemeindeversammlung.»

Er, Edgar Fehlmann und Ursula Fust sind drei der vier Unterzeichner, die sich kritisch gegenüber der schriftlichen Abstimmung zur Erbvergabe äussern. Sie sind der Ansicht, dass dieses Traktandum nicht dringlich sei und an der nächsten Gemeindeversammlung diskutiert werden muss.

Sie fragen sich, ob wirklich eine Million nötig ist

Das Gespräch mit dem Gemeinderat habe nichts gebracht, sagen sie. «Ich hatte Kontakt mit dem Gemeindepräsidenten, er ist auf unser Anliegen um einen Rückzug des Traktandums nicht eingegangen», sagt Ursula Fust. Als Antwort auf die Rüge hätten sie von der gesamten Behörde nur einen Negativentscheid erhalten.

«Für mich sind es zwei Seiten», sagt Ursula Fust. «Zum einen Frage ich mich schon, warum genau das AZB in so einer schwierigen finanziellen Situation ist, ob wirklich eine Million nötig ist oder ob nicht auch ein kleinerer Betrag reichen würde.» Zum anderen, und das sei für sie als Stimmbürgerin relevant, findet sie, dass es auch andere Möglichkeiten gebe, dieses Erbe sinnvoll einzusetzen. Etwa in der Kultur, im Kinder und Jugendbereich oder in einem ökologischen Projekt.

Die Bürger wünschen sich eine Arbeitsgruppe

«Nachhaltig heisst für mich, dass es auch der Umwelt zugutekommen kann», sagt Armbruster. Fehlmann ergänzt:

Edgar Fehlmann

«Es gibt so viele Naturschutzgebiete oder Brachen, die man aufwerten könnte, die Gemeinde hätte viel Potenzial in diesem Bereich.»

Die drei sprechen auch von Solarenergie, die man unterstützen könnte. Man habe der Behörde auch vorgeschlagen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, um verschiedene Projekte auszuarbeiten. Am Ende könnten dann die Stimmbürger entscheiden, wo das Geld hinfliessen soll. «Wenn sich die Bürger am Ende für das Darlehen an das Alterszentrum entscheiden, dann ist das ein basisdemokratischer Entscheid und richtig», sagt Fust. Und weiter:

Ursula Fust

«Aber einfach ohne Alternative und ohne Diskussion zu einem Projekt über eine Million Ja zu sagen, halte ich für verfehlt.»

Die drei irritiert auch, dass in der Botschaft keine Zahlen genannt werden, warum das AZB eine Million braucht. «Wenn es so dringend ist und der Gemeinderat helfen will, könnte man diesen Betrag auch über das ordentliche Budget zur Verfügung stellen», sagt Fehlmann.

Der Gemeindepräsident hält am Vorschlag fest

Bussnangs Gemeindepräsident Ruedi Zbinden ist nicht sehr erfreut über diese Kritik. Die Behörde findet nach wie vor, dass dieses Darlehen eine gute Sache und das Erbe im Sinne des Erblassers eingesetzt ist. «Wir können helfen ohne Steuergelder auszugeben», sagt Zbinden. Man habe zudem sehr früh über die Durchführung einer Versammlung entscheiden müssen. Klar sei dort der Vorteil, dass man diskutieren könne, aber die Stimmbeteiligung sei sehr gering. An der Urne erhofft sich der Gemeindepräsident eine höhere Stimmbeteiligung und eine klare Zu- oder Absage zur Legatsvergabe.

Eine Arbeitsgruppe hält er nicht für zielführend. Das Geld einfach an verschiedene Projekte zu verteilen, hält er für schwierig. «Das weckt Begehrlichkeiten und am Ende kann man es niemandem Recht machen», sagt er. Das Geld wäre dann auch weg, beim Vorschlag des Gemeinderates handle es sich um ein Darlehen, bei dem das Geld auch wieder zurückfliesst.

Ruedi Zbinden, Geimeindepräsident Bussnang

«Zudem hoffe ich, dass die Stimmbürger dem Gemeinderat schon so weit vertrauen, dass wir nicht einfach irgendeinen Betrag einsetzen, sondern dass dieser berechtigt ist.»

Man habe sich zudem immer für Fragen zur Verfügung gestellt. Bis auf die Rüge habe man aber nichts gehört. Eine Diskussion erachtet er deshalb nicht als dringlich.

Für die Kritiker ist klar: Sie wollen eine Beschwerde beim Kanton einreichen, sollte die Legatsvergabe am Sonntag an der Urne angenommen werden. So hoffen sie, eine Chance auf Diskussion zu erhalten. «Das Geld wurde schliesslich der gesamten Gemeinde vermacht. Die Stimmbürger sollten die Möglichkeit haben, sich ernsthaft über die Verwendung Gedanken machen zu können», sagt Ursula Fust. Einfach nur Ja oder Nein zu sagen, reicht ihnen nicht.