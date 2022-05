Natallia Hersche nach Haft in Belarus: Streit um ihre Katzen

Büsistreit Nach Haft in Belarus: Natallia Hersche will ihre Katzen zurück – doch die neuen Besitzer verweigern die Herausgabe Während Natallia Hersche in Weissrussland im Gefängnis sass, hat ihr damaliger Partner ihre drei geliebten Katzen an neue Besitzer verkauft. Sie wollte das nicht und kämpft nun darum, Shanelle, Lili und Simba wieder zurückzuerhalten. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.30 Uhr

Lili, Simba und Shanelle haben Natallia Hersche schon durch einige Lebenskrisen hindurch begleitet. Bild: PD

17 Monate lang sass Natallia Hersche im belarussischen Gefängnis und im Karzer und sehnte sich danach, ihre Familie wiederzusehen – zu der zählen auch ihre drei Katzen Shanelle, Lili und Simba.

«Natürlich habe ich mich auf sie gefreut. Immer, wenn mir etwas Schlechtes im Leben passierte, waren sie da und konnten mich beruhigen.»

Die gebürtige Weissrussin mit Schweizer Pass war im September 2020 bei einer Demonstration gegen Machthaber Lukaschenko in Minsk festgenommen und rund drei Monate später zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Kurz darauf, im Januar 2021, löste ihr damaliger Partner ihre Wohnung auf und suchte für ihre drei Katzen der Rasse Britisch Kurzhaar ein neues Zuhause.

Lili und Simba, ein Geschwisterpaar, kamen zuerst bei einem Bekannten, dann in Jonschwil bei Personen unter, die bereits zwei Katzen hielten. Shanelle fand in Arbon ein Plätzchen bei einer Familie, die ebenfalls bereits eine Katze hatte.

Als Natallia Hersche im Juli 2021 in Haft von ihrem Partner erfährt, dass ihre Katzen nicht nur vorübergehend von anderen Personen betreut werden, sondern definitiv abgegeben worden sind, ist sie mehr als verärgert. «Für mich war klar: Ich komme irgendwann aus dem Gefängnis zurück und werde mich dann wieder um meine Katzen kümmern.»

Neue Besitzer wollen Katzen behalten

Am 18. Februar 2022 ist es soweit, Natallia Hersche ist wieder in Freiheit und kommt in die Schweiz zurück. Zuerst wohnt sie einige Wochen bei ihrer Tochter, dann für zwei Monate in Tübach bei ihrem ehemaligen Partner, der gerade verreist ist.

«Mein Plan war, die Katzen zurückzuholen, sobald ich dort wohne.»

Natallia Hersche mit ihrer Katze Lili. Bild: PD

Sie sucht die neuen Besitzer von Shanelle in Arbon und von Lili und Simba in Jonschwil persönlich auf und bittet darum, die Katzen wieder zu sich nehmen zu dürfen. Beide wollen die Tiere, die sie mittlerweile lieb gewonnen haben, jedoch behalten und machen geltend, dass sie diese rechtmässig gekauft hätten.

Die neue Besitzerin von Shanelle in Arbon hätte ihr die Katze gegen ein Entgelt von 5000 Franken sogar zurückgeben wollen, habe dieses Angebot dann aber wieder zurückgezogen, sagt Hersche. Sie habe ihr Problem einem befreundeten Pfarrer geschildert. Auch er habe dann bei den neuen Besitzern der drei Katzen noch einmal telefonisch nachgefragt – ebenfalls ohne Erfolg. Auf Anfrage dieser Zeitung wollten weder die neuen Besitzer von Lili und Simba noch von Shanelle Stellung nehmen.

Um ihre drei Katzen zurückzubekommen, hat Natallia Hersche nun zwei Gesuche beim Friedensgericht eingereicht. Ihr ist wichtig zu betonen:

«Ich kämpfe nicht gegen diese Personen, sondern für meine Katzen.»

Sie wolle lediglich ein Stück ihrer Vergangenheit zurück haben. Das Thema macht sie sichtlich emotional, sie kämpft mit den Tränen.

Am 19. Mai wird es zum ersten Schlichtungstreffen zwischen Natallia Hersche und der neuen Besitzerin von Lili und Simba kommen. «Ich hoffe sehr, dass ich meine Katzen zurückbekomme. Lili und Simba bekam ich vor 13 Jahren von meinem mittlerweile verstorbenen Mann geschenkt, Shanelle brachte er mir als Kätzchen aus Polen mit.» Einfach neue Katzen kaufen, will sie nicht: «Das wäre wie eine neue Liebe kaufen, das geht nicht.»

Schlechte Chancen für Natallia Hersche

Natallia Hersche hofft darauf, dass die Gespräche vor dem Friedensrichter gut verlaufen und sie ihre Katzen zurückbekommt. Ansonsten zieht sie weitere rechtliche Schritte in Betracht. Diese dürften nicht besonders aussichtsreich sein, wie Sibel Konyo von der Stiftung für das Tier im Recht zu bedenken gibt.

«Hinsichtlich der Frage, ob der Partner die Katzen weitervermitteln durfte oder nicht, ist grundsätzlich entscheidend, welche Abmachung zwischen ihm und der Eigentümerin bestand. War der Partner zum Weiterverkauf der Tiere berechtigt, besteht keine Chance mehr, die Tiere zurückzuerhalten. Handelte der Partner hingegen ohne Erlaubnis der Eigentümerin, hätten die Tiere nicht weitervermittelt werden dürfen.» Es sei dennoch darauf hinzuweisen, dass die neuen Tierhalter nicht zur Rückgabe der Katzen verpflichtet werden könnten, wenn sie beim Kauf keine Kenntnis über die fehlende Vollmacht des Verkäufers hatten und haben konnten, erklärt Konyo.

Natallia Hersches ehemaliger Partner hatte eine Vollmacht, um die Wohnung aufzulösen, in der auch die drei Katzen wohnten. «Für mich war aber klar, dass er weiss, wie sehr ich meine Katzen mag», sagt Natallia Hersche. Deshalb habe sie die Nachricht, dass die Katzen verkauft worden seien, sehr überrascht. «Viel Zeit, um die Einzelheiten zu besprechen, hatten wir allerdings nicht.» Natallia Hersches ehemaliger Partner war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.