Sozialhilfebetrug: Bundesgericht gibt der Stadt Amriswil Recht

Bundesgerichtsurteil Die Stadt Amriswil gewinnt gegen einen Sozialhilfebetrüger 6:0 und brauchte dabei einen langen Schnauf Die Sozialen Dienste der Stadt erhalten vom Bundesgericht Recht, nachdem sie einen Sozialhilfeempfänger nicht mehr unterstützt haben. Dieser wohnte nur noch zum Schein in Amriswil Manuel Nagel Jetzt kommentieren 23.12.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tamara Sulzberger, Leiterin der Sozialen Dienste der Stadt Amriswil, trägt den Aktenberg zu diesem aussergewöhnlichen Fall von Sozialhilfebetrug. Bild: Manuel Nagel

Ein heute 46-jähriger Bosnier klagte gegen die Stadt Amriswil, weil sie die Sozialhilfeleistungen an ihn eingestellt hatte. Der Mann blitzte jedoch bei allen drei Instanzen ab.

Die Stadt Amriswil verklagte danach ihrerseits den Mann wegen Sozialhilfebetruges und erhielt auch hier vor Bezirks-, Kantons- und nun vor Bundesgericht Recht.

Eigentlich könnte sie triumphieren. Sie hat einen Sieg auf der ganzen Linie eingefahren. Doch Tamara Sulzberger ist nicht in Siegeslaune. «Ich bin einfach nur erleichtert, dass wir nach jahrelanger Verfahrensdauer diesen Fall nun endlich abschliessen konnten», sagt die Leiterin der Sozialen Dienste der Stadt Amriswil.

Tamara Sulzberger nimmt Platz im Sitzungszimmer und schlägt das Dossier auf. Die Seitenzahl des Aktenbergs übertrifft Leo Tolstois «Krieg und Frieden» in vier Büchern locker. Wie das Epos des russischen Schriftstellers, so ist auch diese Geschichte spannend, verstrickt und voller Intrigen. Auch wenn Sulzberger nicht in den Krieg gezogen ist, wie es in Tolstois Buch Napoleon gegen Russland tat, so war sie doch auf einem Feldzug gegen Ungerechtigkeit und hat nun – nach über fünf Jahren Kampf vor sechs Gerichten – wieder ihren Frieden gefunden.

Der Fall ging an ihre Substanz, das gibt Tamara Sulzberger offen zu. Auch deswegen, weil sie teilweise von den Anwälten der Gegenpartei persönlich angegriffen und verunglimpft worden sei. Man habe den Sozialen Diensten der Stadt und ihr im Speziellen vorgeworfen, unsauber zu arbeiten. Doch da schaltet sich auch Daniela Di Nicola ins Gespräch ein. Als zuständige Stadträtin mit dem Ressort Soziales war sie ebenfalls in den Fall involviert und begleitete Sulzberger eng.

Stadträtin Daniela Di Nicola. Bild: Manuel Nagel

«Ich muss Tamara Sulzberger ein grosses Kompliment machen. Nur ein kleiner Verfahrensfehler hätte dazu führen können, dass der Mann am Ende freigesprochen worden wäre.»

Das sei eine sehr präzise Arbeit gewesen, stellt Daniela Di Nicola, die für die SVP im Amriswiler Stadtrat sitzt, klar.

