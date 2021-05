Bürglen Premiere in Bürglen: Am Samstag findet der erste Repariertag statt Josef Marty und Beat Baumann wollen defekten Haushaltgeräten, Spielzeugen oder Fahrrädern neues Leben einhauchen. Dazu haben sie den ersten Repariertag in Bürglen organisiert. Monika Wick 27.05.2021, 16.15 Uhr

Josef Marty und Beat Baumann organisieren den ersten Repariertag in ihrer Werkstatt in Bürglen. Bild: Monika Wick

Vor dem Einfamilienhaus der Familie Marty an der Zeltlistrasse 9 in Bürglen weist eine Tafel auf den Repariertag hin, der Morgen Samstag stattfindet. Von 10 bis 15 Uhr reparieren Hausherr Josef Marty und sein Kollege Beat Baumann in der Werkstatt des Gebäudes defekte Haushaltgeräte, Spielsachen, Möbel oder Fahrräder. Mit ihrer Aktion wollen die beiden Männer der Wegwerfmentalität entgegenwirken. «Oftmals braucht es wenige Handgriffe, bis ein Gerät wieder läuft oder eine Schublade nicht mehr klemmt», sagt Josef Marty.