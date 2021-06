Alterszentrum Bussnang braucht mehr Geld als angenommen

Bussnang Es fehlt mehr Geld als angenommen: Das Alterszentrum wollte auch von der Kirchgemeinde ein Darlehen von einer halben Million Franken Das Alterszentrum Bussnang steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Der Stiftungsrat hat die Evangelische Kirchgemeinde Bussnang-Leutmerken deshalb um ein Darlehen gebeten. Diese verwehrte den Wunsch, denn es ist unklar, ob das Alterszentrum auch künftig eine Stiftung bleibt. Sabrina Bächi 19.06.2021, 05.20 Uhr

Das Alterszentrum im Vordergrund ist immer noch der evangelischen Kirchgemeinde angegliedert. Die Kirche im Hintergrund trhont über dem AZB. Bild: Mario Testa

Das Alterszentrum braucht Geld. Wegen Corona, vieler Todesfälle und wenig Neuzugängen leidet die Institution seit Anfang Jahr unter finanziellen Schwierigkeiten. Das ist in Bussnang seit längerem bekannt, denn die Stimmbürger haben am vergangenen Sonntag einem Darlehen über eine Million an das Alterszentrum mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit zugestimmt. Noch ist das Ergebnis jedoch nicht rechtskräftig, weil zwei Beschwerden eingereicht wurden.

Nun wird klar, dass auch die Evangelische Kirchgemeinde Bussnang-Leutmerken als Stiftungsgeberin vom Stiftungsrat um einen Kredit angefragt worden ist. Konkret geht es um ein zinsloses Darlehen von einer halben Million, welches die Kirchgemeinde dem Alterszentrum Bussnang (AZB) zur Verfügung stellen soll. Sonst – so steht es in den Unterlagen – wäre das AZB im Sommer illiquid.

Die Kirchenvorsteherschaft hat das Darlehen von 500'000 Franken aber nicht gesprochen. Und das, obwohl die Kirchgemeinde Stiftungsgeberin ist. Stefanie Stuckert, Präsidentin der Kirchgemeinde Bussnang-Leutmerken erklärt diesen Entscheid folgendermassen: «Wir wollen ein Kirchgemeindehaus bauen und benötigen das Geld dafür. Dann haben wir auch gar nicht mehr so viel Geld, um diese Unterstützung zu gewährleisten.»

Früher war es ein Armenhaus Zur Geschichte des Alterszentrums 1846 erstellte die Evangelische Kirchgemeinde Bussnang ein Armenhaus unterhalb der Kirche. Es war ein Ort für armengenössige Männer, später auch für Frauen. Als Landwirtschaftsbetrieb wurde die Anstalt lange geführt. Die Insassen arbeiteten auf den Feldern. Erst seit den 1960 Jahren ist das Armenhaus ein Altersheim. Und erst seit 1998 eine Stiftung. Diese ist immer noch der Evangelischen Kirchgemeinde Bussnang-Leutmerken angegliedert. Die Kirchbürger wählen den Stiftungsrat, der das AZB strategisch leitet.

Die Stiftung wird in Frage gestellt

Aber auch die Unsicherheiten über die Zukunft der Stiftung liess die Vorsteherschaft den negativen Entscheid fällen. «In der Anfrage des Stiftungsrates steht, dass die organisatorische Struktur und der Inhalt der Stiftungsurkunde auf die zukünftige Ausrichtung geprüft werden müsse», sagt Stuckert. Es sei überhaupt nicht im Sinn der Kirchgemeinde, dass das Alterszentrum den Rechtsstatus als Stiftung verliert und vielleicht sogar verkauft wird.

Stefanie Stuckert, Präsidentin Evangelische Kirchgemeinde Bussnang-Leutmerken Bild: Monika Wick

«Unser Wunsch ist es, dass das Alterszentrum weiterhin von der Stiftung getragen wird und es selbstständig bleibt.»

Über den Darlehens-Entscheid wird die Präsidentin ihre Kirchbürger kommenden Donnerstag an der Versammlung auch informieren. Alles in allem sei es eine sehr schwierige Situation. «Wir haben zwar keine Weisungsbefugnis gegenüber dem Stiftungsrat, aber als Stiftungsgeberin liegen uns die Mitarbeitenden sowie auch die Bewohner sehr am Herzen. Es sind ja unsere Leute, die dort alt werden», sagt sie. Als ein emotionales Thema bezeichnet es Stuckert. Aber man wolle nicht zahlen, ohne die Sicherheit, dass das Alterszentrum auch künftig eine Stiftung bleibe und weil man das Geld für eigene Bautätigkeiten braucht - «sofern die Versammlung denn ein Kirchgemeindehaus bauen will», sagt Kirchenpräsidentin Stefanie Stuckert.

