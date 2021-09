Oberthurgau: Orange AOT-Busse verschwinden und werden blau-weiss.

Bus Oberthurgau Bruch mit jahrzehntelanger Tradition: Aus Orange wird Blau-Weiss Die Autokurse Oberthurgau (AOT) ändern nicht nur die Farbe ihrer Busse, sondern auch den Namen. Manuel Nagel 07.09.2021, 18.00 Uhr

Der neue Bus «Stadt Amriswil» von Bus Oberthurgau mit dem speziellen Sujet «Schloss Hagenwil». Bild: PD

Alle im Oberthurgau kennen sie, die orangen AOT-Busse. Und wohl die meisten sind schon irgendwann einmal in einem von ihnen mitgefahren. Jedoch just zum 100-Jahr-Jubiläum der Verkehrsbetriebe in der Region ändern die Busse ihr auffälliges Erscheinungsbild hin zum dezenten Blau-Weiss. Aber nicht nur das Design wird neu, auch der Name ändert sich. Die Autokurse Oberthurgau (AOT) treten ab sofort als «Bus Oberthurgau» auf. Am Dienstag ging die Website www.botg.ch online.

Der Farbwechsel mag Nostalgiker schmerzen, doch er ist letztendlich logisch und konsequent. Die AOT stehen seit 2019 unter dem Management der Bus Ostschweiz AG (BOS). Zur BOS-Gruppe gehören «RTB Rheintal Bus», «Wil Mobil» sowie «Bus Sarganserland Werdenberg». Sie alle sind in den Farben Blau-Weiss unterwegs und tragen ein ähnliches Logo. Die AOT fuhren also die letzten Jahre quasi ein Sonderbüssli mit ihrem Aussehen. Nach und nach werden nun auch die übrigen orangen Busse von den Strassen verschwinden.

Bald werden keine orangen Busse mehr durch den Oberthurgau fahren. Bild: Manuel Nagel

Dieses Wochenende gab die Bus Ostschweiz AG in einer kleinen internen Feier jedoch nicht nur den neuen Namen für ihren Busbetrieb im Oberthurgau bekannt, sie taufte auch den ersten Bus im frischen Kleid, angeschrieben mit «Stadt Amriswil». Zudem wurden die Seiten dieses Busses mit einem grossen Bild des Schlosses Hagenwil verziert. «So soll die Bevölkerung an die Schönheiten des Oberthurgaus erinnert werden, die mit dem ÖV erreichbar sind», lässt.

Amriswil ist das Zuhause von «Bus Oberthurgau»

Taufpate war Amriswils Stadtpräsident Gabriel Macedo, der Verwaltungsratspräsident der AOT war – und es nun auch von «Bus Oberthurgau» sein wird. Zwar hält die Stadt Amriswil nicht das grösste Aktienpaket des Busbetriebes, aber Amriswil ist seit der Gründung am 4. September 1921 dessen Zuhause. Am 3. September fuhr die letzte Postkutsche von Amriswil nach Bischofszell. Ein Tag später beförderten die beiden Saurer-Fahrzeuge des Autobusbetriebs Amriswil-Muolen-Bischofszell das erste Mal Passagiere im Oberthurgau . Beteiligt an der neuen Gesellschaft waren damals Amriswil mit 55 Prozent sowie Bischofszell (20 Prozent), Zihlschlacht (15 Prozent) und Muolen (10 Prozent). Aktuell ist Arbon als bevölkerungsreichste Stadt im Oberthurgau die grösste Aktionärin.

Verschönert also auch bald schon ein Arboner Sujet eins der blau-weissen Fahrzeuge? Verwaltungsratspräsident Macedo weiss noch nicht, welche Sehenswürdigkeiten folgen. Sicher sei aber, dass nur etwa eine Handvoll der 18 Busse, die zur aktuellen Flotte von «Bus Oberthurgau» gehören, ein Bild erhalten. Macedo sagt:

Gabriel Macedo

Verwaltungsratspräsident von «Bus Oberthurgau» und Stadtpräsident von Amriswil. Bild: Reto Martin

«Es soll etwas Besonderes bleiben, wenn man einen dieser Busse erblickt.»



Zum Farbwechsel sagt Macedo, dass man den Entscheid nicht leichtfertig getroffen habe. Gerade auch im Wissen, dass die Fahrzeuge schon seit einigen Jahrzehnten leuchtend orange unterwegs seien. Aber es sei nun Zeit für ein neues Kapitel in der Geschichte des Busbetriebs im Oberthurgau, was auch mit dem neuen Namen unterstrichen werde. Zudem gebe es viele Synergien, die man mit der Bus Ostschweiz AG eingehen könne, etwa bei der Beschaffung von Fahrzeugen. Doch im Gegensatz zu den Betrieben im Rheintal, in Wil und im Sarganserland besitzt diese «Bus Oberthurgau» nicht, sondern hat nur das Management inne.