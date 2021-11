Bussnang: Alterszentrum-Beschwerdeführer ziehen sich zurück

Der Souverän nimmt alle Anträge des Gemeinderates einstimmig an. Zum einen das Budget 2022 mit einem Defizit von rund 470'000 Franken und die Nettoinvestitionen von 2,5 Millionen Franken. Der Steuerfuss bleibt bei 47 Prozent. Der Objektkredit für die Strassensanierung in Weingarten mit Kosten in der Höhe von 667'000 Franken sowie die Strassensanierung in Unteroppikon, die mit knapp 1,2 Millionen zu Buche schlägt, wurden ebenfalls ohne Diskussion gutgeheissen. (sba)