Rund 100'000 Franken unrechtmässig bezogen Ein heute 46-jähriger Kriegsflüchtling aus Bosnien kam 1994 in die Schweiz, erhielt Asyl und absolvierte eine Malerlehre. Nach Amriswil zog er 2002. Nach einem Arbeitsunfall im Jahr 2006 konnte er nicht mehr als Maler arbeiten und bezog ab Dezember 2007 Sozialhilfe. In der Folge erhielt der Bosnier zahlreiche Vorstrafen wegen Strassenverkehrsdelikten, Sachbeschädigung sowie Tätlichkeiten. Ein Arzt erklärte ihn 2012 «aufgrund einer schweren psychischen Krankheit» für arbeitsunfähig, doch die IV verweigerte dem Mann die Rente. Ab 2012 hielt sich der Mann nachweislich nicht mehr in Amriswil auf, auch wenn er hier weiterhin eine Einzimmerwohnung hatte. Die Hälfte der Mieten zu je 475 Franken bezahlte er jedoch nicht, obschon er unter anderem auch dafür von der Stadt Amriswil Sozialhilfe von rund 1700 Franken pro Monat erhielt. Vom 1. Januar 2012 bis zum 29. Februar 2016 waren das rund 100'000 Franken, die der Mann zu Unrecht bezog. In Zürich, wo der Mann bei seiner Freundin wohnte, hätte er zwar auch Sozialhilfe bekommen, jedoch weniger als in Amriswil. Der Bosnier und seine Anwälte wehrten sich gegen die Einstellung der Zahlungen der Stadt Amriswil, blitzten aber bei allen drei Instanzen bis vor Bundesgericht ab. In der Folge zeigte Amriswil den Mann wegen Sozialhilfebetrugs an. Auch hier zog der Mann mit seinen Rechtsvertretern sämtliche für ihn negativen Urteile bis vor das Bundesgericht in Lausanne. Dieses entschied nun am 27. November endgültig gegen ihn und für die Stadt Amriswil. (man) Bundesgerichtsurteil 6B_787/2021

Aufgrund dieses Falls machte das Sozialamt gewisse Anpassungen

«Whatever» steht auf dem Kapuzenpullover von Tamara Sulzberger. Das ist irgendwie sinnbildlich, denn «was immer» auch noch kommen mag, wird sie nach all diesen Erfahrungen nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen. Auch für ihre tägliche Arbeit konnte Sulzberger Erkenntnisse aus all den Gerichtsurteilen gewinnen. So habe man auf Anraten des Anwaltes beispielsweise angepasst, dass jemand, der in Amriswil Sozialhilfe beantragt, schriftlich bestätigen müsse, dass er keine Bankkonten verheimliche. Sulzberger sagt:

«Damit man wegen Betrugs verurteilt wird, muss man eine Vorsätzlichkeit nachweisen.»

Deswegen habe man gewisse Dokumente noch ergänzt. Aber sie betont ebenfalls, dass der allergrösste Teil ihrer Klienten die Leistungen zu Recht erhalte und man jetzt nach diesem Fall nicht hinter jedem Sozialhilfebezüger einen Betrüger sehe.

Auch Stadträtin Daniela Di Nicola bestätigt das. Dennoch ist sie froh, dass die Stadt bereits vor diesem Betrugsfall gewisse Vorkehrungen getroffen hatte, die nun wesentlich zur Aufklärung beigetragen haben. So mussten alle Sozialhilfebezüger etwa ein Dokument unterschreiben, dass die Stadt Einsicht in ihre Stromabrechnung nehmen dürfe. Diese lieferte hier ein wichtiges Indiz, weil der Mann über lange Zeit quasi keinen Strom bezog.

Auffällige Stromkosten und Engagement eines Privatdetektivs im Graubereich Überführt werden konnte der mittlerweile rechtskräftig verurteilte Sozialhilfebetrüger auch dank der Abrechnung der Stromkosten. In den Jahren 2012 bis 2015 verbrauchte er gerade mal eine Kilowattstunde Strom während der gesamten Dauer. Als Vergleich: Mit dieser einen Kilowattstunde, die ein paar Rappen kostet, hätte der Mann lediglich eine einzige 60-Watt-Glühbirne 16 Stunden brennen lassen können. Das war sein gesamter Stromverbrauch über mehrere Jahre. Als Ausrede brachte der Mann vor Gericht vor, dass er sehr bescheiden gelebt habe, Fernseher, Radio und PC abgeschaltet und seine Einzimmerwohnung nur mit Kerzen beleuchtet habe. Gegessen habe er aus Konserven, die er mit einem Rechaud-Kerzli aufgewärmt habe. Das Gericht nahm ihm diese Geschichte jedoch nicht ab. Ausserdem engagierte die Stadt Amriswil auch einen Privatdetektiv, der den Mann über einen längeren Zeitraum beobachtete. Zwar durften diese Erkenntnisse wegen fehlender gesetzlicher Grundlagen nicht vor Gericht verwendet werden, sie gaben der Stadt dennoch wertvolle Hinweise, um den Mann des Betrugs überführen zu können. In der Folge setzte sich der damalige Amriswiler Stadtpräsident und Kantonsrat Martin Salvisberg (SVP) zusammen mit anderen Volksvertretern im Grossen Rat dafür ein, dass die Überwachung eines mutmasslichen Sozialhilfebetrügers in Zukunft vor Gericht verwertbar sein wird, damit dies nicht noch einmal passiert. Diese Motion erklärte der Grosse Rat im Februar 2018 für erheblich. Seither läuft die Umsetzung, aber ein entsprechendes Gesetz ist noch nicht in Kraft. Das sollte jedoch Mitte des nächsten Jahres der Fall sein, am 12. Januar 2022 findet im Grossen Rat die Schlussabstimmung zu dieser Gesetzesanpassung statt. (man)

