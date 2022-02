Bussnang: AZB-Leiterin geht bereits nach drei Jahren wieder

Bussnang Über die Gründe wird geschwiegen: Leiterin verlässt nach drei Jahren bereits wieder das Alterszentrum Nach nur drei Jahren verlässt Anita Keller das Alterszentrum Bussnang als Leiterin. Operative Gründe hätten den Ausschlag dazu gegeben. Keller verlässt das AZB in einer sensiblen Phase. 17.02.2022, 16.35 Uhr

Anita Keller, Leiterin des AZB Bild: PD

Anita Keller hat ihre Stelle als Leiterin des Alterszentrums Bussnang (AZB) per Ende Juli 2022 gekündigt. Wie der Stiftungsrat des AZB in einer Mitteilung schreibt, bedauere er den Entscheid von Anita Keller sehr. Die scheidende Zentrumsleiterin bestätigt auf Anfrage ihre Kündigung, will sich zu den Gründen, welche sie zu diesem Schritt bewogen haben, aber nicht äussern. Es sei diesbezüglich Stillschweigen mit dem Stiftungsrat vereinbart worden.