Es fehlt mehr als angenommen

An der Versammlung am kommenden Donnerstag wird die Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Jolanda Eichenberger, den Kirchbürgern für Fragen rund um das Alterszentrum zur Verfügung stehen. Auf Nachfrage bestätigt sie jedoch die Vermutung der Kirchgemeinde, dass die Stiftung auf wackligen Beinen stehe. «Wir werden zur Zukunft der Stiftung verschiedene Abklärungen treffen», sagt Eichenberger. Da diese aber noch nicht vorlägen, könne sie vorerst keine weitere Auskunft dazu geben.

Eichenberger nimmt auch Stellung zur finanziellen Situation des AZB: «Die Stiftungsurkunde wurde so interpretiert, dass wir keinen Gewinn machen. Somit konnten wir den Bewohnern äusserst günstige Konditionen anbieten.» Um zukünftige Investitionen oder Erneuerung sicherzustellen, brauche es jedoch einen jährlichen Gewinn.

Die Reserven seien aufgebraucht, eine Grossrenovation der Gebäude wurde für die Weiterführung des Betriebs unumgänglich und Geld war wenig vorhanden, so fasst Eichenberger die Situation zusammen.

Jolanda Eichenberger, Vize-Präsidentin Stiftungsrat Alterszentrum Bussnang Bild: Monika Wick

«Es ist tatsächlich so, dass eine Verkettung von unglücklichen Umständen in den letzten drei Jahren dazu geführt hat, dass uns die Liquidität fehlt.»

Fakt sei, dass der Bau um rund ein Jahr verzögert wurde. Eine finanzielle Auswirkung davon ist, dass die Mieterträge für die neuen Zimmer ausfallen, sofern man diese wegen Corona dann auch wirklich belegen kann. Die Verzögerung resultierte daraus, dass weitere bauliche Optionen geprüft wurden, um das Wäschehaus zu nutzen und eine erneute Baukostenüberprüfung aufgrund von unvorhersehbaren Mehrkosten gefordert war. «Das ist einer der vorher erwähnten unglücklichen Umstände», sagt Jolanda Eichenberger. Auf weitere baulichen Optionen wurde dann aufgrund der Liquidität bereits in dieser Phase verzichtet.

Der Bau beim Alterszentrum stand ein Jahr lang still. Auch das führte zu finanziellen Problemen. Bild: Kevin Roth (Bussnang, 18. Mai, 2021)

Der Stiftungsrat muss Alternativen suchen

Obwohl das Bussnanger Stimmvolk Ja zum Darlehen an das Alterszentrum gesagt hat, laufen nun Beschwerden gegen die Vergabe. Das, sagt Eichenberger, führe dazu, dass der Stiftungsrat nun Überbrückungsmöglichkeiten suche. Dass nun auch die Kirchgemeinde die Unterstützung verwehrt, führt dazu, dass dem Alterszentrum weitere Schwierigkeiten ins Haus stehen.

Denn das ABZ benötigt wohl nicht nur eine Million, sondern mehr, um den Betrieb auch künftig am Laufen zu halten. «Eines der möglichen Szenarien, die auf uns zukommen könnten, sieht so aus, dass für die nächsten zwei bis drei Jahre rund 1,5 bis 2 Millionen Franken fehlen», sagt Jolanda Eichenberger. Dabei hoffte der Stiftungsrat auf 1 Million von der politischen Gemeinde, 500'000 Franken von der Evangelischen Kirchgemeinde Bussnang-Leutmerken und auf die Unterstützung von Dritten über weitere 500'000 Franken.

Noch ist aber nicht aller Tage Abend. Der Stiftungsrat sei nicht untätig, versichert Eichenberger: «Es gibt Lichtblicke und einiges, das besser läuft als angenommen.» Und dennoch. Es war keine schöne Zeit, sagt Eichenberger. Die vielen Todesfälle hätten alle mitgenommen. Die Auswirkungen von Corona waren sowohl für die Heimbewohner und auch für die Mitarbeitenden eine unglaubliche Belastungsperiode. «Trotzdem wurde hier hervorragende Leistung erbracht und der Stiftungsrat ist sehr stolz auf die Belegschaft und die Geschäftsleitung des AZB.»