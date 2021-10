Alterszentrum Bussnang: Kanton Thurgau lehnt Rekurse ab

Bussnang Kanton hat entschieden: Bei der Millionenabstimmung fürs Alterszentrum ist alles richtig abgelaufen – beide Rekurrenten blitzen ab Eine Gruppe aus Rothenhausen und ein Bussnanger haben beim Kanton Rüge und Rekurs gegen die Abstimmung über die Legatsvergabe an das Alterszentrum Bussnang eingereicht. Das Departement hat nun entschieden, dass nicht auf die Rekurse eingetreten wird. Der Grund: Die Rügefrist wurde nicht eingehalten. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 29.10.2021, 04.40 Uhr

Die Legatsvergabe an das Alterszentrum Bussnang hat nach der Abstimmung zu zwei Rekursen geführt. Bild: Mario Testa

«Kurz gesagt; wir haben verloren», sagt Ursula Fust. Mit Thomas Armbruster, Edgar Fehlmann und Erika Schmidhauser hat sie sich gegen die Abstimmung zum Millionendarlehen ans Alterszentrum Bussnang gewehrt. Eine Rüge hat die Gruppe an die Gemeinde gerichtet. Allerdings erst Wochen nach Erhalt der Abstimmungsunterlagen. Nach der Abstimmung vom 13. Juni reichte die Gruppe Rekurs ein. Ohne Erfolg, wie nun klar ist.

«Der Kanton geht inhaltlich gar nicht gross auf unser Anliegen ein», sagt Thomas Armbruster. Denn das Hauptaugenmerk, weshalb der Kanton den Rekurs abschmettert ist; die Gruppe aus Rothenhausen und Reuti hat die Rügefrist verpasst. Diese Frist ist jedoch sehr kurz: Nur 24 Stunden hat ein Stimmbürger oder eine Stimmbürgerin nach Erhalt der Abstimmungsunterlagen Zeit, eine Rüge einzureichen. «An demselben oder spätestens nächsten Tag», müsse die Rüge schriftlich eingereicht werden, wobei der Poststempel zähle, heisst es im Entscheid des Kantons. «Diese Fristen sind einfach sehr bürgerunfreundlich», enerviert sich Ursula Fust.

Drei der vier Rekurrenten: Edgar Fehlmann, Ursula Fust und Thomas Armbruster. Bild: Mario Testa

Sie verzichten auf einen Weiterzug ans Verwaltungsgericht

Von der Antwort des Kantons ist die Gruppe mehr als enttäuscht. Dennoch: Auf einen Weiterzug ans Verwaltungsgericht verzichten sie. «Es werden sehr viele Verwaltungsgerichtsurteile im Entscheid zitiert, die Chance, dass wir auch vor Verwaltungsgericht abblitzen, ist gross», sagt Fust. «Wir müssen den Entscheid nun akzeptieren», sagt Erika Schmidhauser. Zudem wolle man kein Geld in die Hand nehmen, um gegen die Gemeinde vorzugehen.

«Aber unser Vertrauen in den Gemeinderat ist angeschlagen», sagt Schmidhauser. Thomas Armbruster nickt und sagt:

Thomas Armbruster aus Rothenhausen. Bild: Mario Testa

«Wir waren ja nie gegen jemanden persönlich. Wir sind auch nicht gegen das Alterszentrum. Wir wollten lediglich, dass man über die Vergabe von einer Million an einer Gemeindeversammlung diskutieren kann.»

Den Anschein nach Mauschelei

Fraglich erscheint der Gruppe das Vorgehen des Gemeinderates schon. Denn es sei weiterhin unklar, ob die Verwendung des Legats wirklich dem Sinn des Erblassers entspreche. «Zudem finden wir es auch nicht gut, dass zwei Mitglieder des Gemeinderates im Stiftungsrat des begünstigen Alterszentrums sitzen», sagt Armbruster. Das habe den Anschein nach Mauschelei. «Wäre der Stiftungspräsident des AZB nicht im Gemeinderat, würde die Geschichte vielleicht ganz anders aussehen», mutmasst Fust.

Was bisher passierte - Die Gemeinde hat von Willi Bissegger über eine Million Franken geerbt. Diese soll nachhaltig eingesetzt werden. - Die Gemeinde will die Erbschaft als Legat von einer Million im Alterszentrum Bussnang investieren. Der Antrag kommt mittels Urnenabstimmung am 13. Juni vors Volk. - Zwei Rügen gehen gegen dieses Vorgehen bei der Gemeinde ein. -Im Vorfeld der Abstimmung wird klar: Das Erbe gehört noch nicht rechtskräftig der Gemeinde. Die Suche nach Erben läuft noch. - Mit 617 Ja- zu 298 Nein-Stimmen heissen die Stimmbürger die Vorlage am 13. Juni dennoch gut. - Im Nachgang der Abstimmung wird klar: Dem Alterszentrum fehlt mehr Geld als angenommen. Nicht nur eine, sondern zwei Millionen benötigt das AZB, um die Finanzen zu sanieren. - Am 11. Oktober entscheidet das Departement für Inneres und Volkswirtschaft, auf die Rekurse gegen die Legatsvergabe nicht einzutreten, da die Rügefrist nicht eingehalten wurde.

