Neue Erkenntnisse im Knatsch ums Millionenerbe in Bussnang

Bussnang Fehlende Liquidität und kein rechtskräftiges Erbe: Im Knatsch um ein Darlehen ans Alterszentrum kommen neue Erkenntnisse zum Vorschein Am 13. Juni entscheiden die Stimmberechtigten der Gemeinde Bussnang an der Urne über ein Darlehen an das finanziell angeschlagene Alterszentrum. Diese Unterstützung soll mit einem Millionenerbe finanziert werden. Ein Bürger hat beim Kanton bereits Rekurs eingereicht: Die Botschaft zur Abstimmung sei unzureichend. Nun ist klar: Das Alterszentrum steht schlechter da als gedacht und das Erbe ist noch gar nicht ausbezahlt. Sabrina Bächi 11.06.2021, 05.25 Uhr

Das Alterszentrum Bussnang wird derzeit saniert. Um die finanzielle Lage des Zentrums steht es aber nicht gut. Bild: Mario Testa

Die Diskussion um das Bussnanger Millionenerbe geht in eine weitere Runde. Denn die kritischen Stimmbürger aus Rothenhausen und Reuti sind nicht die einzigen, die sich beim Gemeinderat gemeldet haben (unsere Zeitung berichtete). Auch Heinz Dubach aus Bussnang hat den Gemeinderat gerügt und beim Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) Rekurs gegen die Darlehensvergabe mit dem Millionenerbe an das Alterszentrum Bussnang (AZB) eingelegt.

Heinz Dubach. Bild: Stefan Schaufelberger

Die Botschaft, sagt Dubach, sei für ihn unzureichend. «Beispielsweise steht der genaue Wortlaut des Erblassers nicht drin», sagt Heinz Dubach. Aufgrund des Rekurses, den Dubach beim DIV einreichte, musste die Gemeinde schriftlich Stellung beziehen. Aus den Unterlagen, die der Zeitung vorliegen, geht hervor, dass das Erbe gar noch nicht ausbezahlt worden ist.

Da der Erblasser Willi Bissegger keine direkten Nachkommen hat, mussten in einem aufwendigen Verfahren seine nächsten gesetzlichen Erben ausfindig gemacht werden. Am 11. Mai, das geht aus dem Schreiben der Gemeinde hervor, ist die Testamentseröffnung an die gesetzlichen Erben erfolgt, die ab diesem Datum einen Monat Zeit hätten, Einsprache gegen die Alleinerbschaft der Gemeinde einzulegen. Als die Botschaft in den Druck ging, lief diese Frist noch.

«Tatsachen, die der Stimmbürger wissen muss»

Entsprechend konnte die Gemeinde in der Botschaft die genaue Summe des Legats nicht nennen. «Das sind Tatsachen, welche die Stimmberechtigten wissen müssen, um eine Entscheidung zu fällen», sagt Dubach. Zudem findet er es auch unzulässig, dass die Bürger nicht über die Vergabe dieses Erbes diskutieren können. Sein Vorschlag wäre, mit Vertretern aus den Dorfvereinen eine Arbeitsgruppe zu bilden und Ideen zu erarbeiten.

Das Alterszentrum mit dem Neubau links und der Gartenanlage. Bild: Mario Testa

Da zwei Stiftungsratsmitglieder des AZB auch Mitglieder des Gemeinderates sind und damit den Entscheid, wohin die Million fliessen soll, wesentlich beeinflussen würden, hätten Gemeindepräsident Ruedi Zbinden und Gemeinderat Martin Hochreutener Dubachs Meinung nach sowieso in den Ausstand treten müssen. Das Vertrauen gegenüber der Behörde wurde nach seinen Erkenntnissen rund um die Erbschaft erschüttert. Er will Fakten, Zahlen und eine ausführliche Diskussion an einer Versammlung.