Doch trotz dieser eindeutigen Beweise, die schon 2016 vorlagen, musste Amriswil dem Mann noch bis Ende März 2017 weiterhin Geld ausbezahlen, weil dessen Rekurs aufschiebende Wirkung hatte. Nach dem Bundesgerichtsurteil müsste nun der Mann der Stadt Amriswil 94'552.20 Franken zurückbezahlen, doch Di Nicola macht sich keine Illusionen. Sie hat das Geld abgeschrieben. Schon 2013 hatte der Bosnier Verlustscheine von 83'000 Franken und Betreibungen über 40'000 Franken.

Angeklagter wechselte den Verteidiger viermal aus

Es ist aber nicht nur dieses Geld, welches sich Amriswil ans Bein streichen muss, das die Stadträtin reut. Daniela Di Nicola sagt:

«Es ist verrückt, was das Vater Staat alles kostet – nicht nur die Gemeinde.»

Sie spielt auf die insgesamt sechs Gerichtsverfahren an, bei denen der Mann nicht nur stets einen Pflichtverteidiger hatte, sondern diesen auch insgesamt viermal ausgewechselt hatte. «Verzögerungstaktik», vermutet Tamara Sulzberger hinter diesem Vorgehen, was aber zum Glück nicht aufgegangen sei. «Obwohl der Mann auf diesem Gebiet bekannte Anwälte aus Zürich engagiert hatte», sagt sie. «Über deren Argumentationen im Verwaltungsgerichtsverfahren spricht unsere Aufsichtsstelle im Kanton, das Departement für Soziales, heute noch», erzählt Sulzberger.

Später, im Strafverfahren, hätten die Anwälte weitere abstruse Behauptungen aufgestellt. «Teilweise tat mir der Angeklagte fast schon leid», sagt Tamara Sulzberger. Sie dachte für sich, er solle sich doch lieber von einem besseren Anwalt vertreten lassen, der ihn nicht noch mehr in die Lächerlichkeit reitet.

«Uns jedoch war sehr wichtig, dass wir immer sachlich bleiben.»

Das sei entscheidend gewesen, sagt auch Daniela Di Nicola. Diese akribische und korrekte Vorgehensweise Sulzbergers habe dazu geführt, dass die Anwälte nichts gefunden hätten, was die Sicht ihres Mandanten gestützt hätte.

Was bringt nun das letztlich über fünfjährige Verfahren der Stadt Amriswil? Dank des Sieges vor dem Verwaltungsgericht konnte Amriswil – wenn auch erst mit Verzögerung – die Zahlungen an den Mann einstellen. Angesichts dessen noch jungen Alters dürfte die Stadt einen Millionenbetrag einsparen. Aber wieso hat Amriswil auch das Strafverfahren angestrengt, wo doch beim Mann offensichtlich nie mehr etwas zu holen sein wird? Stadträtin Di Nicola sagt:

«Wir wollten klarmachen, dass man Amriswil nicht ohne Folgen betrügen kann. Genau solche Leute machen unser gutes System kaputt. Das schadet all jenen, welche die Sozialhilfe wirklich brauchen und zugute haben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen