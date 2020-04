Bundesrätin Karin Keller-Sutter macht Kreuzlingen und Konstanz Hoffnung: Sie will bis Ende April Lockerungen an der Grenze prüfen Die Stadt Kreuzlingen wandte sich an die Justizministerin mit der Bitte um eine Sonderlösung für die Menschen in den derzeit getrennten Nachbarstädten. Ihre Antwort ist verständnis- und verheissungsvoll. Urs Brüschweiler 22.04.2020, 12.33 Uhr

Am Grenzhag auf Klein Venedig hängen zahlreiche Botschaften, als Protest gegen die Trennung der Menschen durch die Zäune. (Bild: Urs Brüschweiler)

«Ich kann Ihnen versichern, dass mir das harmonische Zusammenleben der Deutschen und Schweizer Bevölkerung in dieser speziellen Region am Bodensee sehr am Herzen liegt.»



Bundesrätin Karin Keller-Sutter (Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE)

Knapp zwei Wochen dauerte es, bis Bundesrätin Karin Keller-Sutter auf den Hilferuf aus Kreuzlingen antwortete. Der Kreuzlinger Stadtrat wendet sich vor Ostern in einem Brief an die Justizministerin mit der Bitte, sie solle Massnahmen prüfen zur Entschärfung der speziellen Situation der Grenzstädte Kreuzlingen und Konstanz.

«Ich bedauere die Unannehmlichkeiten, die durch die Covid-19-Massnahmen in der Region entstehen. Ich bin mir bewusst, dass die temporären Einreiseeinschränkungen einschneidende Auswirkungen auf das soziale Zusammenleben der Bevölkerung in Kreuzlingen und Konstanz haben», heisst es gemäss der Stadt Kreuzlingen in der Rückmeldung aus Bern weiter.



Auslöser des Briefwechsels waren die Grenzschliessungen, welche die Menschen in den beiden eng verbundenen Städte trennten. «Wir haben die Konstellation, dass sich beispielsweise zahlreiche Paare nicht mehr treffen können», sagte Stadtpräsident Thomas Niederberger. Zu heftigen Reaktion führte insbesondere auch der doppelte Grenzhag entlang der Kunstgrenze auf dem Areal Klein Venedig. Die Grenzschliessung lösten unzählige Unsicherheiten und Fragen aus.

Eine von vielen Friedensbotschaft am Grenzzaun. (Bild: Urs Brüschweiler)

Die Bundesrätin ergänzte in ihrem Schreiben, dass neben den vom Bundesrat auf den 27. April angekündigten Lockerungen auch das Staatssekretariat für Migration seine Praxis den bisherigen Erfahrungen laufend anpasse. Seit dem 17. April seien insbesondere die grenzüberschreitende Betreuung von erkrankten, betagten oder minderjährigen Familienangehörigen sowie die Wahrnehmung des zivilrechtlich geregelten Besuchsrechts von Kindern und deren Begleitperson oder gegenseitige Besuche innerhalb der Kernfamilie wieder möglich. Karin Keller-Sutter schreibt:

«Damit können wir besonders belastenden Konstellationen angemessen Rechnung tragen.»



Andere Einschränkungen hingegen könnten mit dieser Praxisänderung noch nicht aufgehoben werden. Aber die Aussagen der Justizministerin geben auch Anlass zur Hoffnung.



«Der Bundesrat hat mein Departement beauftragt bis Ende April zu prüfen, in welchem Ausmass und in welcher Abfolge die Massnahme an der Grenze gelockert werden können.»

Sie sei überzeugt, dass das Verständnis der Bevölkerung für die Massnahmen des Bundesrates insgesamt nach wie vor gross ist. «Ich hoffe mit Ihnen, dass wir bald wieder zum unbeschwerten, grenzüberschreitenden Zusammenleben zurückkehren dürfen, das die Bodenseeregion auszeichnet und das auch ich sehr schätze.»

Thomas Niederberger

Stadtpräsident Kreuzlingen (Bild: pd)

Stadtpräsident Thomas Niederberger bedankt in der Mitteilung für die Antworten von Bundesrätin Karin Keller-Sutter. «Sie zeugen von Sachverstand, Verständnis, Respekt und Wohlwollen. Ich bin Frau Bundesrätin Keller-Sutter dankbar für ihre Worte, denen - wie wir zwischenzeitlich bereits erfahren durften - auch Taten folgen. Natürlich hoffe ich, dass die persönlichen Einschränkungen für die Bevölkerung bald Vergangenheit sein werden. Ich bin aber auch überzeugt, dass diese temporären Massnahmen dem grenzüberschreitenden Zusammenleben keinen Abbruch leisten.»