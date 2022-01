Schulentwicklung über Jahrzehnte: Bürglen zeigt Siegerprojekt

Bürglen Zukunftsplanung für die Schule Bürglen: Fünf neue Gebäude könnten entstehen Die Schulgemeinde Bürglen rechnet mit steigenden Zahlen der Schulkinder in den kommenden Jahren. Deshalb plant sie eine grosse Erweiterung und Erneuerung des Schulgeländes. Die Pläne zeigt die Behörde am Samstag in der Mehrzweckhalle. Mario Testa 21.01.2022, 16.58 Uhr

Präsentieren das Siegerprojekts «Herbszeitlose»: Schulpräsident Rolf Gmünder, Architekt Thomas De Geeter, Landschaftsarchitekt Markus Cukrowicz, Raumplaner Hanspeter Woodtli und Jurymitglied Lukas Imhof. Bild: Mario Testa

Rolf Gmünder ist seit 23 Jahren in der Behörde der Schule Bürglen tätig. In dieser langen Zeit hat er sinkende und steigende Schülerzahlen erlebt. «Als ich anfing, gingen die Zahlen stark zurück, wir haben zwischenzeitlich sogar Schulraum fremdvermietet», sagt der Schulpräsident an der Medienkonferenz vom Freitagmorgen in der Mehrzweckhalle.