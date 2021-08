Bussnang «Im Ernstfall würde niemand in den Rauch gehen ohne ein Atemschutzgerät»: Feuerwehr und Zivilschutz üben Evakuierung des Schulhauses Am Dienstagmorgen haben die Feuerwehr Bussnang-Rothenhausen und der Zivilschutz des Bezirks Weinfelden in einer Übung das Schulhaus evakuiert. Ein Augenschein. Sabrina Bächi 31.08.2021, 18.30 Uhr

Die Schüler in Bussnang werden von der Feuerwehr und dem Zivilschutz in einer Übung evakuiert. Bild: Andrea Stalder

Dienstagmorgen. Rauch kriecht durch die Gänge des Schulhauses Hohenalber in Bussnang. Ein ätzender Geruch wird festgestellt und die Feuerwehr sofort alarmiert. In nur zehn Minuten stehen 35 Feuerwehrleute auf dem Schulvorplatz. Was alles klingt wie ein Ernstfall, ist eine Alarmübung. Und zwar eine grosse.

Roger Tabord von der Feuerwehr Bussnang-Rothenhausen Bild: Andrea Stalder

Denn nicht nur die Feuerwehr Bussnang-Rothenhausen, sondern auch der Zivilschutz des Bezirks Weinfelden ist vor Ort. «Es geht darum, auszutesten, wir gut die Organisationen zusammenspielen», sagt Roger Tabord, der im Zivilschutz und ebenso Mitglied der Feuerwehr ist. Mehrere Organisationen müssen in einem Ernstfall zusammenarbeiten, erklärt er: die Polizei, die Feuerwehr, der Zivilschutz, die technischen Dienste sowie die Sanität.

Die Schüler haben vorab geübt

Hand in Hand verlassen die Schüler das Schulhaus. Bild: Andrea Stalder

Doch an diesem Dienstagmorgen ist es nur eine Übung. Das merkt man. Statt verängstigter Kinder sind die Schülerinnen und Schüler sichtlich aufgeregt und freuen sich, dass statt Unterricht im Klassenzimmer eine Evakuierung mit der Autodrehleiter übers Fenster auf dem Stundenplan steht. «Wir haben mit den Schülern geübt, wie wir in einer Kette aus dem Schulzimmer laufen, wo wir uns versammeln und dass wir nicht einfach aus dem Klassenzimmer springen», sagt Lehrerin Olivia Stauffer. Denn in einem Ernstfall bei Rauch im Gebäude herumzulaufen kann lebensgefährlich werden. Drei Atemzüge, das sei die Faustregel, erklärt Tabord. Länger hält man es im Rauch nicht aus.

Die Schüler sowie auch die Eltern wussten zwar, dass vor den Herbstferien so eine Übung stattfindet, allerdings nicht genau wann. Auch für die Feuerwehr ist dieser Einsatz überraschend gekommen. «Ich habe die Zivilschützer, die derzeit im WK sind, heute Morgen informiert», sagt Silvan Frischknecht, Zivilschutzkommandant des Bezirks Weinfelden.

Weisser Rauch zieht durch die Gänge

Die Gänge im Schulhaus sind voller Rauch. Bild: Andrea Stalder

Damit es echt wirkt, wurde im Schulhaus eine Rauchmaschine aufgestellt. Der künstliche, weisse Rauch zieht durch die Gänge, als die ersten Feuerwehrleute eintreffen. Nach kurzer Besprechung, dem Aufstellen und Einrichten und nach ersten Abklärungen, betritt eine Gruppe Feuerwehrmänner das Gebäude. Helm auf. Staksige Bewegungen. Die Hosen sind so dick, dass sie das Gehen erschweren. Immer wieder rauschen Nachrichten über die Funkgeräte. Trotz Rauch trägt keiner eine Atemschutzmaske. Das sei eine Übungsbestimmung, sagt Feuerwehrkommandant Armin Niederer.

Armin Niederer, Feuerwehrkommandant Bussnang-Rothenhausen Bild: PD

«Im Ernstfall würde niemand in den Rauch gehen ohne ein Atemschutzgerät.»

Zum einen habe er zu wenig Leute vor Ort, um den Atemschutztrupp wie in echt in das Gebäude zu lassen. Zum anderen wolle man die Schülerinnen und Schüler auch nicht erschrecken, erklärt er.

Die Feuerwehrmänner öffnen die Klassenzimmer und erklären den Kindern, wie es nun weitergeht. Während die Schüler vom Erdgeschoss in einer menschlichen Kette durch die Lehrpersonen nach draussen geführt werden, freuen sich die Kinder aus dem Obergeschoss auf einen speziellen Höhepunkt der Übung: Wer will kann mit der Drehleiter nach unten. Eine weitere Möglichkeit ist per Leiter über das Vordach auf den Schulhofplatz zu gelangen.

Grosses Abenteuer: Mit der Drehleiter nach unten

Über das Fenstersims geht es auf die Drehleiter. Bild: Andrea Stalder

Nur einer wählt die Leiter, alle anderen wollen sich das Abenteuer nicht nehmen lassen, vom obersten Stock mit der Drehleiter gerettet zu werden. Jeweils vier bis fünf Kinder passen in den Korb. Unten angekommen übernimmt der Zivilschutz. Alle Klassen werden an einem Ort gesammelt und jedes Kind wird registriert und die Namen auf einer Liste abgehakt. Die Dritt- bis Sechstklässler werden dann vom Zivilschutz in Bussen nach Weinfelden transportiert. Dort gibt’s Zmittag für alle und am Nachmittag eine Informationsveranstaltung.

Am Ende werden die Schüler aus dem Korb der Autodrehleiter entlassen. Bild: Andrea Stalder

«Lässig», «cool» und «spannend» sei es gewesen, erzählen die Fünftklässler. Angst vor der Drehleiter hatte niemand. Einige freuen sich, dass sie heute keinen Unterricht mehr haben, andere sind froh, dass es nur eine Übung war. «Wenn es echt wäre, dann hätte ich sicher mega Angst», sagt eine Schülerin. So aber schwatzen sie vergnügt und besprechen, wer wohl die vielen Feuerwehrmänner sind. Den Kommandanten erkennen sie jedenfalls: «Der mit ganz viel gelb ist der Anführer», sagt ein Mädchen. Tatsächlich sticht Feuerwehrkommandant Armin Niederer mit seinem gelben Anzug wie eine Bienenkönigin aus der Masse.

Der Zivilschutz sammelt die Kinder Bild: Andrea Stalder

An der Übung selbst beteiligt er sich nicht. Er ist mit Klemmbrett, Schreiber und Liste unterwegs. «Es ist mir bewusst, dass wir diesen Einsatz anders interpretieren müssen. Bei einem Ernstfall geht vieles schneller, es wären mehr Personen hier und die Stützpunkt Feuerwehr aus Weinfelden wird aufgeboten. Aber wir wollten die Kinder nicht verängstigen, das ist uns wichtig. Mit dem Einsatz bin ich zufrieden. Vieles ging gut, an manchen Sachen müssen wir noch schrauben», sagt er. «Beispielsweise das Absuchen der Räume, um festzustellen, wie viele Personen im Gebäude sind», sagt er. «Das muss sehr schnell passieren.»