Weiter stören sie sich daran, dass niemand recht wusste, wie im Falle einer Rüge vorzugehen sei. Und: Der Gemeinderat hat einen Anwalt beigezogen, der von den Rothenhausern eine Parteientschädigung forderte. Sprich: Wenn sie unterliegen, müssten sie das Honorar des Gemeindeanwalts berappen. Dies hat der Kanton jedoch abgelehnt.

Trotz schneller Rüge – es war zu spät

Auch Heinz Dubach, der ebenfalls eine Rüge wegen der Urnenabstimmung zur Legatsvergabe einreichte, blitzte beim Kanton ab. Obwohl er sich sehr beeilt habe. «Ich habe die Unterlagen am 6. Mai erhalten, am Sonntag, 9. Mai, studiert und am Montag die Rüge mündlich bei Gemeindepräsident Ruedi Zbinden angebracht. Am Dienstag habe ich die schriftliche Rüge zur Post gebracht», sagt Dubach. Dennoch: Die Rüge kam zu spät.

Im Entscheid des Kantons, welcher der Redaktion vorliegt, steht: Die Stimmbürger hätten die Unterlagen am 6. Mai erhalten. Die Rüge hätte entsprechend am 7. Mai auf die Post gemusst. Dubach lässt es noch offen, ob er vor Verwaltungsgericht weiterzieht. «Das muss ich mir noch überlegen.» Erfreut ist er über den Entscheid des Kantons nicht. Er frage sich auch, wie es kommt, dass die Rügefrist so kurz ist. Und:

«Als ich sah, dass die Gemeinde fordert, dass ich deren Anwaltskosten übernehmen soll, verstand ich die Welt nicht mehr.»

Da wären Kosten von rund 2000 bis 3000 Franken auf ihn zugekommen, schätzt er. Doch auch bei ihm entschied der Kanton, dass er keine Parteientschädigung zahlen muss. Ein kleiner Trost, meint er.

Die Antwort des Kantons:

Auch wenn die beiden Rekurse separat vom Departement für Inneres behandelt wurden, sind die Entscheide des Kantons in vielen Bereichen ähnlich. So haben beide Parteien, also Heinz Dubach wie auch die Gruppe aus Rothenhausen, das Traktandum der Legatsvergabe an der Urne verhindern wollen. Beide kritisieren, dass die Abstimmungsbotschaft fehlerhaft und unvollständig sei und dass der demokratische Prozess mit einer Diskussion über dieses Geschäft nicht hätte stattfinden können.

Der Kanton hält in seinen Entscheiden jedoch fest, dass die Urnenabstimmung aufgrund eines vom Grossen Rat genehmigten Regierungsratsbeschlusses erlaubt gewesen sei. Ebenso hält er fest, dass die Botschaft hinreichend ausführlich gewesen sei und eine objektive Meinungsbildung ermöglicht habe. Das zeige auch das deutliche Abstimmungsresultat.

Dem Volkswillen zum Durchbruch verhelfen

«Die Fristen sind bei einer Rüge deshalb so kurz, weil man dem demokratischen Willen des Volkes zum Durchbruch verhelfen will», sagt Andreas Keller, Generalsekretär Departements für Inneres und Volkswirtschaft (DIV). Will heissen: Das Wichtigste ist, dass der Volkswillen – in diesem Fall das Abstimmungsresultat – beachtet wird. Bei knappen Fällen könne man eine Rüge eher stattgeben, «bei einem solch deutlichen Abstimmungsresultat eher nicht», sagt Keller.

Selbst wenn also Heinz Dubach mit seiner Rüge die Frist eingehalten hätte und die Botschaft vielleicht etwas knapp war, zeige das klare Abstimmungsresultat den Volkswillen, den es zu achten gelte. Dass die Rekurrenten trotz Niederlage den Anwalt der Gemeinde nicht bezahlen müssen, begründet Keller wie folgt:

«Die Rekurrenten haben ja nicht aus Eigeninteresse gehandelt, sondern für ein Gesamtinteresse.»

Stimmrechtsrekurse seien praxisgemäss in der Regel kostenlos.

Die Gemeinde will sich zur Sache nicht äussern, da der Entscheid des Kantons noch nicht rechtskräftig sei. «Wir werden an der Gemeindeversammlung im Sinne einer Information die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Situation orientieren», sagt Ruedi Zbinden, Gemeindepräsident von Bussnang.

Rügen bei Abstimmungen Rügen kann man alles, verfahrenstechnisch oder inhaltlich. Es ist aber bei allen Abstimmungen so, dass die Rüge unverzüglich und schriftlich erfolgen muss. Selbst bei einer Gemeindeversammlung muss man die Rüge anbringen, gerade nachdem die Botschaft zur Versammlung eingegangen ist. Die rechtzeitige Rüge ist eine Prozessvoraussetzung für die Stimmrechtsbeschwerde, welche erst nach der Abstimmung erfolgt. Durch die unverzügliche Rüge sollen Verfahrensfehler, wo immer möglich, unverzüglich behoben werden. Wenn ein Mangel zuerst widerspruchslos hingenommen wird und die erkannten Mängel erst nach der Abstimmung rügt, ist dies nicht zulässig. Der Staat setzt bei Abstimmungen die Kenntnis der gesetzlichen Grundlagen bei allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern voraus – also auch jene zur Fristenkenntnis von Rügen. (sba)