Eine Rüge im Voraus ist nötig Das sagt der Kanton zur Abstimmung Andreas Keller, Generalsekretär des Departements für Inneres und Volkswirtschaft, bestätigt den beim Kanton hängigen Rekurs gegen das Traktandum 2 der Bussnanger Abstimmung. Er sagt allerdings, dass der Kanton erst nach der Abstimmung darüber befinden wird, ob die Botschaft fehlerhaft war oder nicht. «Den Stimmbürgern das Recht auf die Abstimmung zu verwehren, halte ich für sehr schlecht», sagt Keller. Wer die Botschaft unzureichend findet, muss den Gemeinderat rügen, damit dieser Zeit hat, den allfälligen Fehler zu korrigieren. Nur wer das gemacht hat, ist danach auch berechtigt, eine Beschwerde zum Abstimmungsresultat einzureichen. «Es geht natürlich nicht, eine Beschwerde im Nachhinein einzureichen, nur weil einem das Resultat nicht passt», erklärt der Generalsekretär. Deshalb braucht es die Rüge im Voraus. Ob ein Fehler vorliegt und wenn ja, ob er festgehalten wird oder ob das Abstimmungsresultat aufgehoben wird, entscheidet der Kanton erst nach der Abstimmung.

Das Testament ist eine sichere Sache

Bussnangs Gemeindepräsident Ruedi Zbinden sagt, dass sich der Gemeinderat die Kritik gefallen lassen müsse. «Doch die Zeit drängt, wir mussten schnell handeln.» Zbinden erklärt, man habe mit einem Notar abgeklärt, ob das Erbe angreifbar sei oder nicht. «Es ist aber alles sauber und eine sichere Sache.» Den genauen Betrag will er aber auch jetzt nicht nennen. Auch den Wortlaut des Testamentes könne man nicht veröffentlichen, sagt der Gemeindepräsident. «Der wichtigste Satz daraus ist, dass die Gemeinde Alleinerbin ist», sagt er.

Ruedi Zbinden, Gemeindepräsident Bussnang.

Bild: Andrea Stalder

«Die Stimmbürger erwarten von uns, dass wir Vorschläge machen.» Man habe diese Erwartung mit einem mutigen und aktiven Entscheid erfüllen wollen. Bezüglich der Ausstandsforderung sagt Zbinden klar: «Martin Hochreutener und ich sind natürlich in den Ausstand getreten, als es um diesen Entscheid in der Behörde ging.»

Der Gemeinderat sei der Meinung gewesen, dieser Vorschlag sei mehrheitsfähig. Die Kritik müsse man nun hinnehmen. «Aber was das für einen Reputationsschaden gibt, gerade auch für das Alterszentrum, das ist sehr schade.» Er habe in all den Jahren als Gemeindepräsident noch nie erlebt, dass ein Traktandum so viel Kritik hervorgerufen hat. Dass es genau dieses sein muss, wo man doch nur einer guten Sache helfen wolle, findet er eigenartig.

Das Alterszentrum steckt in finanzieller Not

Rund um das Darlehen an das Alterszentrum Bussnang (AZB) ist von allen Kritikern die Frage aufgeworfen worden, wie es um das AZB finanziell steht. Zahlen oder ein Rechnungsauszug sind weder in der Botschaft noch auf der Website einsehbar. «Die Stimmbürger müssen doch faktisch wissen, warum das Alterszentrum eine Million benötigt», sagt Heinz Dubach. Auf Nachfrage dieser Zeitung wird klar: Die Liquidität des Alterszentrums ist bedroht.

Gemeinderat Leo Steinbacher. Bild: PD

Leo Steinbacher ist Gemeinderat und kein Mitglied im Stiftungsrat. Er sagt: «Wir wurden von den beiden Stiftungsräten über die finanzielle Situation des AZB informiert.» Im Februar hiess es, dass aufgrund der fehlenden Einnahmen durch Todesfälle das AZB im Sommer nicht mehr liquid sei. «Es war für uns deshalb klar, dass wir helfen wollen. Dies mit dem Darlehen zu tun, erschien uns richtig.» Dennoch verstehe er auch die Kritik bezüglich der fehlenden Mitsprache.

Stiftungsrat und Gemeinderat Martin Hochreutener entschärft die Situation um das AZB. «Das Darlehen wäre ein Befreiungsschlag, aber auch ohne gibt es Wege, aus den finanziellen Schwierigkeiten rauszukommen», sagt er. Dank der Lockerungen sehe die Gesamtsituation beim Alterszentrum zudem wieder besser aus.