Bussnang Neun Stimmberechtigte und eine halbe Million Franken mehr in der Rechnung – so war die Versammlung der Primarschulgemeinde Am Donnerstagabend trafen sich die Stimmberechtigten der Primarschulgemeinde Bussnang-Rothenhausen in der Mehrzweckhalle Hohenalber. Nebst Rechnung und Budget gab es einige Informationen aus dem Schulalltag. Sabrina Bächi 25.03.2022, 16.30 Uhr

Der neue Spielplatz im Schulhaus findet bei den Kindern grossen Anklang. Bild: Mario Testa

«Es beschäftigt mich, dass so wenig Leute hier sind. Wo sind denn die Eltern der schulpflichtigen Kinder?» Die Frage eines Votanten kam erst zum Schluss, aber schon von Beginn an lag sie im Raum. Denn an die Versammlung der Primarschulgemeinde Bussnang-Rothenhausen kamen am Donnerstagabend gerade mal neun Stimmberechtigte. Vier davon waren Behördenmitglieder. Es war eine Versammlung, bei der Präsident Adrian von Grünigen alle Anwesenden persönlich begrüssen konnte. Nichtsdestotrotz führte er souverän durch die Versammlung. Da die Schulgemeinde nur einmal jährlich zusammenfindet, gab es zahlreiche Informationen aus den verschiedenen Ressorts.