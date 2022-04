Strassenprojekt Unerwartete bundesrätliche Schützenhilfe für BTS und OLS Karin Keller-Sutter wollte Mitte Februar für einen Blitzbesuch im Amriswiler Pentorama vorbeischauen, stand aber im Stau – so kam alles anders. Manuel Nagel 01.04.2022, 05.20 Uhr

Wegen eines Unfalls zwischen Weinfelden und Bürglen kam Karin Keller-Sutter nie beim Pentorama-Kreisel in Amriswil an. Bild: Manuel Nagel

Bundesrat Guy Parmelin besuchte am Dienstagmorgen ein Bioweingut in Iselisberg. Es ist eher selten, dass sich ein Magistrat in den Thurgau verirrt – geschweige denn in den Oberthurgau. Und wenn es doch einmal geplant ist, dann klappt es nicht.

Wie jetzt durchgesickert ist, hätte FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter als Überraschungsgast bei der Podiumsdiskussion am 18. Februar im Pentorama auftreten sollen. Diese wurde anlässlich des zehnten Jahrestags zum Volks-Ja zur BTS/OLS von den FDP-Bezirksparteien Arbon und Weinfelden organisiert und war nebst anderen mit den beiden Thurgauer Ständeräten Häberli und Stark sowie den beiden Regierungsräten Haag und Schönholzer hochkarätig besetzt. Und diese illustre Runde hätte noch mehr Glanz erhalten sollen durch die Anwesenheit einer Bundesrätin. Doch diese tauchte nicht auf.

Gastgeber befand sich in Isolation wegen Corona

Gabriel Macedo hätte an jenem Freitagabend der Gastgeber in «seinem» Pentorama sein sollen – aber auch er liess sich nicht blicken. Allerdings gab es dazu einen guten Grund: Amriswils Stadtpräsident wurde positiv auf Covid-19 getestet und befand sich deshalb in Isolation.

Dass die «Thurgauer Zeitung» nun jedoch – wenn auch mit etwas Verspätung – von der Abwesenheit der Bundesrätin Wind bekommen hatte, überraschte Macedo. «Woher habt ihr nun diese Info wieder erhalten?», fragte er den Journalisten leicht verwundert. Doch er bestätigte den Sachverhalt und lieferte sogleich die Erzählung der ganzen Geschichte hinterher.

Keller-Sutter und Macedo kennen sich schon seit längerer Zeit ziemlich gut, als die beiden weder Bundesrätin noch Stadtpräsident waren, sondern noch für die St.Galler FDP politisierten. Keller-Sutter war Ständerätin, Macedo damals noch Rheinecker Stadtschreiber und Regionalpräsident im Rheintal. «Deswegen habe ich sie für den Anlass spontan eingeladen», erzählt Macedo – und war überrascht, dass sich im dicht gedrängten Terminkalender der Magistratin tatsächlich ein Möglichkeit bot.

Karin Keller-Sutter und Gabriel Macedo kennen sich schon lange – noch bevor sie Bundesrätin und er Stadtpräsident in Amriswil wurde. Bild: Gert Bruderer (Januar 2018)

Doch das Zeitfenster war sehr klein, denn Keller-Sutter hatte am selben Abend noch einen privaten Termin in ihrer Heimatstadt Wil. Somit wäre geplant gewesen, dass Keller-Sutter um 19 Uhr im Pentorama eintrifft, und um 19.30 Uhr ein Grusswort an die Anwesenden richtet – und dann um spätestens 20 Uhr wieder in Richtung Wil unterwegs ist. Doch letztendlich kam alles anders.

Bundesratslimousine biegt beim Kreisel in Bürglen ab

Die bundesrätliche Limousine stand ausgerechnet an jenem Freitag im stockenden Feierabendverkehr, da es nebst Lastwagen und Traktoren auch noch einen Unfall zwischen Weinfelden und Bürglen gab, der die Autos bis zur Güttingersreuti zurückstaute. Die Ankunftszeit in Amriswil hätte sich deshalb um eine halbe Stunde verzögert.

«Das isch jo en schöne Seich, de choge Verchehr do im Thurtal.»

So habe Keller-Sutter geschimpft, verrät Macedo und lacht. Er hörte dies zufällig, als er gerade mit dem Chauffeur telefonierte und das weitere Vorgehen besprach. Schliesslich entschieden sich die Beteiligten, dass es gescheiter wäre, wenn die Bundesrätin nach einem langen Arbeitstag nicht noch mehr Stress ausgesetzt werde und die Limousine bog beim Kreisel in Bürglen in Richtung Wil ab. Schliesslich erwartete ja niemand in Amriswil den Überraschungsgast.

Die Enttäuschung kann Macedo nicht verhehlen, doch er gewinnt der misslungenen Aktion trotz allem auch noch etwas Positives ab. Denn seine Parteikollegin habe nun – wenn auch ungeplant – am eigenen Leib erfahren müssen, wie mühsam der Weg von Bonau in den Oberthurgau sein kann. «Sie hat mir versprochen, sie werde sich nun in Bern noch stärker für die BTS und OLS einsetzen», sagt Gabriel Macedo. Doch eine Sache lässt ihn noch immer nicht los: «Wie habt ihr davon erfahren?», fragt er kopfschüttelnd.