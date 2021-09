Bussnang: Drei Männer kandidieren für den Gemeinderat

Bussnang Drei Kandidaten für eine Vakanz im Gemeinderat In Bussnang stellten sich drei neue Kandidaten für den Gemeinderat in einer Podiumsdiskussion vor. Gesprächsleiter Christoph Tobler stellte Fragen zur Motivation der Kandidaten. Manuela Olgiati 01.09.2021, 13.49 Uhr

Das Podium mit den Gemeinderatskandidaten Andreas Guhl, Marcel Gurtner, Marco Schaffner. Der Gesprächsleiter Christoph Tobler sitzt an dem zweiten Tisch von rechts. Bild: Manuela Olgiati

Nach dem Rücktritt von Leo Steinbacher haben die Bussnanger Stimmberechtigten an den Wahlen in die Exekutive vom 26. September die Qual der Wahl. Für den vakanten Sitz bewerben sich drei Kandidaten mit dem 53-jährigen Meisterlandwirt Andreas Guhl aus Oppikon, dem 47-jährigen Chauffeur Marcel Gurtner aus Rothenhausen und Marco Schaffner, dem 40-jährigen Leiter Personalwesen aus Oppikon.

Die Motivation für eine Kandidatur ist bei den Kandidaten hoch. Sie äussern sich mehrheitlich zufrieden mit dem Gemeindeleben, dem tiefen Steuerfuss, dem hohen Anteil an Industrie und Gewerbe. Gemeindepräsident Ruedi Zbinden begrüsst am Dienstagabend rund 80 Einwohnerinnen und Einwohner in der Mehrzweckhalle Hohenalber in Bussnang.

Sie stellen sich vor

Engagement für die Gemeinde und Berufspraxis sind zwar Gründe für ein Amt. Podiumsleiter Christoph Tobler will es jedoch genauer wissen.

Erfahrung in der Politik mit acht Jahren im Grossen Rat weist Kantonsrat Andreas Guhl aus. Während Jahren engagierte sich Guhl für die BDP Thurgau. Nach deren Auflösung war für ihn klar, dass er der «Mitte» beitreten würde.

Die weiteren Kandidaten sind parteilos, Gurtner ordnet sich in der Mitte bis rechts zu. Schaffner spricht von bürgerlich. Als selbstständiger Landwirt verfügt Guhl über ein Zeitmanagement, weil sein Sohn im Betrieb mitarbeite. Der Arbeitgeber von Gurtner gewährt ein Zeitgefäss für ein Amt. Schaffner, ebenfalls Angestellter, spricht von seinem Vollpensum als Personalleiter und dass dann wohl die Familienzeit etwas zu kurz komme.

Gurtner kandidierte bereits 2019 für ein politisches Amt im Gemeinderat und schaffte den Sprung in die Behörde nicht. «Meine Kandidatur war 10 Tage vor den Wahlen zu kurzfristig», sagt Gurtner. Nun möchte er gewählt werden, weil er einer von hier sei und die Gemeinde gut kenne.

Nähe zur Gemeinde und den Bewohnern ist Schaffner wichtig. Ehrlich ist auch Schaffners Antwort auf eine weitere Frage, dass er zwar kaum politische Erfahrung habe, er aber als Personalchef Entscheide treffen könne.

Die Bevölkerung fragt nach

Auf die Fragen des Podiumsleiters zur Zufriedenheit mit der Dorfplanung äussern sich die Kandidaten ähnlich über Bauzonen und Flächen für ein moderates Wachstum. Der eine verweist auf das Raumplanungsgesetz.

Schaffner erwähnt ein Spannungsfeld von Wohnraum und Natur und nicht alles zu bewirtschaften. Guhl ist für eine bessere Ausnützung der Zonen. Es sei wichtig, Bauland gut zu nutzen. Auch im Hinblick auf die Gletscher-Initiative die Bevölkerung über Energiethemen zu sensibilisieren.

Die Fragen eines Votanten gehen in Richtung Verkehrsberuhigung, Schulwegsicherheit und auch einer Doppelspur des Ganggelistegs. Guhl spricht von gefährlichen Radwegen, besseren Strassenbeleuchtungen und der 30er-Zone in Quartieren.

Gegenkandidat Gurtner sagt: «Ich bin kein Fan der 30er-Zone, investiert werden sollte in die Schulwegsicherheit.» Schaffner würde auf den Strassen Schwellen als Hindernisse für Raser einbauen.

Eine weitere Votantin möchte von den Kandidaten eine Stellungnahme über einen möglichen Fortbestand des Alterszentrums Bussnang. Weiterbestehen und Transparenzschaffen stehen im Fokus. Die Bussnanger Stimmberechtigten haben eine echte Auswahl.